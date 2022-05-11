Обзор Digma DiCam 890. Экшн-камера 4K 60FPS со вторым экраном и влагозащитой

Творчество по съемке видеоблогов остается актуальным несмотря на введенные ограничения по монетизации. Заметно подтянулось и качество компактных цифровых камер, включая и доступный сегмент. Как пример у изучаемой сегодня Digma DiCam 890 есть ряд особенностей, которые ранее встречались только в решениях флагманского уровня, например, дополнительный цветной дисплей и съемка с разрешением 4К 60FPS.

Digma DiCam 890

Комплектация

Помимо кабеля, используемого для проведения зарядки и передачи данных, владелец получает хороший набор креплений, состоящий из рамки с крепежом, фиксатор для трубы или руля, площадку с двухсторонним скотчем, несколько переходников, ремешки, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон. Собрано все это в коробке из плотного картона с изображением камеры и данными по техническим характеристикам.

Digma DiCam 890

Digma DiCam 890 обзор

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе с характерным исполнением. Она защищена от попадания пыли и воды.

Digma DiCam 890

При съемке на улице под дождем и снегом, а также при погружении на небольшую глубину установка дополнительного защитного бокса не потребуется.

Digma DiCam 890

Дополнительно к основному 2-дюймовому дисплею на лицевую сторону выведен экран. Оба они цветные.

Digma DiCam 890

Линза с углом обзора 170 градусов расположена под защитным стеклом. Собрана она из группы стеклянных линз.

Digma DiCam 890

Четыре механические кнопки распределены по двум боковым граням. Нажимаются с небольшим усилием, управление интуитивное.

Digma DiCam 890

Под защитной крышкой на нижнем торце скрывается съемный аккумулятор с емкостью 900 мАч. И тут же слот для карты памяти. Digma DiCam 890 поддерживает емкие накопители с объемом до 512 Гбайт.

Digma DiCam 890

Разъемы microUSB и microHDMI закрываются герметичной заглушкой. Ее нужно будет плотно закрывать перед съемкой, исключая попадание воды.

Digma DiCam 890

Изначально в комплекте для нее идет пластиковая рамка, которая необходима для соединения с крепежными элементами. Используется тот же формат, что и у GoPro и других экшн-камер.

Digma DiCam 890

Настройки

Главное меню выполнено в виде группы иконок. По умолчанию оно на русском языке. Здесь есть весь необходимый набор опций для настройки работы системы и видеосъемки.

Digma DiCam 890

Доступен выбор по разрешением съемки: 4K 60 FPS, 2.7K 30 FPS, 1080P 120 FPS.

Digma DiCam 890

Можно будет использовать Digma DiCam 890 как видеорегистратор здесь есть как беспрерывные видео, так и разделяемые автоматически на отрезки по 1-5 минут.

Digma DiCam 890

Поддерживает таймлэпс и съемку серии фото.

Digma DiCam 890

Софт

Для iOS и Android доступно приложение. Оно, как и меню на русском языке. Смартфон подключается к камере по Wi-Fi.

Digma DiCam 890

Так можно будет подключить сразу группу камер с быстрым переключением между ними.

Digma DiCam 890

Вывод потокового изображения. Кнопки для фото и видеосъемки.

Digma DiCam 890

Проведение базовых настроек системы. Вывод и перенос отснятых файлов в память смартфона.

Тесты

В качестве сенсора используется Sony IMX386 и для кодирования видеороликов кодек H.264. Максимальное разрешение съемки 4К со скоростью 60 кадров в секунду. С примерами роликов, снятых в разных условиях. Встроенного аккумулятора при выставленном разрешении 4К хватает на 40 минут работы.

Дневная съемка Digma DiCam 890

Стабилизация Digma DiCam 890

Ночная съемка Digma DiCam 890

Итоги

Digma DiCam 890 – недорогая экшн-камера для съемки как повседневных роликов, так и экстремальных кадров. Дополнительный дисплей, стартовый набор креплений, защищенный от воды корпус, приложение для смартфона, цифровая стабилизация, возможности тонкости настроек.
Обзор Digma DiCam 890. Экшн-камера 4K 60FPS со вторым экрано…
Обзор Digma DiCam 890. Экшн-камера 4K 60FPS со вторым экраноТворчество по съемке видеоблогов остается актуальным несмотря на введенные ограничения по монетизации. За…
Обзор Digma DiCam 890. Экшн-камера 4K 60FPS со вторым экраном и влагозащитойОбзор Digma DiCam 890. Экшн-камера 4K 60FPS со вторым экраном и влагозащитой
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