Обзор DUNOBIL HONOR DUO. Двухканальный видеорегистратор

Рекомендованная стоимость составляет 3990 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.
КомплектацияСтартовый набор включает адаптер питания в прикуриватель, камеру заднего вида с кабелем подключения и монтажным комплектом, крепление на лобовое стекло, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона.
Внешний видНа стекле видеорегистартор крепится при помощи традиционной вакуумной присоски. Снимается и ставится и в паз.
Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона. Дополнительную надежность обеспечивает прижимная ножка.
Все разъемы сосредоточены на верхнем торце. Здесь порт подключения внешней камеры и гнездо питания.
Упрощено проведение скрытого монтажа в салоне автомобиля. Есть запас по длине интерфейсного и питающего кабелей.
Саму дополнительную камеру владелец DUNOBIL HONOR DUO сможет установить как на заднее стекло, так и в районе номерного знака.
Корпус устройства выполнен из пластика. На фронтальной стороне декоративная панель с текстурным покрытием.
На фронтальной панели расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз, угол обзора 120 градусов.
Управляется при помощи группы механических кнопок, распределенных по верхней и правой грани. Компактные кнопки. Сценарии управления подробно описаны в комплектной инструкции на русском языке.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.
На стороне водителя выведен 3-дюймовый дисплей. Изображение хорошо читается под разными углами. С помощью кнопок можно переключать приоритет изображения между камерами.
Кабель подключения сопровождается дополнительной линией, которую можно будет подсоединить к питанию фонаря заднего хода. Так при движении назад будет выводиться парковочная разметка и изображение с дополнительной камеры.
НастройкиПредлагаются возможности по корректировке параметров работы. Разрешение и длительность. Дополнительные параметры.
Есть возможность просмотреть отснятые файлы.
ТестыDUNOBIL HONOR DUO работает под управлением процессора JL AC5601. Основная камера с матрицей GC2063. Запись пишет в Full HD разрешении.
Дневная запись DUNOBIL HONOR DUOРолики пишет в расширении AVI. Распределяются по отдельным папкам. Для просмотра не потребуется установка кодеков и программного обеспечения. Номерные знаки читаемы в свободном и соседних подсветках.
Ночная запись DUNOBIL HONOR DUOВторая камера с разрешением 480p.
Вторая камера DUNOBIL HONOR DUO
Итоги по DUNOBIL HONOR DUODUNOBIL HONOR DUO – недорогой видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки. Аккуратное исполнение, информативный дисплей, поддержка емких карт памяти, скрытый монтаж в салоне автомобиля, детальные ручные настройки.
DUNOBIL HONOR DUO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".