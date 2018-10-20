Обзор Digma FreeDrive Action FULL HD. Видеорегистратор в форм-факторе экшн-камеры

2018-10-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma FreeDrive Action FULL HD; [314]
Одним из частых вопросов к обзорам экшн-камерам, в особенности недорогих китайских моделей, касается возможности использования в качестве видеорегистратора в автомобиле. Для этого чаще всего требуется самостоятельно приобрести крепление на лобовое стекло и зарядное устройство в прикуриватель. Само же устройство должно программно поддерживать режим работы в автомобиле. Чтобы не гадать будет ли экшн-камера работать в качестве видеорегистратора, компания Digma предложила видеорегистратор Digma FreeDrive Action FULL HD, выполненный в форм-факторе экшн-камеры с набором комплектующих в комплекте и адаптированным интерфейсом.

Digma FreeDrive Action FULL HD

Продукт получился интересным и вполне конкурентным, в частности он стоит дешевле, чем SJCAM SJ4000, которую обычно рассматривают в качестве дешевого видеорегистратора. Её продажи к моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Digma FreeDrive Action FULL HD обзор

Комплектация

Поставляется в упаковке с прозрачным вырезом в верхней части. Видеорегистратор изначально установлен в защитный блок, предотвращающий возможные повреждения при транспортировке.

Digma FreeDrive Action FULL HD

Комплект включает крепление на лобовое стекло, водонепроницаемый бокс, крепление на руль, основной крепеж, крепление для шлема, адаптеры, повязку, дополнительные ленты со скотчем, автомобильный адаптер питания, рамку, USB-кабель и набор документации.

Digma FreeDrive Action FULL HD

Внешний вид

Digma FreeDrive Action FULL HD визуально повторяет привычный формат экшн-камеры в виде прямоугольного корпуса из пластика. Наличие в нем аккумулятора позволит эксплуатировать как в салоне автомобиля, так и с рук.

Digma FreeDrive Action FULL HD

Для установки на стекло в комплекте есть крепление с вакуумной присоской и винтовым крепление. Изначально камеру нужно будет зафиксировать в пластиковую рамку.

Digma FreeDrive Action FULL HD

Фиксируется камера в ней недостаточно плотно, есть небольшой люфт, который отражается в дрожании при движении по неровным дорогам.

Digma FreeDrive Action FULL HD

Поставить можно будет также на руль велосипеда или мотоцикла. Фактически перед нами универсальный видеорегистратор с поддержкой автономной съемки.

Digma FreeDrive Action FULL HD

Есть встроенный 2-дюймовый цветной дисплей для контроля направления съемки и проведения базовых настроек системы.

Digma FreeDrive Action FULL HD

Управление осуществляется при помощи механических кнопок, размещенных на боковых гранях и фронтальной стороне. Разобраться будет не сложно.

Digma FreeDrive Action FULL HD

Снизу расположен отсек, скрывающий съемную батарейку. Если потребуется увеличить время автономной съемки владелец сможет приобрести дополнительный аккумулятор или воспользоваться внешней батарейкой.

Digma FreeDrive Action FULL HD

На левом торце у Digma FreeDrive Action FULL HD выведены слот для карты памяти формата microSD и microUSB для подачи питания.

Digma FreeDrive Action FULL HD

В комплекте с видеорегистратором изначально идет крепление в прикуриватель с хорошим запасом по длине кабеля.

Digma FreeDrive Action FULL HD

Крепление дает возможность изменить угол наклона и повернуть вокруг оси. Выбранное положение фиксируется двумя винтами с накатанной гайкой.

Digma FreeDrive Action FULL HD

Настройки

Меню настроек адаптировано под работу в салоне автомобиля. Тут владелец сможет изменить разрешение съемки, задать длительность роликов, активировать режим WDR, выключить штамп даты, откорректировать экспозицию, отформатировать карту памяти и просмотреть отснятые ранее файлы.

Digma FreeDrive Action FULL HD

Тесты

Максимальное разрешение Full HD со скоростью 30 секунду. Файлы в расширении AVI, не потребуют установки дополнительного программного обеспечения для последующего просмотра.

Построен Digma FreeDrive Action FULL HD на базе процессора SunPlus SPAC1521 с матрицей GC1034. На высокую детализацию снимаемых видео рассчитывать не стоит, но общее представление по обстановке на дороге видеорегистратор дает.

Записанные файлы позволят установить виновника аварии в спорных ситуациях при разборе в ГАИ или суде.

Итоги по Digma FreeDrive Action FULL HD

Digma FreeDrive Action FULL HD при своей невысокой стоимости выглядит привлекательным выбором универсального видеорегистратора с возможностью длительной автономной съемки вне салона автомобиля. Вместе с основным устройством, покупатель получает в комплекте защитный водобокс и хороший набор креплений. Отличный вариант для тех, кто изначально рассматривает экшн-камеру для эксплуатации в автомобиле, предлагая необходимый набор крепежа на стекло и зарядник в прикуриватель.

