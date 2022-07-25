Обзор Digma DiCam 810. Недорогая экшн-камера с 4K 60FPS…

Несмотря на то, что камеры есть в любом смартфоне, есть немалое количество ситуаций, когда использовать ее для съемки рискованно или неудобно. Например, занятие активными видами спорта, во время отдыха на природе или море, да и просто поездки на самокате или велосипеде. Со всем этим справляется тестируемая сегодня экшен-камера Digma DiCam 810, поддерживающая съемку в разрешении 4К со скорость 60 кадров в секунду.

Комплектация

При этом она относится к недорогому ценовому сегменту. Приобрести можно за 4500 рублей.

Поставляется упакованной в коробку из плотного картона с изображением камеры и данными по техническим характеристикам. Комплект включает защитный кейс, пластиковую рамку, различные ремешки, крепеж, площадку крепления, руководство пользователя и гарантийный талон.

Digma DiCam 810 обзор

Внешний вид

В целом для такого класса устройств сформирован свой негласный стандарт, и эта камера ему соответствует. В основе пластик серого цвета.

Боковая грань с насечками, улучшающими сцепление и сводящими риск выскальзывания из рук к минимуму.

На лицевой стороне объектив, выступающий над основной плоскостью. Внешняя линза защищена стеклом.

Управляется при помощи механических кнопок, распределенных по боковым граням. Нажимаются с небольшим усилием.

На боковой грани microUSB для подачи питания, microHDMI для вывода изображения на внешний монитор, слот для карты памяти формата microSD.

Снизу под защитной крышкой отсек для съемного аккумулятора. Комплектуется Digma DiCam 810 батарейкой с емкостью 900 мАч.

Контролировать съемку и проводить настройки можно с помощью дисплея с диагональю 2 дюйма. Это LCD-дисплей с разрешением 320х240 пикселей.

Аксессуары

Качество сборки высокое. Все элементы корпуса плотно подогнаны друг к другу.В комплекте с экшен-камерой идет хороший набор аксессуаров. Это защитный кейс из прозрачного пластика, позволяющий погружать камеру на глубину до 30 метров.

Также есть различный крепеж, позволяющий зафиксировать камеру на руле и шлеме.

В целом же это тот же формат, что используется в аксессуарах для GoPro и DJI, проблем с подбором нужного типа крепежа не будет.

Настройки

Меню у Digma DiCam 810 на русском языке. С быстрого меню можно переключаться между фото и видеосъемкой, просмотреть отснятые файлы и сделать серийную съемку.

Выбрать в настройках одно из разрешений съемки. Включить электронную стабилизацию, задать длительность временных отрезков или снимать беспрерывные ролики.

Включать Wi-Fi и активировать режим работы в качестве видеорегистратора.

Софт

Также есть бесплатный софт для смартфона. Подключение между экшен-камерой и смартфоном проходит по Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц. Можно будет просматривать изображение дистанционно.

Вывод изображений и видеофайлов с возможностью переноса в память смартфона.

Проведение базовых настроек системы.

Тесты

Съемка Digma DiCam 810 в движении

Ночная съемка Digma DiCam 810

Тест микрофона Digma DiCam 810

Итоги

Максимальное разрешение съемки 4K со скоростью 60 кадров в секунду. В Full HD скорость увеличить можно до 120 кадров в секунду. Поддерживает электронную стабилизацию.Есть автоматический баланс белого. Запись ведет на карту памяти формата microSD объемом до 128 Гбайт.Отдельно приведем пример ролика, в котором акцент сделан на изучении качества записи голоса на встроенный микрофон.Digma DiCam 810 – недорогая экшен-камера с хорошим набором комплектных аксессуаров, поддержкой съемки в актуальном 4K-разрешении, модулем Wi-Fi и приложением для смартфона.