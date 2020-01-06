Обзор DJI Osmo Pocket. Экшен-камера с Gimbal для путешествий и влогов

2020-01-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - DJI Osmo Pocket; [310]
Последние несколько лет производители экшен-камер уделяют много внимания плавности снимаемых роликов. Достигается это внедрением электронной стабилизации, получившей несколько реализаций замаскированных громкими названиями: HyperSmooth, RockSteady и другими. У такого способа есть свои слабые стороны, заключающиеся в дополнительной нагрузке на процессор и потере части площади кадра. Плюс сама плавность уступает механике в Gimbal.

DJI Osmo Pocket

Компания DJI в прошлом году объединила в одном компактном корпусе экшен-камеру и трехосевую стабилизацию, предложив DJI Osmo Pocket, ориентированную на съемку влогов и тревел-съемку. Камеру можно приобрести свободно в российских магазинах, мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Стартовый набор минималистичен, включает адаптеры под распространенные разъемы в смартфонах, USB Type-C кабель, жесткий кейс, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в компактной коробке.

DJI Osmo Pocket

Внешний вид

Конструкция камеры с трехосевым стабилизатором уже долгое время компания DJI опробована в квадракоптерах, обеспечивая плавную съемку в сложных условиях полета.

DJI Osmo Pocket

В DJI Osmo Pocket используется похожий тип конструкции. Компактный блок с оптикой и механический стабилизатор с группой моторов.

DJI Osmo Pocket

Для удобного хвата основная часть корпуса выполнена в виде ручки с элементами управления. Здесь же расположен миниаютрный цветной дисплей для контроля съемки.

DJI Osmo Pocket

Используется сочетание сенсорного и механического управления. Экраны с элементами и наборами настроек выводятся свайпами.

DJI Osmo Pocket

Под заглушкой скрывается контактная группа. В эту нишу ставится съемный блок с разъёмами под смартфоны. Так в связке с экшен-камерой экран телефона будет выступать дополнительным элементом контроля и управления.

DJI Osmo Pocket

Что-то выходящее из сценария размещения камеры в руке потребует от владельца дополнительных трат. Включая переходник под установку в крепления. Причем даже для беспроводного подключения к телефону потребуется покупка док-станции.

DJI Osmo Pocket

Корпус DJI Osmo Pocket оснащен слотом для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Зарядка и подключение к ПК для передачи файлов проводится через USB Type-C разъем.

DJI Osmo Pocket

Главное преимущество её заключается в габаритах. Камера легко помещается в кармане. Она заметно меньше, чем установленные в Gimbal экшен-камера или смартфон.

DJI Osmo Pocket

Настройка

Управлять режимами съемки можно с помощью встроенного дисплея. На освоение уйдет некоторое время, в целом же интерфейс понятен. Есть несколько режимов работы: блокировка оси наклона, режим следования. Корректируется скорость.

DJI Osmo Pocket

Отдельно отметим отслеживание объектов в кадре. Работает опция корректно. Так можно будет выбрать движущийся объект или например себя установив камеру на триноге.

Съемка

В DJI Osmo Pocket установлена матрица с диагональю 1/2.3 дюйма. Поддерживается съемка в 4К-разрешении со скоростью 60 кадров в секунду. В отличие от GoPro Hero 8 Black тут стабилизация работает во всех режимах, она не требует дополнительной обработки процессором.

4К дневная съемка с рук DJI Osmo Pocket

4К ночная съемка с рук DJI Osmo Pocket

Используется объектив, собранный из группы стеклянных линз, с диафрагмой F/2.0. Фокусное расстояние 26 мм. Для Full HD скорость увеличена до 120 кадров в секунду.

Съемка с искусственным светом

Таймлапс с проходом камеры из заданной точки в выбранное положение. Панорамная съемка. Замедленная съемка. Фотосъемка в RAW.

Timelapse в DJI Osmo Pocket

Софт

Экшен-камера поддерживает взаимодействие с приложением DJI MIMO. Без дополнительных аксессуаров это только прямое подключение в разъем смартфона. Мы проводили тесты с OnePlus 6T и OnePlus 7 Pro.

DJI Osmo Pocket

Приложение заметно упрощает выбор режимов и тонкие настройки. Но в паре со смартфоном заметно увеличиваются габариты конструкции, плюс также сам коннектор фиксируется на корпусе не плотно.

DJI Osmo Pocket

Приложение также можно использовать для обработки и подготовки роликов под публикацию.

DJI Osmo Pocket

Аккумулятор

Встроенной батарейки хватает примерно на 2 часа съемки в высоком разрешении 4К. С учетом того что съемка идет с трехосевым стабилизатором результат отличный. Если потребуется продлить время съемки можно будет воспользоваться внешней батарейкой.

Итоги по DJI Osmo Pocket

На момент начала 2020 года DJI Osmo Pocket предлагает уникальное исполнение со встроенным трехосевым стабилизатором в компактном форм-факторе. Рекомендовать её для путешественников и влогеров. Она займет заметно меньше времени чем отдельный Gimbal в пару к экшен-камере. Из недостатков отметим отсутствие защиты от воды и необходимость дополнительных затрат на аксессуары.

Комментарии и отзывы DJI Osmo Pocket
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