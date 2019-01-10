Обзор DUNOBIL ENSIS DUO. Двухканальный видеорегистратор

Продолжая изучение актуальных видеорегистраторов в наше распоряжение попал DUNOBIL ENSIS DUO с поддержкой двухканальной съемки. Эта модель обеспечивает съемку происходящего вокруг автомобиля, обеспечивая наглядными доказательствами при возникновении спорных ситуаций. Еще одной важной функцией является автоматический вывод разметки во время парковки.

DUNOBIL ENSIS DUO обзор

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство, кабель для подключения второй камеры, вторую камеру, ленту двухстороннего скотча, винты, крепление на лобовое стекло, основной корпус, гарантийный талон и техническую документацию. Собрано все в аккуратной коробке из плотного картона с характерным оформлением.

Внешний вид

Внешний вид у DUNOBIL ENSIS DUO стильный и аккуратный. Лицевая сторона с полигональными панелями и лакированным покрытием.

По центру объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора в 170 градусов.

Управляется при помощи группы из четырех механических кнопок, находящихся на правой грани. Для удобства позиционирования маркировка нанесена с фронтальной стороны, она видима для водителя.

Остальную площадь лицевой грани занимает трехдюймовый дисплей с разрешением 640 на 360 пикселей.

Есть несколько вариантов компоновки отображения картинки с двух камер, меняя приоритет между ними или переключая только на одну из них.

Плюс один дополнительный автоматический режим с выводом разметки при включении задней передачи, при условии подключении дополнительной линии второй камеры к фонарю заднего хода.

Снизу находится слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 256 Гбайт.

На верхнем торце разъем для подключения второй камеры и miniUSB. Питание подается в основании ножки крепления, так упрощена возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля.

Вторая камера DUNOBIL ENSIS DUO выполнена в защищенном корпусе, её можно будет устанавливать внутри и вне салона.

Комплектное крепление имеет ограничения по повороту вокруг оси, есть возможность изменения только угла наклона.

Настройки

В настройках пользователь сможет изменять интервал съемки, длительность роликов, проводить корректировку яркости и активировать дополнительные функции. Со встроенного экрана можно будет просмотреть ранее отснятые файлы, защитить выбранные ролики от перезаписи. Хотелось бы видеть также возможность поворота изображения со второй камеры.

Тесты

Дневная съемка DUNOBIL ENSIS DUO

В основной камере установлена высокочувствительная матрица Sony IMX323. Изображение с неё обрабатывает процессор Mstar 8328P. Максимальное разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Ночная съемка DUNOBIL ENSIS DUO

Ролики с высокой четкостью. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Файлы в расширении MOV не требуют для просмотра установки дополнительного программного обеспечения.

Вторая камера DUNOBIL ENSIS DUO

Вторая камера пишет файлы с разрешением 1280 на 720 пикселей.

Итоги по DUNOBIL ENSIS DUO

DUNOBIL ENSIS DUO – хорошо сбалансированный видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки. Аккуратный внешний вид, возможность скрытной установки, съемка с высокой четкостью, поддержка контроля полосы движения (LDWS) и дистанции автомобиля (FCWS). Не устроить может отсутствие в настройках функции поворота второй камеры.