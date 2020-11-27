Обзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный видеорегистратор с Super HD

Тестируемый сегодня двухканальный видеорегистратор DUNOBIL ALPHA DUO поддерживает съемку в разрешении Super HD на основном канале и HD для второго канала. Помимо этого, здесь есть режим парковки, датчик удара и поворотное крепление. Рекомендованная стоимость составляет 6 490 рублей.

DUNOBIL ALPHA DUO

К моменту публикации его продажи уже стартовали.

Комплектация

Стартовый набор включает дополнительную камеру, кабель подключения, монтажный комплект для нее, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона, оформленной в фирменной стилистике.

DUNOBIL ALPHA DUO

Внешний вид

Выполнен в классическом формате моноблока с закругленными углами. Визуально напоминает компактную цифровую камеру.

DUNOBIL ALPHA DUO

На стороне, обращенной к дороге, размещен выступающий объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов.

DUNOBIL ALPHA DUO

Интересно смотрится плавный переход лицевой крышки в боковую грань. Качество исполнения высокое, визуально огрехов в качестве сборки и исполнения не наблюдается.

DUNOBIL ALPHA DUO

Управляется DUNOBIL ALPHA DUO с помощью кнопок. Размещены они группой. Зафиксированы хорошо, нажимаются с небольшим усилием. Маркировка нанесена на сами клавиши.

DUNOBIL ALPHA DUO

Сторону водителя практически полностью занимает цветной IPS-дисплей с высоким разрешением. Изображение с него хорошо читается в разное время суток и под разными углами обзора.

DUNOBIL ALPHA DUO

Дисплей этого видеорегистратора может выступать серьезным помощником при парковке или движении задним ходом. Предварительно подключив дополнительную линию питания от внешней камеры, владелец сможет, включая заднюю передачу, видеть на экране изображение происходящего позади автомобиля с парковочной разметкой.

DUNOBIL ALPHA DUO

Переключаться на вторую камеру можно и вручную. Переключение между камерами проходит в один клик. Есть несколько вариантов вывода информации на экран.

DUNOBIL ALPHA DUO

Интерфейсный разъем для второй камеры и питающий miniUSB расположены на верхней грани. Длина всех комплектных кабелей с запасом (3 и 5 метров для питающего и интерфейсного кабеля соответственно), что позволит провести в салоне автомобиля скрытый монтаж проводки под обшивкой.

DUNOBIL ALPHA DUO

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно установить в районе номерного знака или на заднее стекло со стороны салона.

DUNOBIL ALPHA DUO

На стекле крепится при помощи вакуумной присоски с прижимной ножкой. Предусмотрена возможность поворота на 360 градусов. Выбранное положение фиксируется накатанной гайкой.

DUNOBIL ALPHA DUO

Со стороны улицы видеорегистратор остается неприметным. Полезной площади обзора заметно не отнимает.

DUNOBIL ALPHA DUO

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 256 Гбайт.

Настройки

Настройки DUNOBIL ALPHA DUO приведены общим наглядным списком. Выставляются разрешение и длительность роликов. Есть большое количество дополнительных настроек, позволяющих провести тонкую корректировку особенностей работы.

DUNOBIL ALPHA DUO

Включаются функции помощи во время поездки, задача которых заключается в предотвращении столкновений и съездов. Выбирается время автоматического выключения экрана. Меняется чувствительность G-сенсора, отвечающего за включение защиты текущего ролика от перезаписи при срабатывании. Отдельный датчик для съемки с выключенным двигателем, он включает видеорегистратор при появлении движения в кадре или ударе.

DUNOBIL ALPHA DUO

Тесты

Максимальное разрешение съемки Super HD со скоростью 30 кадров в секунду. Установлены процессор Mstar8336 с матрицей GC2023.

Дневная съемка DUNOBIL ALPHA DUO

Поддерживается WDR. Изображение хорошо читаемо при разных погодных условиях и времени суток.

Ночная съемка DUNOBIL ALPHA DUO

Номерные знаки читаемы в соседнем и своем потоке. Резкость держится по всей площади кадра.

Вторая камера DUNOBIL ALPHA DUO

Вторая камера пишет с разрешением HD. Для примера мы приводим дневные и ночные ролики.

Итоги по DUNOBIL ALPHA DUO

DUNOBIL ALPHA DUO – двухканальный видеорегистратор с высоким качеством съемки, оснащенный 4-дюймовым IPS-дисплеем и позволяющий организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля. Качественное техническое исполнение и внешний вид, поворотное крепление, запись на емкие карты памяти, режим парковки.
Комментарии и отзывы DUNOBIL ALPHA DUO
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