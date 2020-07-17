Обзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство для контроля усталости водителя

Ограничения на полеты ожидаемо повысили популярность автомобильных путешествий, как внутри своего региона, так и в отдаленные участки России. Одним из рисков при длительных поездках являются утомляемость и засыпание. Предотвратить такие неприятности помогает DUNOBIL INSOMNIA GPS, контролирующий направление взгляда водителя и распознающий потерю контроля.

DUNOBIL INSOMNIA GPS обзор

Это второе поколение в этой линейке. Ранее мы уже изучали на примере DUNOBIL INSOMNIA. Продажи стартовали. Средняя стоимость составляет 9 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с традиционным для этого производителя оформлением. На боковой грани приведена общая техническая информация. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе, напоминающим видеорегистратор. Отличием является отсутствие каких-либо элементов, направленных на дорогу.

На стороне водителя у DUNOBIL INSOMNIA GPS выведена группа датчиков и решетка, скрывающая динамик.

Справа пара светодиодных индикаторов, отображающих статус работы. Управляется при помощи пары механических кнопок.

Одна отвечает за включение, вторая за проведение калибровки. Управление простое, в ходе эксплуатации устройство не требует проведения дополнительных настроек и манипуляций.

Фиксируется на лобовом стекле при помощи крепления с вакуумной присоской. Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона.

Разъем microUSB, используемый для подачи питания, расположен на верхней грани. Так упрощается скрытый подвод кабеля.

Тесты

После установки на лобовое стекло необходимо будет провести процесс калибровки. Проходит он нажатием на кнопку. Все действия сопровождаются внятными подсказками на русском. В последующем группа датчиков по алгоритму проводит постоянное распознавание направления взгляда водителя. При отклонении в течение 1-2 секунд выдается голосовое предупреждение. Оно не резкое, но решающее свою задачу по концентрированию внимания на дороге.

Предупреждения не выводятся при поворотах головы в сторону на короткое время. Также DUNOBIL INSOMNIA GPS обзавелся GPS-модулем. Данные по скорости используются для автоматического выбора режима оповещений. При скорости ниже 20 км/ч предупреждения выводиться не будут. Также контроль можно выключить вручную нажатием на кнопку на корпусе.

Итоги по DUNOBIL INSOMNIA GPS

Работает корректно. Мы использовали его активно в течение недели и планируем дальнейшую поездку из Казани до Сочи. Ложные срабатывания замечены не были. Устройство позволяет концентрироваться на дороге и бонусом не отвлекаться на смартфон.DUNOBIL INSOMNIA GPS подойдет тем, кто проводит длительное время за рулем автомобиля. Как частные поездки, так и в коммерческом транспорте. Компактные габариты, простая и интуитивная работа, точный вывод предупреждений при потере концентрации на дороге.