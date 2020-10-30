Обзор DUNOBIL HONOR DUO. Двухканальный видеорегистратор

Тестируемый сегодня видеорегистратор DUNOBIL HONOR DUO оснащен камерой задней вида. Ведет двухканальную съемку в Full HD разрешении. Дисплей с большой диагональю, режим парковки, поддержка емких карт памяти. Относится к недорогому ценовому сегменту.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 3990 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.Стартовый набор включает адаптер питания в прикуриватель, камеру заднего вида с кабелем подключения и монтажным комплектом, крепление на лобовое стекло, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона.

Внешний вид

На стекле видеорегистартор крепится при помощи традиционной вакуумной присоски. Снимается и ставится и в паз.

Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона. Дополнительную надежность обеспечивает прижимная ножка.

Все разъемы сосредоточены на верхнем торце. Здесь порт подключения внешней камеры и гнездо питания.

Упрощено проведение скрытого монтажа в салоне автомобиля. Есть запас по длине интерфейсного и питающего кабелей.

Саму дополнительную камеру владелец DUNOBIL HONOR DUO сможет установить как на заднее стекло, так и в районе номерного знака.

Корпус устройства выполнен из пластика. На фронтальной стороне декоративная панель с текстурным покрытием.

На фронтальной панели расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз, угол обзора 120 градусов.

Управляется при помощи группы механических кнопок, распределенных по верхней и правой грани. Компактные кнопки. Сценарии управления подробно описаны в комплектной инструкции на русском языке.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

На стороне водителя выведен 3-дюймовый дисплей. Изображение хорошо читается под разными углами. С помощью кнопок можно переключать приоритет изображения между камерами.

Кабель подключения сопровождается дополнительной линией, которую можно будет подсоединить к питанию фонаря заднего хода. Так при движении назад будет выводиться парковочная разметка и изображение с дополнительной камеры.

Настройки

Предлагаются возможности по корректировке параметров работы. Разрешение и длительность. Дополнительные параметры.

Есть возможность просмотреть отснятые файлы.

Тесты

Дневная запись DUNOBIL HONOR DUO

DUNOBIL HONOR DUO работает под управлением процессора JL AC5601. Основная камера с матрицей GC2063. Запись пишет в Full HD разрешении.

Ночная запись DUNOBIL HONOR DUO

Ролики пишет в расширении AVI. Распределяются по отдельным папкам. Для просмотра не потребуется установка кодеков и программного обеспечения. Номерные знаки читаемы в свободном и соседних подсветках.

Вторая камера DUNOBIL HONOR DUO

Вторая камера с разрешением 480p.

Итоги по DUNOBIL HONOR DUO

DUNOBIL HONOR DUO – недорогой видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки. Аккуратное исполнение, информативный дисплей, поддержка емких карт памяти, скрытый монтаж в салоне автомобиля, детальные ручные настройки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".