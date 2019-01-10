Обзор DUNOBIL ENSIS DUO. Двухканальный видеорегистратор

2019-01-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - DUNOBIL ENSIS DUO; [98]
Продолжая изучение актуальных видеорегистраторов в наше распоряжение попал DUNOBIL ENSIS DUO с поддержкой двухканальной съемки. Эта модель обеспечивает съемку происходящего вокруг автомобиля, обеспечивая наглядными доказательствами при возникновении спорных ситуаций. Еще одной важной функцией является автоматический вывод разметки во время парковки.

DUNOBIL ENSIS DUO

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

DUNOBIL ENSIS DUO обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство, кабель для подключения второй камеры, вторую камеру, ленту двухстороннего скотча, винты, крепление на лобовое стекло, основной корпус, гарантийный талон и техническую документацию. Собрано все в аккуратной коробке из плотного картона с характерным оформлением.

DUNOBIL ENSIS DUO

Внешний вид

Внешний вид у DUNOBIL ENSIS DUO стильный и аккуратный. Лицевая сторона с полигональными панелями и лакированным покрытием.

DUNOBIL ENSIS DUO

По центру объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора в 170 градусов.

DUNOBIL ENSIS DUO

Управляется при помощи группы из четырех механических кнопок, находящихся на правой грани. Для удобства позиционирования маркировка нанесена с фронтальной стороны, она видима для водителя.

DUNOBIL ENSIS DUO

Остальную площадь лицевой грани занимает трехдюймовый дисплей с разрешением 640 на 360 пикселей.

DUNOBIL ENSIS DUO

Есть несколько вариантов компоновки отображения картинки с двух камер, меняя приоритет между ними или переключая только на одну из них.

DUNOBIL ENSIS DUO

Плюс один дополнительный автоматический режим с выводом разметки при включении задней передачи, при условии подключении дополнительной линии второй камеры к фонарю заднего хода.

DUNOBIL ENSIS DUO

Снизу находится слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 256 Гбайт.

DUNOBIL ENSIS DUO

На верхнем торце разъем для подключения второй камеры и miniUSB. Питание подается в основании ножки крепления, так упрощена возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля.

DUNOBIL ENSIS DUO

Вторая камера DUNOBIL ENSIS DUO выполнена в защищенном корпусе, её можно будет устанавливать внутри и вне салона.

DUNOBIL ENSIS DUO

Комплектное крепление имеет ограничения по повороту вокруг оси, есть возможность изменения только угла наклона.

DUNOBIL ENSIS DUO

Настройки

В настройках пользователь сможет изменять интервал съемки, длительность роликов, проводить корректировку яркости и активировать дополнительные функции. Со встроенного экрана можно будет просмотреть ранее отснятые файлы, защитить выбранные ролики от перезаписи. Хотелось бы видеть также возможность поворота изображения со второй камеры.

DUNOBIL ENSIS DUO

Тесты

В основной камере установлена высокочувствительная матрица Sony IMX323. Изображение с неё обрабатывает процессор Mstar 8328P. Максимальное разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Дневная съемка DUNOBIL ENSIS DUO

Ролики с высокой четкостью. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Файлы в расширении MOV не требуют для просмотра установки дополнительного программного обеспечения.

Ночная съемка DUNOBIL ENSIS DUO

Вторая камера пишет файлы с разрешением 1280 на 720 пикселей.

Вторая камера DUNOBIL ENSIS DUO

Итоги по DUNOBIL ENSIS DUO

DUNOBIL ENSIS DUO – хорошо сбалансированный видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки. Аккуратный внешний вид, возможность скрытной установки, съемка с высокой четкостью, поддержка контроля полосы движения (LDWS) и дистанции автомобиля (FCWS). Не устроить может отсутствие в настройках функции поворота второй камеры.

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