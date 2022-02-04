Обзор Digma FreeDrive 214 Night FHD. Двухканальный видеорегистратор зеркало до 4000 руб

Тестируемый сегодня видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD один из самых доступных среди моделей с поддержкой двухканальной съемки и выполненных в формате накладки на салонное зеркало.

Комплектация

Доступен он в среднем за 3700 рублей.Упакован в коробку вытянутой формы с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает пару крепежных скоб, дополнительную камеру с кабелем подключением, зарядное устройство в прикуриватель, картридер, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнено в формате накладки на салонное зеркало. Его лицевую сторону занимает ровный элемент с антибликовым покрытием.

За ним расположен 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280х720 пикселей. Экран у этого устройства может выступать помощником во время парковки.

Нажатием на кнопку идет переключение между двумя каналами. Также есть режим автоматического перевода на вторую камеру, но для этого нужно будет подключить дополнительный кабель с красной оплеткой к фонарю заднего хода.

Группа кнопок у Digma FreeDrive 214 Night FHD расположена на нижнем торце. Для удобства управления маркировка, соответствующая действиям, нанесена на зеркальный элемент.

На сторону дороги направлен объектив, собранный из стеклянных линз. Корпус объектива окрашен в темно-серебристый цвет. Для него предусмотрены изменение линии горизонта и угла наклона.

Разъемы размещены на верхней грани. Тут разъем под вторую камеру, miniUSB для питания и слот для карты памяти формата microSD.

Для крепежа используется салонное зеркало. К нему оно прижимается при помощи резиновых скоб. Совместимо с различными автомобилями.

Настройки

Внешняя камера крепится при помощи металлического кронштейна. Длина кабеля ее подключения составляет 6 метра.

Меню на русском языке. Общий список, включающий опции видеосъемки и параметров системы.

Тесты

Дневная съемка Digma FreeDrive 214 Night FHD

Ночная съемка Digma FreeDrive 214 Night FHD

Вторая камера Digma FreeDrive 214 Night FHD

Итоги

Работает на базе процессора GP6247. В основной камере установлена матрица GC2063. Основной канал пишет с разрешением Full HD. Ролики с расширением AVI и кодеком MJPG.Файл продолжительностью 3 минуты занимает более 600 Мбайт на карте памяти. Связано это с морально устаревшим кодеком.Есть ночной режим, в котором повышается детализация в темных участках кадра. Вторая камера с разрешением 640х480.В недорогом ценовом сегменте Digma FreeDrive 214 Night FHD станет хорошим выбором предлагая высокое качество исполнения, хорошая детализация снимаемых видео, G-сенсор, режим парковки, двухканальную съемку, IPS-дисплей. Из минусов кодек MJPG и большой объем роликов связанный с ним.