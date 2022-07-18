Обзор DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams. Компактный видеорегистратор с GPS-информатором

Тестируемый сегодня видеорегистратор DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams ведет съемку в разрешении Full HD с углом обзора, поддерживает вывод уведомлений по стационарным камерам и сопровождается магнитным креплением. Также отмечаются компактные габариты. Средняя его стоимость составляет 5 500 рублей.

Комплектация

Комплект его включает крепление на лобовое стекло, пленку для проведения монтажа, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по его техническим характеристикам.

DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams обзор

Внешний вид

Для крепления на лобовом стекле используется площадка с двухсторонним скотчем. Держится надежно и во время жары, и во время сильных холодов.

В него интегрирована GPS-антенна, обеспечивая хорошее качество приема в городе и на трассе. Поддерживает повороты в сторону, например, можно будет снять сотрудника ГАИ.

Соединяются с помощью магнитного замка. Соединение плотное, не дребезжит. Также по необходимости можно будет снять блок крепления, оставив на стекле только пластиковую площадку.

Питающий кабель подключается в основании крепежа. Длина его кабеля позволит организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Большую часть площади лицевой стороны занимает объектив, собранный из группы стеклянных линз.

На боковой грани группа механических кнопок, отвечающая за управление DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams. С противоположной стороны miniUSB разъем, используемый для передачи файлов и обновления прошивки.

Запись видеофайлов ведет на карту памяти формата microSD. Тесты велись с накопителем объемом 64 Гбайт.

Настройки

Изображение выводится на экран с диагональю 1.77-дюймов. Установлена IPS-матрица с широкими углами обзора.Меню разделено на две вкладки. В первой выставляются ключевые параметры видеосъемки. Выбирается штамп.

Во второй включается мониторинг парковки, автоотключение дисплея. Проверяется версия программного обеспечения.

GPS-информатор

На официальном сайте для DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams можно загрузить актуальную версию программного обеспечения. В последующем при приближении к камере выводится информация по типу комплекса, ограничение скорости на участке и расстоянии до ее размещения.

Поддерживает как визуальные, так и голосовые предупреждения. В условиях мегаполиса заметно снижает риск получения штрафов.

Тесты

Дневная съемка DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams

Ночная съемка DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams

Итоги

Используется связка из процессора GPCV1167 с матрицей GC2053. Запись ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. С примерами дневной и ночной съемки можно ознакомиться ниже.DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams – компактный видеорегистратор с поддержкой уведомлений по стационарным камерам, использующий быстросъемное магнитное крепление. Из минусов - нет штампа скорости/геолокации на видеороликах.