Обзор DUNOBIL MEMO. Компактный Full HD видеорегистратор

Тестируемый сегодня видеорегистратор DUNOBIL MEMO выполнен в компактном корпусе и поддерживает съемку в разрешении Full HD с углом обзора 140 градусов. Из особенностей отмечаются датчики удара и движения, IPS-дисплей, а также поддержка емких карт памяти.

Комплектация

Упакован в коробку с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает крепление на лобовое стекло, руководство пользователя, зарядное устройство в прикуриватель.

DUNOBIL MEMO обзор

Внешний вид

Классический формат исполнения. Внешний вид выдержанный. Общие габариты компактные.

При установке на лобовом стекле не отнимает полезной площади обзора. Со стороны улицы не привлекает к себе внимания.

Для фиксации используется вакуумная присоска с прижимной ножкой. Поворачивается на 360 градусов.

При движении по неровным дорогам не отлипает от стекла и не дрожит. Видео сохраняет плавность.

Комплектный адаптер крепления дает возможность организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля. Длина питающего кабеля 3 метра.

Разъем питания у DUNOBIL MEMO расположен на верхнем торце. У адаптера идет Г-образный коннектор.

Кнопки управления сгруппированы на правой и левой гранях. Текстурная маркировка нанесена на сами клавиши.

Изображение выводится на 3-дюймовый IPS-дисплей. Широкие углы обзора и высокая яркость.

На стороне, обращенной на дорогу, выведен объектив с углом обзора 140 градусов. Собран он из стеклянных линз.

Настройки

Тестирование видеорегистратора велось с картой памяти объемом 128 Гбайт. Разъем с замковым креплением, исключающим случайное извлечение.Меню управления на русском языке. Предлагаются детальные опции по настройке видеосъемки. Управление датчиками и дополнительными функциями.

Системные настройки.

Тесты

Дневная съемка DUNOBIL MEMO

Вечерняя съемка DUNOBIL MEMO

Итоги

Запись ведет в Full HD разрешении. Записываемые файлы позволят в деталях разобрать происходящее на дороге. Номерные знаки читаемы.Резкость по всей площади кадра. Используемый кодек и расширение не требуют для просмотра установки кодеков.DUNOBIL MEMO – недорогой Full HD видеорегистратор, выполненный в компактном корпусе, использующий поворотное крепление с вакуумной присоской. Детальные настройки, скрытый монтаж, датчики движения и удара, поддержка емких карт памяти.