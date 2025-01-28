Доступный 2К-видеорегистратор с Wi-Fi. Обзор DIGMA FreeDrive 933W

Изучаемый сегодня видеорегистратор DIGMA FreeDrive 933W выполнен в компактном корпусе, поддерживает съемку видео в разрешении 1440p, оснащен модулем Wi-Fi и сопровождается мобильным приложением, а также заряжается через разъем USB-C. Относится эта модель к недорогому ценовому сегменту.

Комплектация

Коробка из плотного картона, на лицевой стороне которой приведены данные по техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, картридер, адаптер питания в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнено устройство в компактном корпусе, вытянутой формы. Его можно будет установить в верхней зоне лобового стекла, не отнимая полезной площади обзора.

Для крепления используется площадка с 3M-скотчем. Снимается и ставится в него сдвигом. Расслабив крепежный винт появится возможность изменить угол наклона.

На лицевой сторону направлен объектив с углом обзора 110 градусов по горизонтали. Оптическая группа со стеклянными линзами.

Со стороны водителя 1.47-дюймвый дисплей. На него выводится потоковое изображение, а спустя заданное время- текущая дата. От движения не отвлекает. Справа от экрана пара механических кнопок для остановки и запуска съемки, создания снимка и защиты ролика от перезаписи.

Запись устройство ведет на карту памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом 128 Гбайт. Питание в DIGMA FreeDrive 933W подается через разъем USB-C. Комплектный адаптер позволит организовать скрытую укладку под обшивкой.

Софт

Видеорегистратор оснащен модулем Wi-Fi, используемым для беспроводного подключения к смартфону. Интерфейс приложения на русском языке, доступно для iOS и Android.

С помощью него можно провести настройку видеорегистратора. Задав качество съемки, повернуть изображение при установке на заднее стекло. И другие детальные настройки.

Выводится потоковое изображение с камеры. Данные по GPS берутся со смартфона.

Тесты

Дневная съемка DIGMA FreeDrive 933W

Итоги

Список отснятых файлов с просмотром, удалением и переносом.Максимальное разрешение съемки 2560x1440 пикселей. Обработку ведет процессор SA 223. Номерные знаки читаемы в дневное и ночное время.DIGMA FreeDrive 933W – недорогой и компактный видеорегистратор со съемкой в 2К-разрешении, поддерживающий соединение со смартфоном по Wi-Fi.