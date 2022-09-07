Обзор DUNOBIL SPIEGEL MERTA DUO. Недорогой двухканальный видеорегистратор зеркало

Видеорегистраторы в формате накладки на салонное зеркало выигрывают у традиционного формата исполнения сразу по нескольким направлениям. Это простота организации аккуратного монтажа в салоне автомобиля, решением вопроса слепой зоны позади автомобиля, упрощением парковки, а также отсутствием необходимости съема на время парковки и не провоцируя при этом кражу устройства. Все эти преимущества доступны и в недорогом ценовом сегменте, как пример DUNOBIL SPIEGEL MERTA DUO можно приобрести за 3990 рублей.

DUNOBIL SPIEGEL MERTA DUO

Комплектация

Покупатель получает видеорегистратор упакованным в коробку из плотного картона, внутри которой находится основной блок, дополнительная камера с кабелем подключения, зарядное устройство в прикуриватель, крепежные элементы, руководство пользователя и гарантийный талон.

DUNOBIL SPIEGEL MERTA DUO

Внешний вид

Корпус с традиционным исполнением для такого класса устройств. Основа выполнена из пластика черного пластика.

DUNOBIL SPIEGEL MERTA DUO

Всю площадь лицевой стороны занимает ровный зеркальный элемент с антибликовым покрытием. Его площадь больше, чем у штатного салонного зеркала, как следствие улучшается информативность.

Справа находится IPS-дисплей с диагональю 4.39-дюймов. С помощью него можно проводить настройки системы, просматривать отснятые ролики и просматривать потоковое изображение с двух камер.

DUNOBIL SPIEGEL MERTA DUO

Он сенсорный. Интерфейс видеорегистратора адаптирован под управление пальцами, большинство действий выполняется в 1-2 клика.

DUNOBIL SPIEGEL MERTA DUO поддерживает вывод разметки при движении задним ходом. Для автоматического переключения и вывода потребуется подключение дополнительной ветки кабеля к питанию фонаря заднего хода.

DUNOBIL SPIEGEL MERTA DUO

Интерфейсные и питающие кабели с запасом по длине. Можно будет спрятать под обшивкой, освободив салон от гирлянды из проводов, характерных для моделей с креплением на лобовом стекле.

Разъемы сосредоточены на верхнем торце. Тут AV-вход для второй камеры, miniUSB для подачи питания и слот для накопителя формата microSD.

DUNOBIL SPIEGEL MERTA DUO

На сторону дороги направлен объектив, оптическая группа которого состоит из стеклянных линз, угол обзора 140 градусов. Способ его фиксации позволяет поворачивать в стороны и изменять линию горизонта.

Для крепления используются резиновые скобы с регулируемой степенью натяжения. Фиксируется надежно, не дребезжит и не смещается при движении по неровным дорогам. Также предусмотрели мягкие накладки на внутренней стороне корпуса, предотвращающие повреждение зеркального элемента на салонном зеркале.

Настройки

DUNOBIL SPIEGEL MERTA DUO можно начать полноценно эксплуатировать сразу после распаковки и установки, но доступны и полноценные ручные настройки видеосъемки, системы, G-сенсора, режима парковки и других параметров.

DUNOBIL SPIEGEL MERTA DUO

Тесты

Съемки видеорегистратор введет в двухканальном режиме. Основной канал с разрешением 1080p, вторая камера с разрешением 480p. Записанные им файлы с хорошим уровнем детализации, позволяющим разобрать по необходимости спорные ситуации на дороге, а также использовать в суде или при разборе в ГАИ.

Дневная съемка DUNOBIL SPIEGEL MERTA DUO

Используется в нем связка из 2 Мп матрицы SC2368 и процессора JL5601. Файлы пишутся в расширении MOV.

Ночная съемка DUNOBIL SPIEGEL MERTA DUO

Итоги

DUNOBIL SPIEGEL MERTA DUO – двухканальный видеорегистартор зеркало с поддержкой режима парковки, сенсорного управления, позволяющий провести скрытый монтаж в салоне автомобиля и использующий универсальный способ крепления, не требующий для монтажа обращение в сервис.
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