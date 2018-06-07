Обзор DUNOBIL OPTIM. Недорогой видеорегистратор

Можно долго рассуждать о максимальном разрешении съемки, дополнительных функциях и изяществе линий корпуса видеорегистратора, но не будем забывать, что часто в качестве основного критерия при выборе ставится стоимость. Можно ли сэкономить при покупке без ущерба главной функции этого класса устройств? Разберемся на примере нового DUNOBIL OPTIM.

DUNOBIL OPTIM обзор

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах с рекомендованной стоимостью в 2100 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке с характерным оформлением. На боковую стенку нанесена наклейка с техническими данными по видеорегистратору. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен DUNOBIL OPTIM в классическом форм-факторе. Основным материалом выступает пластик.

Его отличает строгий дизайн без излишеств. По центру фронтальной стороны объектив, собранный из стеклянных линз, с углом обзора 110 градусов.

Установлен 2.2-дюймовый дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей, позволяющий контролировать угол съемки и просматривать ранее отснятые файлы.

Под экраном группа кнопок, отвечающих за управление и взаимодействие с интерфейсом. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо, не люфтят.

На боковой грани слот для карты памяти. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.

Разъем miniUSB на верхнем торце. С учетом длины кабеля комплектного адаптера питания, можно будет произвести скрытый монтаж под обшивкой салона автомобиля.

Ставится и снимается DUNOBIL OPTIM на крепление с вакуумной присоской. В верхней части паз без замка фиксации. Держится надежно, есть возможность поворота вокруг оси.

Настройки

В меню настроек пользователь сможет изменить разрешение съемки, длительность роликов. Активировать функции пассивной помощи во время вождения, установить штамп записи.

Тесты

Построен видеорегистратор на базе платформы Generalplus 1247 с матрицей GC1034. Съемка в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Качество съемки хорошее. Шумы присутствуют в ограниченном количестве. Номера читаемы в городском потоке.

Итоги по DUNOBIL OPTIM

Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы при возникновении спорных ситуаций на дороге. Для просмотра роликов не требуется установки дополнительного программного обеспечения.DUNOBIL OPTIM можно смело рекомендовать к покупке при ограниченном бюджете на поиск видеорегистратора. Он предлагает базовый функционал по съемке Full HD видео. За время тестов сбоев и проблем в эксплуатации замечено не было.