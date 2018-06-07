Обзор DUNOBIL OPTIM. Недорогой видеорегистратор

Можно долго рассуждать о максимальном разрешении съемки, дополнительных функциях и изяществе линий корпуса видеорегистратора, но не будем забывать, что часто в качестве основного критерия при выборе ставится стоимость. Можно ли сэкономить при покупке без ущерба главной функции этого класса устройств? Разберемся на примере нового DUNOBIL OPTIM.
К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах с рекомендованной стоимостью в 2100 рублей.
DUNOBIL OPTIM обзор
КомплектацияПоставляется в коробке с характерным оформлением. На боковую стенку нанесена наклейка с техническими данными по видеорегистратору. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен DUNOBIL OPTIM в классическом форм-факторе. Основным материалом выступает пластик.
Его отличает строгий дизайн без излишеств. По центру фронтальной стороны объектив, собранный из стеклянных линз, с углом обзора 110 градусов.
Установлен 2.2-дюймовый дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей, позволяющий контролировать угол съемки и просматривать ранее отснятые файлы.
Под экраном группа кнопок, отвечающих за управление и взаимодействие с интерфейсом. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо, не люфтят.
На боковой грани слот для карты памяти. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.
Разъем miniUSB на верхнем торце. С учетом длины кабеля комплектного адаптера питания, можно будет произвести скрытый монтаж под обшивкой салона автомобиля.
Ставится и снимается DUNOBIL OPTIM на крепление с вакуумной присоской. В верхней части паз без замка фиксации. Держится надежно, есть возможность поворота вокруг оси.
НастройкиВ меню настроек пользователь сможет изменить разрешение съемки, длительность роликов. Активировать функции пассивной помощи во время вождения, установить штамп записи.