Обзор DUNOBIL MEMO. Компактный Full HD видеорегистратор

Тестируемый сегодня видеорегистратор DUNOBIL MEMO выполнен в компактном корпусе и поддерживает съемку в разрешении Full HD с углом обзора 140 градусов. Из особенностей отмечаются датчики удара и движения, IPS-дисплей, а также поддержка емких карт памяти.

DUNOBIL MEMO

Комплектация

Упакован в коробку с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает крепление на лобовое стекло, руководство пользователя, зарядное устройство в прикуриватель.

DUNOBIL MEMO

DUNOBIL MEMO обзор

Внешний вид

Классический формат исполнения. Внешний вид выдержанный. Общие габариты компактные.

DUNOBIL MEMO

При установке на лобовом стекле не отнимает полезной площади обзора. Со стороны улицы не привлекает к себе внимания.

DUNOBIL MEMO

Для фиксации используется вакуумная присоска с прижимной ножкой. Поворачивается на 360 градусов.

DUNOBIL MEMO

При движении по неровным дорогам не отлипает от стекла и не дрожит. Видео сохраняет плавность.

DUNOBIL MEMO

Комплектный адаптер крепления дает возможность организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля. Длина питающего кабеля 3 метра.

DUNOBIL MEMO

Разъем питания у DUNOBIL MEMO расположен на верхнем торце. У адаптера идет Г-образный коннектор.

DUNOBIL MEMO

Кнопки управления сгруппированы на правой и левой гранях. Текстурная маркировка нанесена на сами клавиши.

DUNOBIL MEMO

Изображение выводится на 3-дюймовый IPS-дисплей. Широкие углы обзора и высокая яркость.

DUNOBIL MEMO

На стороне, обращенной на дорогу, выведен объектив с углом обзора 140 градусов. Собран он из стеклянных линз.

DUNOBIL MEMO

Тестирование видеорегистратора велось с картой памяти объемом 128 Гбайт. Разъем с замковым креплением, исключающим случайное извлечение.

Настройки

Меню управления на русском языке. Предлагаются детальные опции по настройке видеосъемки. Управление датчиками и дополнительными функциями.

DUNOBIL MEMO

Системные настройки.

DUNOBIL MEMO

Тесты

Запись ведет в Full HD разрешении. Записываемые файлы позволят в деталях разобрать происходящее на дороге. Номерные знаки читаемы.

Дневная съемка DUNOBIL MEMO

Резкость по всей площади кадра. Используемый кодек и расширение не требуют для просмотра установки кодеков.

Вечерняя съемка DUNOBIL MEMO

Итоги

DUNOBIL MEMO – недорогой Full HD видеорегистратор, выполненный в компактном корпусе, использующий поворотное крепление с вакуумной присоской. Детальные настройки, скрытый монтаж, датчики движения и удара, поддержка емких карт памяти.
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