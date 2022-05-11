Обзор Digma DiCam 890. Экшн-камера 4K 60FPS со вторым экраном и влагозащитой

Творчество по съемке видеоблогов остается актуальным несмотря на введенные ограничения по монетизации. Заметно подтянулось и качество компактных цифровых камер, включая и доступный сегмент. Как пример у изучаемой сегодня Digma DiCam 890 есть ряд особенностей, которые ранее встречались только в решениях флагманского уровня, например, дополнительный цветной дисплей и съемка с разрешением 4К 60FPS.
Комплектация
Помимо кабеля, используемого для проведения зарядки и передачи данных, владелец получает хороший набор креплений, состоящий из рамки с крепежом, фиксатор для трубы или руля, площадку с двухсторонним скотчем, несколько переходников, ремешки, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон. Собрано все это в коробке из плотного картона с изображением камеры и данными по техническим характеристикам.
Digma DiCam 890 обзор
Внешний вид
Выполнена в компактном корпусе с характерным исполнением. Она защищена от попадания пыли и воды.
При съемке на улице под дождем и снегом, а также при погружении на небольшую глубину установка дополнительного защитного бокса не потребуется.
Дополнительно к основному 2-дюймовому дисплею на лицевую сторону выведен экран. Оба они цветные.
Линза с углом обзора 170 градусов расположена под защитным стеклом. Собрана она из группы стеклянных линз.
Четыре механические кнопки распределены по двум боковым граням. Нажимаются с небольшим усилием, управление интуитивное.
Под защитной крышкой на нижнем торце скрывается съемный аккумулятор с емкостью 900 мАч. И тут же слот для карты памяти. Digma DiCam 890 поддерживает емкие накопители с объемом до 512 Гбайт.
Разъемы microUSB и microHDMI закрываются герметичной заглушкой. Ее нужно будет плотно закрывать перед съемкой, исключая попадание воды.
Изначально в комплекте для нее идет пластиковая рамка, которая необходима для соединения с крепежными элементами. Используется тот же формат, что и у GoPro и других экшн-камер.
Настройки
Главное меню выполнено в виде группы иконок. По умолчанию оно на русском языке. Здесь есть весь необходимый набор опций для настройки работы системы и видеосъемки.
Доступен выбор по разрешением съемки: 4K 60 FPS, 2.7K 30 FPS, 1080P 120 FPS.
Можно будет использовать Digma DiCam 890 как видеорегистратор здесь есть как беспрерывные видео, так и разделяемые автоматически на отрезки по 1-5 минут.
Поддерживает таймлэпс и съемку серии фото.
Софт
Для iOS и Android доступно приложение. Оно, как и меню на русском языке. Смартфон подключается к камере по Wi-Fi.
Так можно будет подключить сразу группу камер с быстрым переключением между ними.
Вывод потокового изображения. Кнопки для фото и видеосъемки.
Проведение базовых настроек системы. Вывод и перенос отснятых файлов в память смартфона.
Тесты
В качестве сенсора используется Sony IMX386 и для кодирования видеороликов кодек H.264. Максимальное разрешение съемки 4К со скоростью 60 кадров в секунду. С примерами роликов, снятых в разных условиях.
Встроенного аккумулятора при выставленном разрешении 4К хватает на 40 минут работы.
Дневная съемка Digma DiCam 890
Стабилизация Digma DiCam 890
Ночная съемка Digma DiCam 890
Итоги
Digma DiCam 890 – недорогая экшн-камера для съемки как повседневных роликов, так и экстремальных кадров. Дополнительный дисплей, стартовый набор креплений, защищенный от воды корпус, приложение для смартфона, цифровая стабилизация, возможности тонкости настроек.