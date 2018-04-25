Обзор Digma FreeDrive 330. Недорогой видеорегистратор с хорошим качеством съемки

Ролики с курьезными ситуациями на дорогах очень часто встречаются на просторах интернета, большинство из них записано в России. Именно у нас видеорегистраторы получили широкое распостранение и популярность. Его наличие на лобовом стекле позволяет обеспечить владельца доказательствами в случае возникновении спорных ситуации. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки моделей сезона 2018 года, в центре внимания будет Digma FreeDrive 330. Это видеорегистратор с базовым функционалом, поддерживающий съемку в Full HD разрешении.
Продажи устройства уже стартовали с рекомендованной стоимостью 3590 рублей.
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КомплектацияПоставляется Digma FreeDrive 330 в коробке из плотного картона со светлым оформлением. На гранях приведены общие данные по характеристикам.
Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видDigma FreeDrive 330 выполнен в металлическом корпусе с классическим дизайном. Использование металла повысило жесткость конструкции.
По центру фронтальной стороны по центру выведен массивны объектив с углом обзора в 140 градусов. Собран он из стеклянных линз.
На нижнем торце шесть механических кнопок с хромированным покрытием. Для удобства эксплуатации маркировка нанесена со стороны дисплея.
Справа расположен слот под карту памяти формата microSD. Сверху AV-разъем, miniUSB, miniHDMI. Устройство поддерживает вывод изображения на внешний монитор.
Со стороны водителя выведен цветно 2.7-дюймовый дисплей. Слева от него светодиодный индикатор активности, справа кнопка защиты ролика от перезаписи.
Фиксируется видеорегистратор на крепление с вакуумной присоской. Прижим осуществляется при помощи поворотной ножки.
В основании этой ножки доступен дополнительный miniUSB порт, который будет полезен при организации скрытого монтажа внутри салона.
Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение самопроизвольно не смещается.
НастройкиВ разделе настроек Digma FreeDrive 330 доступны опции изменения разрешения съемки, длительности роликов, чувствительности датчика удара. Из дополнительных опций отметим автоматическое выключение дисплея.