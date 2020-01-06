Обзор DJI Osmo Pocket. Экшен-камера с Gimbal для путешествий и влогов

Последние несколько лет производители экшен-камер уделяют много внимания плавности снимаемых роликов. Достигается это внедрением электронной стабилизации, получившей несколько реализаций замаскированных громкими названиями: HyperSmooth, RockSteady и другими. У такого способа есть свои слабые стороны, заключающиеся в дополнительной нагрузке на процессор и потере части площади кадра. Плюс сама плавность уступает механике в Gimbal.

Комплектация

Компания DJI в прошлом году объединила в одном компактном корпусе экшен-камеру и трехосевую стабилизацию, предложив DJI Osmo Pocket, ориентированную на съемку влогов и тревел-съемку. Камеру можно приобрести свободно в российских магазинах, мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Стартовый набор минималистичен, включает адаптеры под распространенные разъемы в смартфонах, USB Type-C кабель, жесткий кейс, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в компактной коробке.

Внешний вид

Конструкция камеры с трехосевым стабилизатором уже долгое время компания DJI опробована в квадракоптерах, обеспечивая плавную съемку в сложных условиях полета.

В DJI Osmo Pocket используется похожий тип конструкции. Компактный блок с оптикой и механический стабилизатор с группой моторов.

Для удобного хвата основная часть корпуса выполнена в виде ручки с элементами управления. Здесь же расположен миниаютрный цветной дисплей для контроля съемки.

Используется сочетание сенсорного и механического управления. Экраны с элементами и наборами настроек выводятся свайпами.

Под заглушкой скрывается контактная группа. В эту нишу ставится съемный блок с разъёмами под смартфоны. Так в связке с экшен-камерой экран телефона будет выступать дополнительным элементом контроля и управления.

Что-то выходящее из сценария размещения камеры в руке потребует от владельца дополнительных трат. Включая переходник под установку в крепления. Причем даже для беспроводного подключения к телефону потребуется покупка док-станции.

Корпус DJI Osmo Pocket оснащен слотом для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Зарядка и подключение к ПК для передачи файлов проводится через USB Type-C разъем.

Главное преимущество её заключается в габаритах. Камера легко помещается в кармане. Она заметно меньше, чем установленные в Gimbal экшен-камера или смартфон.

Настройка

Управлять режимами съемки можно с помощью встроенного дисплея. На освоение уйдет некоторое время, в целом же интерфейс понятен. Есть несколько режимов работы: блокировка оси наклона, режим следования. Корректируется скорость.

Съемка

4К дневная съемка с рук DJI Osmo Pocket

Отдельно отметим отслеживание объектов в кадре. Работает опция корректно. Так можно будет выбрать движущийся объект или например себя установив камеру на триноге.В DJI Osmo Pocket установлена матрица с диагональю 1/2.3 дюйма. Поддерживается съемка в 4К-разрешении со скоростью 60 кадров в секунду. В отличие от GoPro Hero 8 Black тут стабилизация работает во всех режимах, она не требует дополнительной обработки процессором.

4К ночная съемка с рук DJI Osmo Pocket

Съемка с искусственным светом

Используется объектив, собранный из группы стеклянных линз, с диафрагмой F/2.0. Фокусное расстояние 26 мм. Для Full HD скорость увеличена до 120 кадров в секунду.

Timelapse в DJI Osmo Pocket

Таймлапс с проходом камеры из заданной точки в выбранное положение. Панорамная съемка. Замедленная съемка. Фотосъемка в RAW.

Софт

Экшен-камера поддерживает взаимодействие с приложением DJI MIMO. Без дополнительных аксессуаров это только прямое подключение в разъем смартфона. Мы проводили тесты с OnePlus 6T и OnePlus 7 Pro.

Приложение заметно упрощает выбор режимов и тонкие настройки. Но в паре со смартфоном заметно увеличиваются габариты конструкции, плюс также сам коннектор фиксируется на корпусе не плотно.

Приложение также можно использовать для обработки и подготовки роликов под публикацию.

Аккумулятор

Итоги по DJI Osmo Pocket

Встроенной батарейки хватает примерно на 2 часа съемки в высоком разрешении 4К. С учетом того что съемка идет с трехосевым стабилизатором результат отличный. Если потребуется продлить время съемки можно будет воспользоваться внешней батарейкой.На момент начала 2020 года DJI Osmo Pocket предлагает уникальное исполнение со встроенным трехосевым стабилизатором в компактном форм-факторе. Рекомендовать её для путешественников и влогеров. Она займет заметно меньше времени чем отдельный Gimbal в пару к экшен-камере. Из недостатков отметим отсутствие защиты от воды и необходимость дополнительных затрат на аксессуары.