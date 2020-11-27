Обзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный видеорегистратор с Super HD

Тестируемый сегодня двухканальный видеорегистратор DUNOBIL ALPHA DUO поддерживает съемку в разрешении Super HD на основном канале и HD для второго канала. Помимо этого, здесь есть режим парковки, датчик удара и поворотное крепление. Рекомендованная стоимость составляет 6 490 рублей.

Комплектация

К моменту публикации его продажи уже стартовали.Стартовый набор включает дополнительную камеру, кабель подключения, монтажный комплект для нее, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона, оформленной в фирменной стилистике.

Внешний вид

Выполнен в классическом формате моноблока с закругленными углами. Визуально напоминает компактную цифровую камеру.

На стороне, обращенной к дороге, размещен выступающий объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов.

Интересно смотрится плавный переход лицевой крышки в боковую грань. Качество исполнения высокое, визуально огрехов в качестве сборки и исполнения не наблюдается.

Управляется DUNOBIL ALPHA DUO с помощью кнопок. Размещены они группой. Зафиксированы хорошо, нажимаются с небольшим усилием. Маркировка нанесена на сами клавиши.

Сторону водителя практически полностью занимает цветной IPS-дисплей с высоким разрешением. Изображение с него хорошо читается в разное время суток и под разными углами обзора.

Дисплей этого видеорегистратора может выступать серьезным помощником при парковке или движении задним ходом. Предварительно подключив дополнительную линию питания от внешней камеры, владелец сможет, включая заднюю передачу, видеть на экране изображение происходящего позади автомобиля с парковочной разметкой.

Переключаться на вторую камеру можно и вручную. Переключение между камерами проходит в один клик. Есть несколько вариантов вывода информации на экран.

Интерфейсный разъем для второй камеры и питающий miniUSB расположены на верхней грани. Длина всех комплектных кабелей с запасом (3 и 5 метров для питающего и интерфейсного кабеля соответственно), что позволит провести в салоне автомобиля скрытый монтаж проводки под обшивкой.

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно установить в районе номерного знака или на заднее стекло со стороны салона.

На стекле крепится при помощи вакуумной присоски с прижимной ножкой. Предусмотрена возможность поворота на 360 градусов. Выбранное положение фиксируется накатанной гайкой.

Со стороны улицы видеорегистратор остается неприметным. Полезной площади обзора заметно не отнимает.

Настройки

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 256 Гбайт.Настройки DUNOBIL ALPHA DUO приведены общим наглядным списком. Выставляются разрешение и длительность роликов. Есть большое количество дополнительных настроек, позволяющих провести тонкую корректировку особенностей работы.

Включаются функции помощи во время поездки, задача которых заключается в предотвращении столкновений и съездов. Выбирается время автоматического выключения экрана. Меняется чувствительность G-сенсора, отвечающего за включение защиты текущего ролика от перезаписи при срабатывании. Отдельный датчик для съемки с выключенным двигателем, он включает видеорегистратор при появлении движения в кадре или ударе.

Тесты

Дневная съемка DUNOBIL ALPHA DUO

Максимальное разрешение съемки Super HD со скоростью 30 кадров в секунду. Установлены процессор Mstar8336 с матрицей GC2023.

Ночная съемка DUNOBIL ALPHA DUO

Поддерживается WDR. Изображение хорошо читаемо при разных погодных условиях и времени суток.

Вторая камера DUNOBIL ALPHA DUO

Номерные знаки читаемы в соседнем и своем потоке. Резкость держится по всей площади кадра.

Итоги по DUNOBIL ALPHA DUO

Вторая камера пишет с разрешением HD. Для примера мы приводим дневные и ночные ролики.DUNOBIL ALPHA DUO – двухканальный видеорегистратор с высоким качеством съемки, оснащенный 4-дюймовым IPS-дисплеем и позволяющий организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля. Качественное техническое исполнение и внешний вид, поворотное крепление, запись на емкие карты памяти, режим парковки.