Комментарии:
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung...
Обзор плюсов и минусов смартфона SamsungНеподготовленный пользователь может запутаться в несколько раздутом ассортименте смартфонов компании Sams...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooНа рынке мобильных устройств в последнее время происходит что-то весьма странное. То компании активно пок...
Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000...
Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000На днях завершилось главное событие для всех геймеров, любителей фантастики и гик-молодежи нашей страны –...
Обзор Keenetic Extra (KN-1710). Двухдиап...
Обзор Keenetic Extra (KN-1710). ДвухдиапРанее мы уже проводили детальное тестирование Keenetic Air (KN-1610) и Keenetic City (KN-1510), двухдиапа...
Магия с помощью Harry Potter Kano Coding...
Магия с помощью Harry Potter Kano CodingКомпания Kano специально для поклонников фильмов о Гарри Поттере создала Harry Potter Kano Coding Kit (Ко...
Известны аксессуары для Asus ROG...
Известны аксессуары для Asus ROGAsus ROG телефон имеет два порта USB-C - дополнительный один для аксессуаров, и их достаточно много такие...
Обзор Kingston SDCR/64GB. Карта памяти д...
Обзор Kingston SDCR/64GB. Карта памяти дНе так давно мы проводили тестирование новой карты памяти Kingston ...
Представлена СВО Deepcool Gammaxx L240...
Представлена СВО Deepcool Gammaxx L240Deepcool представляет новую систему водяного охлаждения для процессоров, Gammaxx L240, которая взяла всё ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Digma FreeDrive Action FULL HD. Видеорегистратор в форм-факторе экшн-камерыОбзор Digma FreeDrive Action FULL HD. Видеорегистратор в форм-факторе экшн-камеры
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A7 (2018) Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A7 (2018)
Обзор Keenetic Extra (KN-1710). Двухдиапазонный роутер с USBОбзор Keenetic Extra (KN-1710). Двухдиапазонный роутер с USB
Обзор Kingston SDCR/64GB. Карта памяти для профессиональной 4К-техникиОбзор Kingston SDCR/64GB. Карта памяти для профессиональной 4К-техники
Обзор Thermaltake Smart BX1 RGB 650W. Недорогой блок питания с 80 PLUS Bronze и 5-летней гарантиейОбзор Thermaltake Smart BX1 RGB 650W. Недорогой блок питания с 80 PLUS Bronze и 5-летней гарантией
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooНа рынке мобильных устройств в последнее время происходит что-то весьма странное. То компании активно пок...
Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000...
Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000На днях завершилось главное событие для всех геймеров, любителей фантастики и гик-молодежи нашей страны –...
Предварительный обзор Huawei Mate 20X. Г...
Предварительный обзор Huawei Mate 20X. ГВ последнее время производители перестали стеснять себя в плане диагонали дисплея смартфонов — буквально ...
Обзор Mini Thief. Воруем пиксели...
Обзор Mini Thief. Воруем пикселиКогда крупные проекты надоедают, а это бывает очень часто, хочется поиграть во что-то более простое. Да и...
NVIDIA представила новую коллекцию… одеж...
NVIDIA представила новую коллекцию… одежМало кто задумывается, но оказывается геймеры – тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Например, не...
Предварительный обзор Huawei Watch GT. Ш...
Предварительный обзор Huawei Watch GT. ШРынок умных часов активно умирает — об этом говорят как аналитики рынка, так и те, кто сами эти часы прои...
Обзор Warparty. Стратегия с большим поте...
Обзор Warparty. Стратегия с большим потеНас очень заинтересовала игра Warparty, так как она представляет собой интересную реализацию жанра страте...
Предварительный обзор Huawei Enjoy 9 Plu...
Предварительный обзор Huawei Enjoy 9 PluБуквально лет пять назад все говорили о том, что диагональ дисплея в 3,5 дюйма является наиболее оптималь...
Обзор Bomber. Зарабатываем на ракетах...
Обзор Bomber. Зарабатываем на ракетахБольшая часть современных казуальных игр кажутся скучными и не очень интересными по целому ряду причин. Г...
Обзор ноутбуков ASUS TUF Gaming FX505, A...
Обзор ноутбуков ASUS TUF Gaming FX505, AПока вся играющая молодежь столицы с упоением тестировала новые игры на «Игромире-2018», за кулисами само...
Предварительный обзор Cooler Master Cont...
Предварительный обзор Cooler Master ContКомпания Cooler Master запустила на просторах Kickstarter совершенно невероятный проект под названием Coo...
Обзор The Swindle. Отличная игра про сти...
Обзор The Swindle. Отличная игра про стиВ последнее время, и я не перестану это повторять, разработчики инди-проектов делают намного более интере...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor