Обзор Digma FreeDrive 330. Недорогой видеорегистратор с хорошим качеством съемки

Ролики с курьезными ситуациями на дорогах очень часто встречаются на просторах интернета, большинство из них записано в России. Именно у нас видеорегистраторы получили широкое распостранение и популярность. Его наличие на лобовом стекле позволяет обеспечить владельца доказательствами в случае возникновении спорных ситуации. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки моделей сезона 2018 года, в центре внимания будет Digma FreeDrive 330. Это видеорегистратор с базовым функционалом, поддерживающий съемку в Full HD разрешении.

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Продажи устройства уже стартовали с рекомендованной стоимостью 3590 рублей.

Комплектация

Поставляется Digma FreeDrive 330 в коробке из плотного картона со светлым оформлением. На гранях приведены общие данные по характеристикам.

Внешний вид

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.Digma FreeDrive 330 выполнен в металлическом корпусе с классическим дизайном. Использование металла повысило жесткость конструкции.

По центру фронтальной стороны по центру выведен массивны объектив с углом обзора в 140 градусов. Собран он из стеклянных линз.

На нижнем торце шесть механических кнопок с хромированным покрытием. Для удобства эксплуатации маркировка нанесена со стороны дисплея.

Справа расположен слот под карту памяти формата microSD. Сверху AV-разъем, miniUSB, miniHDMI. Устройство поддерживает вывод изображения на внешний монитор.

Со стороны водителя выведен цветно 2.7-дюймовый дисплей. Слева от него светодиодный индикатор активности, справа кнопка защиты ролика от перезаписи.

Фиксируется видеорегистратор на крепление с вакуумной присоской. Прижим осуществляется при помощи поворотной ножки.

В основании этой ножки доступен дополнительный miniUSB порт, который будет полезен при организации скрытого монтажа внутри салона.

Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение самопроизвольно не смещается.

Настройки

В разделе настроек Digma FreeDrive 330 доступны опции изменения разрешения съемки, длительности роликов, чувствительности датчика удара. Из дополнительных опций отметим автоматическое выключение дисплея.

Тесты

Построен Digma FreeDrive 330 на базе платформы GP2159. Применена матрица AR0330. Максимальное разрешение съемки ограничено Full HD. Для просмотра роликов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Номерные знаки читаемы. Резкость держится по всей площади кадра. Ночью будет полезна поддержка функции WDR.

Итоги по Digma FreeDrive 330

Digma FreeDrive 330 продемонстрировал хорошее качество съемки при невысокой стоимости. К его плюсам отнесем металлический корпус, поворотный крепеж, интуитивные настройки, поддержку накопителей объемом 64 Гбайт, возможность скрытого монтажа в салоне.