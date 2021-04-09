Обзор Daocam UNO Wi-Fi, GPS. Видеорегистратор с матрицей Sony IMX 327

Тестируемый сегодня видеорегистратор Daocam UNO доступен в двух вариантах компоновки. Старшая, изучаемая в этом обзоре, получила съемный GPS-модуль с магнитным креплением. Он отвечает за фиксацию маршрута и скорости при съемке, а также вывода предупреждений по камерам и радарам на дороге. Обе уже можно приобрести в ключевых российских магазинах.

Daocam UNO Wi-Fi GPS

Рекомендованная стоимость составляет 7 490 и 8 990 рублей соответственно. Выбрать можно будет в зависимости от требуемых задач.

Комплектация

Упакован в коробку, оформленную в темных тонах. Приведены ключевые особенности работы и технологии.

Daocam UNO Wi-Fi GPS

Комплект включает съемный GPS-модуль, крепление на лобовое стекло, USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель, CPL-фильтр, дополнительные ленты с двухсторонним скотчем, салфетку из микрофибры, фиксаторы для кабеля, различную документацию.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе. В основе используется черный матовый пластик. Общий вид аккуратный, с заделом на премиальность.

Daocam UNO Wi-Fi GPS

На сторону дороги направлен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Устройство комплектуется CPL-фильтром.

Daocam UNO Wi-Fi GPS

В отличие от изученных ранее моделей, тут вместо винтового способа крепления используется быстросъемный магнит.

Daocam UNO Wi-Fi GPS

Наличие этого фильтра решает вопрос бликов на лобовом стекле. Он усиливает контраст и насыщенность цветов. Его использование ведет к улучшению дневной съемки.

Daocam UNO Wi-Fi GPS

Такой же способ используется для фиксации самого Daocam UNO к комплектному крепежу. Выполнен он в виде площадки с двухсторонним скотчем.

Daocam UNO Wi-Fi GPS

Он позволяет изменять угол наклона. Снимается и ставится быстро. На его левую грань устанавливается GPS-антенна.

Daocam UNO Wi-Fi GPS

Питание можно подать или к основанию крепежа, или съемной GPS-антенне. Комплектный адаптер питания с запасом по длине кабеля. С ним можно будет организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Daocam UNO Wi-Fi GPS

На стороне водителя цветной 2-дюймовый IPS-дисплей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона.

Daocam UNO Wi-Fi GPS

Во время движения версия с GPS-модулем поддерживает вывод уведомлений по стационарным камерам и радарам.

Daocam UNO Wi-Fi GPS

Наполнение базы хорошее. Выводились предупреждения по системам, установленным в Казани в начале 2021 года. Это как данные на дисплее, так и голосовые предупреждения.

Daocam UNO Wi-Fi GPS

На верхней грани у Daocam UNO расположен слот для карты памяти формата microSD. Мы проводили тестирование с картой объемом 256 Гбайт.

Daocam UNO Wi-Fi GPS

Управляется при помощи кнопок справа от экрана. Это две прорезиненные клавиши с нанесенной на них маркировкой. Управление логичное и понятное.

Настройки

С экрана устройства можно проводить детальные настройки. Первая вкладка отвечает за видеосъемку и дополнительные параметры.

Daocam UNO Wi-Fi GPS

Во второй вкладке можно задать общие параметры работы системы. Меню на русском языке. Расположение пунктов логичное и понятное.

Daocam UNO Wi-Fi GPS

Wi-Fi

Daocam UNO в двух его модификациях поддерживает управление с помощью приложения. Он оснащен модулем Wi-Fi. Включается точка доступа вручную. При ее активном состоянии выведены данные по ее названию и паролю.

Daocam UNO Wi-Fi GPS

После подключения можно вывести потоковое изображение с камеры. Кнопка для фотоснимка.

Daocam UNO Wi-Fi GPS

Вывод отснятых видео и фото. Выбранные файлы есть возможность перенести в память смартфона. Лишние файлы могут быть удалены.

Daocam UNO Wi-Fi GPS

Вывод ключевых настроек устройства в виде общего списка.

Daocam UNO Wi-Fi GPS

Тесты

Построен видеорегистратор на базе процессора Novatek NTK 96672. В качестве матрицы используется высокочувствительная Sony IMX327. Это высокочувствительный сенсор с улучшенным качеством съемки при плохом уровне освещения и в ночное время.

Дневная съемка Daocam UNO Wi-Fi GPS

Запись ведется в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Ночная съемка Daocam UNO Wi-Fi GPS

Итоги по Daocam UNO

Золото. Выбор редакции MegaObzorDaocam UNO – видеорегистратор с высоким качеством съемки. Вывод уведомлений по камерам и радарам, CPL-фильтр в комплекте, GPS-антенна, приложение для дистанционного управления, детальные ручные настройки, быстросъемный крепеж.
Daocam UNO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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