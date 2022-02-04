Обзор Digma FreeDrive 214 Night FHD. Двухканальный видеорегистратор зеркало до 4000 руб

Тестируемый сегодня видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD один из самых доступных среди моделей с поддержкой двухканальной съемки и выполненных в формате накладки на салонное зеркало.

Digma FreeDrive 214 Night FHD

Доступен он в среднем за 3700 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку вытянутой формы с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает пару крепежных скоб, дополнительную камеру с кабелем подключением, зарядное устройство в прикуриватель, картридер, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнено в формате накладки на салонное зеркало. Его лицевую сторону занимает ровный элемент с антибликовым покрытием.

Digma FreeDrive 214 Night FHD

За ним расположен 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280х720 пикселей. Экран у этого устройства может выступать помощником во время парковки.

Digma FreeDrive 214 Night FHD

Нажатием на кнопку идет переключение между двумя каналами. Также есть режим автоматического перевода на вторую камеру, но для этого нужно будет подключить дополнительный кабель с красной оплеткой к фонарю заднего хода.

Digma FreeDrive 214 Night FHD

Группа кнопок у Digma FreeDrive 214 Night FHD расположена на нижнем торце. Для удобства управления маркировка, соответствующая действиям, нанесена на зеркальный элемент.

Digma FreeDrive 214 Night FHD

На сторону дороги направлен объектив, собранный из стеклянных линз. Корпус объектива окрашен в темно-серебристый цвет. Для него предусмотрены изменение линии горизонта и угла наклона.

Digma FreeDrive 214 Night FHD

Разъемы размещены на верхней грани. Тут разъем под вторую камеру, miniUSB для питания и слот для карты памяти формата microSD.

Digma FreeDrive 214 Night FHD

Для крепежа используется салонное зеркало. К нему оно прижимается при помощи резиновых скоб. Совместимо с различными автомобилями.

Digma FreeDrive 214 Night FHD

Внешняя камера крепится при помощи металлического кронштейна. Длина кабеля ее подключения составляет 6 метра.

Настройки

Digma FreeDrive 214 Night FHD

Меню на русском языке. Общий список, включающий опции видеосъемки и параметров системы.

Тесты

Работает на базе процессора GP6247. В основной камере установлена матрица GC2063. Основной канал пишет с разрешением Full HD. Ролики с расширением AVI и кодеком MJPG.

Дневная съемка Digma FreeDrive 214 Night FHD

Файл продолжительностью 3 минуты занимает более 600 Мбайт на карте памяти. Связано это с морально устаревшим кодеком.

Ночная съемка Digma FreeDrive 214 Night FHD

Есть ночной режим, в котором повышается детализация в темных участках кадра. Вторая камера с разрешением 640х480.

Вторая камера Digma FreeDrive 214 Night FHD

Итоги

В недорогом ценовом сегменте Digma FreeDrive 214 Night FHD станет хорошим выбором предлагая высокое качество исполнения, хорошая детализация снимаемых видео, G-сенсор, режим парковки, двухканальную съемку, IPS-дисплей. Из минусов кодек MJPG и большой объем роликов связанный с ним.
Комментарии и отзывы Digma FreeDrive 214 Night FHD
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