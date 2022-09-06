Обзор DUNOBIL SPIEGEL MEMO DUO. Двухканальный видеорегистратор зеркало

Героем сегодняшнего обзора будет видеорегистратор DUNOBIL SPIEGEL MEMO DUO, выполненный в формате накладки на салонное зеркало, с поддержкой двухканального режима съемки и сенсорного управления. Эта модель относится к недорогому ценовому сегменту и ее продажи уже стартовали.

Комплектация

Средняя стоимость на момент публикации составляет 2990 рублей.В комплекте с видеорегистратором идут зарядное устройство в прикуриватель, вторая камера с кабелем подключения, крепежные скобы, а также различная документация. Поставляется он в коробке из плотного картона с информацией по характеристикам и особенностям работы.

DUNOBIL SPIEGEL MEMO DUO обзор

Внешний вид

Провести установку видеорегистратора в салоне можно будет самостоятельно, без необходимости обращения в сервис. Для крепления задействуется штатное салонное зеркало.

Фиксируется на нем при помощи двух резиновых скоб. Силу прижима можно регулировать. После монтажа не смещается и не дребезжит. При этом с учетом расположения интерфейсных разъемов на верхней грани, в салоне не будет свисающих проводов, он не мешается и не ограничивает обзор.

Весомым плюсом DUNOBIL SPIEGEL MEMO DUO является неприметность со стороны улицы. Нет необходимости снимать на время длительной парковки.Оснащается видеорегистратор экраном с диагональю 4.39 дюймов. Экран контрастный, изображение хорошо читается под разными углами наклона, как в дневное, так и в ночное время.

Он сенсорный, меню управления выводится при прикосновении пальца. На касания реагировал корректно, удобно в повседневной эксплуатации.

Экран позволяет в разном сочетании просматривать изображение с двух камер. Переключение между ними проходит в один клик. Мы во время движения включали приоритет на внешнюю камеру, эффективно решается вопрос слепой зоны и упрощается парковка.

Он же позволяет переключать приоритет на вторую камеру автоматически. Для этого нужно подключить отдельную ветку на интерфейсном кабеле с красной оплеткой к питанию фонаря заднего хода.Разметить ее можно как в салоне на заднем стекле, так и в районе фонаря заднего хода. У нее защищенный корпус.

Настройки

Как и отмечали выше, разъемы на верхнем торце. Тут гнездо питания (miniUSB), вход для второй камеры (AV) и слот для карты памяти (microSD). Тесты велись с накопителем объемом 64 Гбайт.Интерфейс меню управления полностью локализован под русскоязычных пользователей. Доступны выбор разрешения съемки, длительность циклов, штамп с указанием номера автомобиля. Управление G-сенсором, микрофоном, режимом охраны.

Тесты

Дневная съемка DUNOBIL SPIEGEL MEMO DUO

Ночная съемка DUNOBIL SPIEGEL MEMO DUO

Итоги

Оснащен DUNOBIL SPIEGEL MEMO DUO объективом с углом обзора 140 градусов, собранным из стеклянных линз. Его конструкция дает возможность выбирать направление съемки и изменять линию горизонта.Изображение с 2 Мп матрицы SC2368 обрабатывает процессор JL5601. Съемку ведет в разрешении 1080p с частотой кадров 30 в секунду. Вторая камера с углом обзора 90 градусов, разрешение съемки 480p.DUNOBIL SPIEGEL MEMO DUO – недорогой видеорегистратор в формате накладки на салонное зеркало с простым креплением, возможностью скрытого монтажа, двухканальной съемки и сенсорным управлением.