Обзор DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams. Компактный видеорегистратор с GPS-информатором

Тестируемый сегодня видеорегистратор DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams ведет съемку в разрешении Full HD с углом обзора, поддерживает вывод уведомлений по стационарным камерам и сопровождается магнитным креплением. Также отмечаются компактные габариты. Средняя его стоимость составляет 5 500 рублей.

DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams

Комплектация

Комплект его включает крепление на лобовое стекло, пленку для проведения монтажа, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по его техническим характеристикам.

DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams

DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams обзор

Внешний вид

Для крепления на лобовом стекле используется площадка с двухсторонним скотчем. Держится надежно и во время жары, и во время сильных холодов.

DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams

В него интегрирована GPS-антенна, обеспечивая хорошее качество приема в городе и на трассе. Поддерживает повороты в сторону, например, можно будет снять сотрудника ГАИ.

DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams

Соединяются с помощью магнитного замка. Соединение плотное, не дребезжит. Также по необходимости можно будет снять блок крепления, оставив на стекле только пластиковую площадку.

DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams

Питающий кабель подключается в основании крепежа. Длина его кабеля позволит организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.

DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams

Большую часть площади лицевой стороны занимает объектив, собранный из группы стеклянных линз.

DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams

На боковой грани группа механических кнопок, отвечающая за управление DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams. С противоположной стороны miniUSB разъем, используемый для передачи файлов и обновления прошивки.

DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams

Запись видеофайлов ведет на карту памяти формата microSD. Тесты велись с накопителем объемом 64 Гбайт.

DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams

Изображение выводится на экран с диагональю 1.77-дюймов. Установлена IPS-матрица с широкими углами обзора.

Настройки

Меню разделено на две вкладки. В первой выставляются ключевые параметры видеосъемки. Выбирается штамп.

DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams

Во второй включается мониторинг парковки, автоотключение дисплея. Проверяется версия программного обеспечения.

DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams

GPS-информатор

На официальном сайте для DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams можно загрузить актуальную версию программного обеспечения. В последующем при приближении к камере выводится информация по типу комплекса, ограничение скорости на участке и расстоянии до ее размещения.

DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams

Поддерживает как визуальные, так и голосовые предупреждения. В условиях мегаполиса заметно снижает риск получения штрафов.

DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams

Тесты

Используется связка из процессора GPCV1167 с матрицей GC2053. Запись ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. С примерами дневной и ночной съемки можно ознакомиться ниже.

Дневная съемка DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams

Ночная съемка DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams

Итоги

DIGMA FreeDrive 620 GPS Speedcams – компактный видеорегистратор с поддержкой уведомлений по стационарным камерам, использующий быстросъемное магнитное крепление. Из минусов - нет штампа скорости/геолокации на видеороликах.
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