Обзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешением

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 8 490 рублей.
КомплектацияУпакована в коробку с традиционным темным оформлением. Общая информация по устройству приведена на наклейке, нанесенной на боковую грань. Стартовый набор включает крепление на лобовое стекло, кабель подключения, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видДля крепления используется вакуумная присоска, поддерживается возможность поворота на 360 градусов. Выбранное положение фиксируется.
Вместо пластиковых направляющих тут задействовано винтовое крепление. Оно надежнее и не подвержено излому при эксплуатации в зимнее время.
По центру фронтальной стороны выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз. По краям от него вставка с текстурой под кожу.
Общие габариты у корпуса компактные. Он не отнимает полезной площади обзора. Можно будет спрятать в районе салонного зеркала.
DUNOBIL SOL DUO оснащен 3-дюймовым дисплеем. Это IPS-матрица с высокой четкостью и широкими углами обзора.
С помощью экрана можно контролировать происходящее вокруг автомобиля. Предлагается несколько вариантов компоновки экрана. Переключение между ними проходит нажатием по кнопке.
Поддерживается автоматический вывод изображения со второй камеры с парковочной разметкой. Для этого нужно будет подключить дополнительную линию к фонарю заднего хода.
Семь кнопок управления распределены по боковым граням. Зафиксированы в корпусе они хорошо. Ложные нажатия исключены. При движении по неровным дорогам не дребезжат.
На верхнем торце разъем питания и гнездо под вторую камеру. Владелец сможет организовать скрытый монтаж под обшивкой. Длина питающего кабеля – 3 метра, длина кабеля подключения камеры – 5 метров.
Дополнительную камеру можно будет разместить вне салона автомобиля, улучшив качество обзора, но при таком размещении нужно периодически очищать налипший снег.
Настройки
Видеорегистратор DUNOBIL SOL DUO предлагает все необходимые настройки для тонкой корректировки работы системы под задачи пользователя. Начиная от разрешения и длительности роликов, заканчивая включением/отключением датчиков.