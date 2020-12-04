Обзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешением

На прошлой неделе мы проводили детальное тестирование двухканального видеорегистратора DUNOBIL ALPHA DUO, поддерживающего съемку в Super HD. Сегодня продолжая изучение моделей с повышенным разрешением, в центре внимания будет новинка DUNOBIL SOL DUO, она, в отличие от многих двухканальных моделей, ведет съемку на втором канале в разрешении Full HD.

Комплектация

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 8 490 рублей.Упакована в коробку с традиционным темным оформлением. Общая информация по устройству приведена на наклейке, нанесенной на боковую грань. Стартовый набор включает крепление на лобовое стекло, кабель подключения, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Для крепления используется вакуумная присоска, поддерживается возможность поворота на 360 градусов. Выбранное положение фиксируется.

Вместо пластиковых направляющих тут задействовано винтовое крепление. Оно надежнее и не подвержено излому при эксплуатации в зимнее время.

По центру фронтальной стороны выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз. По краям от него вставка с текстурой под кожу.

Общие габариты у корпуса компактные. Он не отнимает полезной площади обзора. Можно будет спрятать в районе салонного зеркала.

DUNOBIL SOL DUO оснащен 3-дюймовым дисплеем. Это IPS-матрица с высокой четкостью и широкими углами обзора.

С помощью экрана можно контролировать происходящее вокруг автомобиля. Предлагается несколько вариантов компоновки экрана. Переключение между ними проходит нажатием по кнопке.

Поддерживается автоматический вывод изображения со второй камеры с парковочной разметкой. Для этого нужно будет подключить дополнительную линию к фонарю заднего хода.

Семь кнопок управления распределены по боковым граням. Зафиксированы в корпусе они хорошо. Ложные нажатия исключены. При движении по неровным дорогам не дребезжат.

На верхнем торце разъем питания и гнездо под вторую камеру. Владелец сможет организовать скрытый монтаж под обшивкой. Длина питающего кабеля – 3 метра, длина кабеля подключения камеры – 5 метров.

Настройки

Дополнительную камеру можно будет разместить вне салона автомобиля, улучшив качество обзора, но при таком размещении нужно периодически очищать налипший снег.

Видеорегистратор DUNOBIL SOL DUO предлагает все необходимые настройки для тонкой корректировки работы системы под задачи пользователя. Начиная от разрешения и длительности роликов, заканчивая включением/отключением датчиков.

Тесты

Дневная съемка DUNOBIL SOL DUO

Устройство оснащено высокопроизводительным процессором Hi3556. Матрица Sony IMX335. Угол обзора основной камеры составляет 140 градусов. Пишет на этом канале видеоролики в Super HD разрешении. Ролики с высокой резкостью и детализацией по всей площади кадра.

Ночная съемка DUNOBIL SOL DUO

Номерные знаки хорошо различимы в своем и соседнем потоках. Для хранения видео в высокой четкости в течение длительного периода можно будет поставить карту памяти объемом до 256 Гбайт.

Вторая камера DUNOBIL SOL DUO

Вторая камера записывает ролики в Full HD разрешении со скоростью 25 кадров в секунду. Качество съемки у нее также высокое. Записанные ролики можно будет использовать в качестве доказательной базы при разборе сложных ситуаций в ГАИ или суде.

Итоги по DUNOBIL SOL DUO

DUNOBIL SOL DUO – двухканальный видеорегистратор с поддержкой съемки в высоком разрешении. Помимо этого, он выполнен в компактном корпусе, использует крепление с поворотной ножкой и винтовой фиксацией, предлагает детальные ручные настройки и актуальный набор датчиков, а также выводит изображение на качественный IPS-дисплей с широкими углами обзора.