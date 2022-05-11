Обзор Digma DiCam 890. Экшн-камера 4K 60FPS со вторым экраном и влагозащитой

Творчество по съемке видеоблогов остается актуальным несмотря на введенные ограничения по монетизации. Заметно подтянулось и качество компактных цифровых камер, включая и доступный сегмент. Как пример у изучаемой сегодня Digma DiCam 890 есть ряд особенностей, которые ранее встречались только в решениях флагманского уровня, например, дополнительный цветной дисплей и съемка с разрешением 4К 60FPS.

Комплектация

Помимо кабеля, используемого для проведения зарядки и передачи данных, владелец получает хороший набор креплений, состоящий из рамки с крепежом, фиксатор для трубы или руля, площадку с двухсторонним скотчем, несколько переходников, ремешки, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон. Собрано все это в коробке из плотного картона с изображением камеры и данными по техническим характеристикам.

Digma DiCam 890 обзор

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе с характерным исполнением. Она защищена от попадания пыли и воды.

При съемке на улице под дождем и снегом, а также при погружении на небольшую глубину установка дополнительного защитного бокса не потребуется.

Дополнительно к основному 2-дюймовому дисплею на лицевую сторону выведен экран. Оба они цветные.

Линза с углом обзора 170 градусов расположена под защитным стеклом. Собрана она из группы стеклянных линз.

Четыре механические кнопки распределены по двум боковым граням. Нажимаются с небольшим усилием, управление интуитивное.

Под защитной крышкой на нижнем торце скрывается съемный аккумулятор с емкостью 900 мАч. И тут же слот для карты памяти. Digma DiCam 890 поддерживает емкие накопители с объемом до 512 Гбайт.

Разъемы microUSB и microHDMI закрываются герметичной заглушкой. Ее нужно будет плотно закрывать перед съемкой, исключая попадание воды.

Изначально в комплекте для нее идет пластиковая рамка, которая необходима для соединения с крепежными элементами. Используется тот же формат, что и у GoPro и других экшн-камер.

Настройки

Главное меню выполнено в виде группы иконок. По умолчанию оно на русском языке. Здесь есть весь необходимый набор опций для настройки работы системы и видеосъемки.

Доступен выбор по разрешением съемки: 4K 60 FPS, 2.7K 30 FPS, 1080P 120 FPS.

Можно будет использовать Digma DiCam 890 как видеорегистратор здесь есть как беспрерывные видео, так и разделяемые автоматически на отрезки по 1-5 минут.

Поддерживает таймлэпс и съемку серии фото.

Софт

Для iOS и Android доступно приложение. Оно, как и меню на русском языке. Смартфон подключается к камере по Wi-Fi.

Так можно будет подключить сразу группу камер с быстрым переключением между ними.

Вывод потокового изображения. Кнопки для фото и видеосъемки.

Тесты

Дневная съемка Digma DiCam 890

Стабилизация Digma DiCam 890

Ночная съемка Digma DiCam 890

Итоги

Проведение базовых настроек системы. Вывод и перенос отснятых файлов в память смартфона.В качестве сенсора используется Sony IMX386 и для кодирования видеороликов кодек H.264. Максимальное разрешение съемки 4К со скоростью 60 кадров в секунду. С примерами роликов, снятых в разных условиях. Встроенного аккумулятора при выставленном разрешении 4К хватает на 40 минут работы.Digma DiCam 890 – недорогая экшн-камера для съемки как повседневных роликов, так и экстремальных кадров. Дополнительный дисплей, стартовый набор креплений, защищенный от воды корпус, приложение для смартфона, цифровая стабилизация, возможности тонкости настроек.