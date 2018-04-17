Обзор Digma DCD-300. Недорогой Super HD видеорегистратор с радаром

2018-04-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma DCD-300; [60]
В линейке компании Digma появился первый комбо-видеорегистратор Digma DCD-300, совмещающий в себе функционал сразу нескольких устройств. Для него заявлены улучшенный фильтр импульсных помех, LED-дисплей с управляемым уровнем яркости, голосовые уведомления на русском языке, обнаружение радарных комплексов сезона 2017-2018. Сможет ли новинка составить весомую конкуренцию представленным продуктам конкурентов и не ударить в грязь лицом, предлагаем разобраться в ходе его детального тестирования в течение нескольких недель на дорогах Казани.

Digma DCD-300

К моменту публикации его продажи уже стартовали, список предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Digma DCD-300 обзор

Комплектация

В комплекте с видеорегистратором покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, пару сменных предохранителей, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.

Digma DCD-300

Собрано все в компактной коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по его характеристикам.

Внешний вид

Выполнен Digma DCD-300 в классическом для такого форм-фактора исполнении. Вытянутый корпус с рупорной антенной.

Digma DCD-300

Сторону водителя занимает 2.7-дюймовый дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей. Площадь экрана достаточна для контроля съемки, взаимодействия и просмотра выводимых уведомлений.

Digma DCD-300

При приближении к радарным комплексам выводятся звуковые предупреждения и голосовые подсказки внятным женским голосом. Громкость регулируется, на максимальном уровне уведомления не будут пропущены и при работающей в салоне магнитоле.

Digma DCD-300

Управляется видеорегистратор при помощи механических кнопок, распределенных по боковым граням. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат и не люфтят. К недостаткам можно отнести отсутствие дополнительной маркировки со стороны экрана, из-за этого расположение нужной кнопки придется запоминать и находить интуитивно.

Digma DCD-300

На правом торце у Digma DCD-300 выведены HDMI для вывода изображения на внешний монитор, miniUSB для обновления прошивки, слот для карты памяти формата microSD и порт питания.

Digma DCD-300

С фронтальной стороны объектив камеры, собранный из группы стеклянных линз. Остальную площадь занимает окошко рупорной антенны и лазерный приемник.

Digma DCD-300

По периметру основной части корпуса распределены отверстия, обеспечивающие пассивный отвод тепла. Сборка устройства проведена качественно. Визуально производит приятное впечатление.

Digma DCD-300

На верхней крышке расположены направляющие под крепление. В комплекте идет крепеж с вакуумной присоской, поддерживающий поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

Digma DCD-300

Комплектный адаптер питания со сквозным подключением. При желании к нему можно будет подключить еще один адаптер от другого устройства.

Digma DCD-300

Настройки

Меню настроек разделено по трем вкладкам. Предлагаются детальные настройки радара-детектора: изменение громкости, ограничения скорости, автоприглушение, выключение отдельных диапазонов, дальность GPS, лимит превышения, отдельные комплексы.

Digma DCD-300

Выбирается разрешение съемки, длительность роликов, настраивается G-сенсор и датчик движения, WDR и метка времени. Поддерживается функция LDWS. Выставляются общие параметры работы системы.

Digma DCD-300

Радар-детектор

Digma DCD-300 определяет все используемые в России комплексы контроля скорости. Дальности срабатывания достаточно для принятия решения о необходимости снижения скорости. Детектируются радары с маломощным излучением. За время длительных тестов нам не удалось найти систем, которые не сопровождались оповещением. Хорошо со своей работой справляется система фильтрации помех, в условиях мегаполиса мы встречали только единичные ложные срабатывания.

Digma DCD-300

Также выводятся предупреждения по системам, размещенным стационарно. СТРЕЛКА, АВТОДОРИЯ, системы контроля выделенной полосы и стоп-линии. Без внимания не остаются все системы. По ним отображается дальность до размещения, текущая и разрешенная скорость на участке контроля. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости. Свежую базу можно будет загрузить с официального сайта производителя.

Видеозапись

Работает Digma DCD-300 на базе процессора Ambarella A7 с матрицей OmniVision 4689. Ролики пишутся в расширении MP4 с кодеком H.264. Поддерживается запись в разрешении Super HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Super HD день Digma DCD-300

Super HD ночь Digma DCD-300

Номерные знаки читаются на большом расстоянии. Фиксируются дорожная разметка, знаки на дороге, пешеходы и участники дорожного движения. Ролики могут использоваться в качестве доказательства в суде.

Full HD день Digma DCD-300

Full HD ночь Digma DCD-300

Дополнительно к видеопотоку записывается маршрут движения и данные с датчиков. Эти данные выводятся при просмотре в специальном плеере. Ночные ролики с отличным качеством съемки.

Итоги по Digma DCD-300

Digma DCD-300 при своей невысокой стоимости относительно предложений конкурентов, предлагает высокое качество исполнения, съемку в высоком разрешении и точную работу радар-детектора. Модель станет отличным выбором при поиске комбо-видеорегистратора в автомобиль, обеспечивая беспрерывную съемку и вывод информации по радарным комплексам на дороге.

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