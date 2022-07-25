Обзор Digma DiCam 810. Недорогая экшн-камера с 4K 60FPS

Несмотря на то, что камеры есть в любом смартфоне, есть немалое количество ситуаций, когда использовать ее для съемки рискованно или неудобно. Например, занятие активными видами спорта, во время отдыха на природе или море, да и просто поездки на самокате или велосипеде. Со всем этим справляется тестируемая сегодня экшен-камера Digma DiCam 810, поддерживающая съемку в разрешении 4К со скорость 60 кадров в секунду.

Digma DiCam 810

При этом она относится к недорогому ценовому сегменту. Приобрести можно за 4500 рублей.

Комплектация

Digma DiCam 810

Поставляется упакованной в коробку из плотного картона с изображением камеры и данными по техническим характеристикам. Комплект включает защитный кейс, пластиковую рамку, различные ремешки, крепеж, площадку крепления, руководство пользователя и гарантийный талон.

Digma DiCam 810

Digma DiCam 810 обзор

Внешний вид

В целом для такого класса устройств сформирован свой негласный стандарт, и эта камера ему соответствует. В основе пластик серого цвета.

Digma DiCam 810

Боковая грань с насечками, улучшающими сцепление и сводящими риск выскальзывания из рук к минимуму.

Digma DiCam 810

На лицевой стороне объектив, выступающий над основной плоскостью. Внешняя линза защищена стеклом.

Digma DiCam 810

Управляется при помощи механических кнопок, распределенных по боковым граням. Нажимаются с небольшим усилием.

Digma DiCam 810

На боковой грани microUSB для подачи питания, microHDMI для вывода изображения на внешний монитор, слот для карты памяти формата microSD.

Digma DiCam 810

Снизу под защитной крышкой отсек для съемного аккумулятора. Комплектуется Digma DiCam 810 батарейкой с емкостью 900 мАч.

Digma DiCam 810

Контролировать съемку и проводить настройки можно с помощью дисплея с диагональю 2 дюйма. Это LCD-дисплей с разрешением 320х240 пикселей.

Digma DiCam 810

Качество сборки высокое. Все элементы корпуса плотно подогнаны друг к другу.

Аксессуары

В комплекте с экшен-камерой идет хороший набор аксессуаров. Это защитный кейс из прозрачного пластика, позволяющий погружать камеру на глубину до 30 метров.

Digma DiCam 810

Также есть различный крепеж, позволяющий зафиксировать камеру на руле и шлеме.

Digma DiCam 810

В целом же это тот же формат, что используется в аксессуарах для GoPro и DJI, проблем с подбором нужного типа крепежа не будет.

Digma DiCam 810

Настройки

Меню у Digma DiCam 810 на русском языке. С быстрого меню можно переключаться между фото и видеосъемкой, просмотреть отснятые файлы и сделать серийную съемку.

Digma DiCam 810

Выбрать в настройках одно из разрешений съемки. Включить электронную стабилизацию, задать длительность временных отрезков или снимать беспрерывные ролики.

Digma DiCam 810

Включать Wi-Fi и активировать режим работы в качестве видеорегистратора.

Digma DiCam 810

Софт

Digma DiCam 810

Также есть бесплатный софт для смартфона. Подключение между экшен-камерой и смартфоном проходит по Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц. Можно будет просматривать изображение дистанционно.

Digma DiCam 810

Вывод изображений и видеофайлов с возможностью переноса в память смартфона.

Digma DiCam 810

Проведение базовых настроек системы.

Digma DiCam 810

Тесты

Максимальное разрешение съемки 4K со скоростью 60 кадров в секунду. В Full HD скорость увеличить можно до 120 кадров в секунду. Поддерживает электронную стабилизацию.

Съемка Digma DiCam 810 в движении

Есть автоматический баланс белого. Запись ведет на карту памяти формата microSD объемом до 128 Гбайт.

Ночная съемка Digma DiCam 810

Отдельно приведем пример ролика, в котором акцент сделан на изучении качества записи голоса на встроенный микрофон.

Тест микрофона Digma DiCam 810

Итоги

Digma DiCam 810 – недорогая экшен-камера с хорошим набором комплектных аксессуаров, поддержкой съемки в актуальном 4K-разрешении, модулем Wi-Fi и приложением для смартфона.
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