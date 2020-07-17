Обзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство для контроля усталости водителя

Ограничения на полеты ожидаемо повысили популярность автомобильных путешествий, как внутри своего региона, так и в отдаленные участки России. Одним из рисков при длительных поездках являются утомляемость и засыпание. Предотвратить такие неприятности помогает DUNOBIL INSOMNIA GPS, контролирующий направление взгляда водителя и распознающий потерю контроля.

DUNOBIL INSOMNIA GPS

Это второе поколение в этой линейке. Ранее мы уже изучали на примере DUNOBIL INSOMNIA. Продажи стартовали. Средняя стоимость составляет 9 990 рублей.

DUNOBIL INSOMNIA GPS обзор

Комплектация

Упакован в коробку с традиционным для этого производителя оформлением. На боковой грани приведена общая техническая информация. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель и руководство пользователя.

DUNOBIL INSOMNIA GPS

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе, напоминающим видеорегистратор. Отличием является отсутствие каких-либо элементов, направленных на дорогу.

DUNOBIL INSOMNIA GPS

На стороне водителя у DUNOBIL INSOMNIA GPS выведена группа датчиков и решетка, скрывающая динамик.

DUNOBIL INSOMNIA GPS

Справа пара светодиодных индикаторов, отображающих статус работы. Управляется при помощи пары механических кнопок.

DUNOBIL INSOMNIA GPS

Одна отвечает за включение, вторая за проведение калибровки. Управление простое, в ходе эксплуатации устройство не требует проведения дополнительных настроек и манипуляций.

DUNOBIL INSOMNIA GPS

Фиксируется на лобовом стекле при помощи крепления с вакуумной присоской. Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона.

DUNOBIL INSOMNIA GPS

Разъем microUSB, используемый для подачи питания, расположен на верхней грани. Так упрощается скрытый подвод кабеля.

DUNOBIL INSOMNIA GPS

Тесты

После установки на лобовое стекло необходимо будет провести процесс калибровки. Проходит он нажатием на кнопку. Все действия сопровождаются внятными подсказками на русском. В последующем группа датчиков по алгоритму проводит постоянное распознавание направления взгляда водителя. При отклонении в течение 1-2 секунд выдается голосовое предупреждение. Оно не резкое, но решающее свою задачу по концентрированию внимания на дороге.

DUNOBIL INSOMNIA GPS

Предупреждения не выводятся при поворотах головы в сторону на короткое время. Также DUNOBIL INSOMNIA GPS обзавелся GPS-модулем. Данные по скорости используются для автоматического выбора режима оповещений. При скорости ниже 20 км/ч предупреждения выводиться не будут. Также контроль можно выключить вручную нажатием на кнопку на корпусе.

DUNOBIL INSOMNIA GPS

Работает корректно. Мы использовали его активно в течение недели и планируем дальнейшую поездку из Казани до Сочи. Ложные срабатывания замечены не были. Устройство позволяет концентрироваться на дороге и бонусом не отвлекаться на смартфон.

Итоги по DUNOBIL INSOMNIA GPS

DUNOBIL INSOMNIA GPS подойдет тем, кто проводит длительное время за рулем автомобиля. Как частные поездки, так и в коммерческом транспорте. Компактные габариты, простая и интуитивная работа, точный вывод предупреждений при потере концентрации на дороге.
Комментарии и отзывы DUNOBIL INSOMNIA GPS
Обзоры:
Обзор LEXAND LR18 DUAL. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор LEXAND LR18 DUAL. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкой
Обзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистратор с радар-детектором и Wi-FiОбзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистратор с радар-детектором и Wi-Fi
Обзор Mio MiVue C550. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue C550. Видеорегистратор с GPS-информатором
Новости:
Обзор Playme KVANT. Видеорегистратор с магнитным креплением

Не так давно компания Playme обновила линейку видеорегистраторов выпуском новой модели KVANT с поддержкой...
Обзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и Android

К сожалению, неприятности с автомобилем не ограничиваются только авариями и действиями мошенников во врем...
Обзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство для контроля усталости водителя

Ограничения на полеты ожидаемо повысили популярность автомобильных путешествий, как внутри своего региона...
Обзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство для контроля усталости водителяОбзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство для контроля усталости водителя
Лучшие роботы-пылесосы. Xiaomi Mi Robot Vacuum CleanerЛучшие роботы-пылесосы. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner
Обзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковинуОбзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковину
Обзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и AndroidОбзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и Android
Лучшая СЖО. Deepcool GAMMAXX L240T REDЛучшая СЖО. Deepcool GAMMAXX L240T RED
Представлена кинокамера Blackmagic URSA ...
Представлена кинокамера Blackmagic URSA Компания Blackmagic представила кинокамеру URSA Mini Pro 12K, которая основана на датчике формата Super35...
Microsoft подтвердила выпуск Windows 10X...
Microsoft подтвердила выпуск Windows 10XИзначально операционная система Windows 10X разрабатывалась для устройств с двойным дисплеем, в частности...
Появился видео-ролик 30 минутного геймпл...
Появился видео-ролик 30 минутного геймплЗа несколько дней до презентации предстоящей игры Assassin’s Creed: Valhalla в интернете появился 30 мину...
Смартфон Nokia 6.2 получил Android 10...
Смартфон Nokia 6.2 получил Android 10Компания HMD Global начала распространение финальной стабильной версии Android 10 для смартфона Nokia 6.2...
Обзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая ми...
Обзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая миПри выборе бытовой техники на кухню помимо надежности, функциональности и энергоэффективности также важны...
Sony выпустила компактную камеру ZV-1 с ...
Sony выпустила компактную камеру ZV-1 с Компания Sony выпустила новую компактную камеру под названием Digital Camera ZV-1. ...
Ford Mustang Mach-E ездит без водителя...
Ford Mustang Mach-E ездит без водителяЭра полностью умных автомобилей еще не наступила на сто процентов, но уже сейчас многие пользователи смог...
Игровой смартфон Black Shark 3 выходит з...
Игровой смартфон Black Shark 3 выходит зИгровое подразделение компании Xiaomi, Black Shark, объявило о том, что мировая премьера геймерского смар...
Обзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартф...
Обзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфПрошли те времена, когда технологии флагманов доходили до бюджетных телефонов спустя нескольких лет, и яр...
iPad Pro получит совершенно новый диспле...
iPad Pro получит совершенно новый дисплеНекоторое время назад в сети обсуждали тот факт, что компания LG готова к релизу своих новых дисплеев, а ...
AMD дарит игру Assassin's Creed Valhalla...
AMD дарит игру Assassin's Creed ValhallaAMD дарит игру Assassin's Creed Valhalla при покупке процессоров Ryzen 3000 серии. Пользователь купивший ...
OnePlus Nord получит квадрокамеру с опти...
OnePlus Nord получит квадрокамеру с оптиСетевые источники поделились подробностями о камерах в смартфоне OnePlus Nord, официальная онлайн-презент...
Обзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантиейОбзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантией
Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 SuperОбзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 Super
Обзор Candy CDIN 1D632PB-07. Встраиваемая посудомоечная машина с Wi-FiОбзор Candy CDIN 1D632PB-07. Встраиваемая посудомоечная машина с Wi-Fi
Обзор be quiet! Pure Rock 2 (BK007). Тихий и эффективный кулерОбзор be quiet! Pure Rock 2 (BK007). Тихий и эффективный кулер
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor