Обзор Digma DiCam 810. Недорогая экшн-камера с 4K 60FPS…

При этом она относится к недорогому ценовому сегменту. Приобрести можно за 4500 рублей.
Поставляется упакованной в коробку из плотного картона с изображением камеры и данными по техническим характеристикам. Комплект включает защитный кейс, пластиковую рамку, различные ремешки, крепеж, площадку крепления, руководство пользователя и гарантийный талон.
Боковая грань с насечками, улучшающими сцепление и сводящими риск выскальзывания из рук к минимуму.
На лицевой стороне объектив, выступающий над основной плоскостью. Внешняя линза защищена стеклом.
Управляется при помощи механических кнопок, распределенных по боковым граням. Нажимаются с небольшим усилием.
На боковой грани microUSB для подачи питания, microHDMI для вывода изображения на внешний монитор, слот для карты памяти формата microSD.
Снизу под защитной крышкой отсек для съемного аккумулятора. Комплектуется Digma DiCam 810 батарейкой с емкостью 900 мАч.
Контролировать съемку и проводить настройки можно с помощью дисплея с диагональю 2 дюйма. Это LCD-дисплей с разрешением 320х240 пикселей.
Качество сборки высокое. Все элементы корпуса плотно подогнаны друг к другу.
Также есть различный крепеж, позволяющий зафиксировать камеру на руле и шлеме.
В целом же это тот же формат, что используется в аксессуарах для GoPro и DJI, проблем с подбором нужного типа крепежа не будет.
Выбрать в настройках одно из разрешений съемки. Включить электронную стабилизацию, задать длительность временных отрезков или снимать беспрерывные ролики.
Включать Wi-Fi и активировать режим работы в качестве видеорегистратора.
Также есть бесплатный софт для смартфона. Подключение между экшен-камерой и смартфоном проходит по Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц. Можно будет просматривать изображение дистанционно.
Вывод изображений и видеофайлов с возможностью переноса в память смартфона.
Проведение базовых настроек системы.