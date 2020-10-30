Обзор DUNOBIL HONOR DUO. Двухканальный видеорегистратор

Тестируемый сегодня видеорегистратор DUNOBIL HONOR DUO оснащен камерой задней вида. Ведет двухканальную съемку в Full HD разрешении. Дисплей с большой диагональю, режим парковки, поддержка емких карт памяти. Относится к недорогому ценовому сегменту.

DUNOBIL HONOR DUO

Рекомендованная стоимость составляет 3990 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

Комплектация

Стартовый набор включает адаптер питания в прикуриватель, камеру заднего вида с кабелем подключения и монтажным комплектом, крепление на лобовое стекло, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона.

DUNOBIL HONOR DUO

Внешний вид

На стекле видеорегистартор крепится при помощи традиционной вакуумной присоски. Снимается и ставится и в паз.

DUNOBIL HONOR DUO

Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона. Дополнительную надежность обеспечивает прижимная ножка.

DUNOBIL HONOR DUO

Все разъемы сосредоточены на верхнем торце. Здесь порт подключения внешней камеры и гнездо питания.

DUNOBIL HONOR DUO

Упрощено проведение скрытого монтажа в салоне автомобиля. Есть запас по длине интерфейсного и питающего кабелей.

DUNOBIL HONOR DUO

Саму дополнительную камеру владелец DUNOBIL HONOR DUO сможет установить как на заднее стекло, так и в районе номерного знака.

DUNOBIL HONOR DUO

Корпус устройства выполнен из пластика. На фронтальной стороне декоративная панель с текстурным покрытием.

DUNOBIL HONOR DUO

На фронтальной панели расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз, угол обзора 120 градусов.

DUNOBIL HONOR DUO

Управляется при помощи группы механических кнопок, распределенных по верхней и правой грани. Компактные кнопки. Сценарии управления подробно описаны в комплектной инструкции на русском языке.

DUNOBIL HONOR DUO

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

DUNOBIL HONOR DUO

На стороне водителя выведен 3-дюймовый дисплей. Изображение хорошо читается под разными углами. С помощью кнопок можно переключать приоритет изображения между камерами.

DUNOBIL HONOR DUO

Кабель подключения сопровождается дополнительной линией, которую можно будет подсоединить к питанию фонаря заднего хода. Так при движении назад будет выводиться парковочная разметка и изображение с дополнительной камеры.

DUNOBIL HONOR DUO

Настройки

Предлагаются возможности по корректировке параметров работы. Разрешение и длительность. Дополнительные параметры.

DUNOBIL HONOR DUO

Есть возможность просмотреть отснятые файлы.

DUNOBIL HONOR DUO

Тесты

DUNOBIL HONOR DUO работает под управлением процессора JL AC5601. Основная камера с матрицей GC2063. Запись пишет в Full HD разрешении.

Дневная запись DUNOBIL HONOR DUO

Ролики пишет в расширении AVI. Распределяются по отдельным папкам. Для просмотра не потребуется установка кодеков и программного обеспечения. Номерные знаки читаемы в свободном и соседних подсветках.

Ночная запись DUNOBIL HONOR DUO

Вторая камера с разрешением 480p.

Вторая камера DUNOBIL HONOR DUO

Итоги по DUNOBIL HONOR DUO

Золото. Выбор редакции MegaObzorDUNOBIL HONOR DUO – недорогой видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки. Аккуратное исполнение, информативный дисплей, поддержка емких карт памяти, скрытый монтаж в салоне автомобиля, детальные ручные настройки.
DUNOBIL HONOR DUO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы DUNOBIL HONOR DUO
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