Обзор DUNOBIL OPTIM. Недорогой видеорегистратор

2018-06-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - DUNOBIL OPTIM; [79]
Можно долго рассуждать о максимальном разрешении съемки, дополнительных функциях и изяществе линий корпуса видеорегистратора, но не будем забывать, что часто в качестве основного критерия при выборе ставится стоимость. Можно ли сэкономить при покупке без ущерба главной функции этого класса устройств? Разберемся на примере нового DUNOBIL OPTIM.

DUNOBIL OPTIM

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах с рекомендованной стоимостью в 2100 рублей.

DUNOBIL OPTIM обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с характерным оформлением. На боковую стенку нанесена наклейка с техническими данными по видеорегистратору. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.

DUNOBIL OPTIM

Внешний вид

Выполнен DUNOBIL OPTIM в классическом форм-факторе. Основным материалом выступает пластик.

DUNOBIL OPTIM

Его отличает строгий дизайн без излишеств. По центру фронтальной стороны объектив, собранный из стеклянных линз, с углом обзора 110 градусов.

DUNOBIL OPTIM

Установлен 2.2-дюймовый дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей, позволяющий контролировать угол съемки и просматривать ранее отснятые файлы.

DUNOBIL OPTIM

Под экраном группа кнопок, отвечающих за управление и взаимодействие с интерфейсом. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо, не люфтят.

DUNOBIL OPTIM

На боковой грани слот для карты памяти. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.

DUNOBIL OPTIM

Разъем miniUSB на верхнем торце. С учетом длины кабеля комплектного адаптера питания, можно будет произвести скрытый монтаж под обшивкой салона автомобиля.

DUNOBIL OPTIM

Ставится и снимается DUNOBIL OPTIM на крепление с вакуумной присоской. В верхней части паз без замка фиксации. Держится надежно, есть возможность поворота вокруг оси.

DUNOBIL OPTIM

DUNOBIL OPTIM

Настройки

В меню настроек пользователь сможет изменить разрешение съемки, длительность роликов. Активировать функции пассивной помощи во время вождения, установить штамп записи.

DUNOBIL OPTIM

DUNOBIL OPTIM

Тесты

Построен видеорегистратор на базе платформы Generalplus 1247 с матрицей GC1034. Съемка в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Качество съемки хорошее. Шумы присутствуют в ограниченном количестве. Номера читаемы в городском потоке.

Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы при возникновении спорных ситуаций на дороге. Для просмотра роликов не требуется установки дополнительного программного обеспечения.

Итоги по DUNOBIL OPTIM

DUNOBIL OPTIM можно смело рекомендовать к покупке при ограниченном бюджете на поиск видеорегистратора. Он предлагает базовый функционал по съемке Full HD видео. За время тестов сбоев и проблем в эксплуатации замечено не было.

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