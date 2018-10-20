Обзор Digma FreeDrive Action FULL HD. Видеорегистратор в форм-факторе экшн-камеры

Одним из частых вопросов к обзорам экшн-камерам, в особенности недорогих китайских моделей, касается возможности использования в качестве видеорегистратора в автомобиле. Для этого чаще всего требуется самостоятельно приобрести крепление на лобовое стекло и зарядное устройство в прикуриватель. Само же устройство должно программно поддерживать режим работы в автомобиле. Чтобы не гадать будет ли экшн-камера работать в качестве видеорегистратора, компания Digma предложила видеорегистратор Digma FreeDrive Action FULL HD, выполненный в форм-факторе экшн-камеры с набором комплектующих в комплекте и адаптированным интерфейсом.

Digma FreeDrive Action FULL HD обзор

Продукт получился интересным и вполне конкурентным, в частности он стоит дешевле, чем SJCAM SJ4000 , которую обычно рассматривают в качестве дешевого видеорегистратора. Её продажи к моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в упаковке с прозрачным вырезом в верхней части. Видеорегистратор изначально установлен в защитный блок, предотвращающий возможные повреждения при транспортировке.

Комплект включает крепление на лобовое стекло, водонепроницаемый бокс, крепление на руль, основной крепеж, крепление для шлема, адаптеры, повязку, дополнительные ленты со скотчем, автомобильный адаптер питания, рамку, USB-кабель и набор документации.

Внешний вид

Digma FreeDrive Action FULL HD визуально повторяет привычный формат экшн-камеры в виде прямоугольного корпуса из пластика. Наличие в нем аккумулятора позволит эксплуатировать как в салоне автомобиля, так и с рук.

Для установки на стекло в комплекте есть крепление с вакуумной присоской и винтовым крепление. Изначально камеру нужно будет зафиксировать в пластиковую рамку.

Фиксируется камера в ней недостаточно плотно, есть небольшой люфт, который отражается в дрожании при движении по неровным дорогам.

Поставить можно будет также на руль велосипеда или мотоцикла. Фактически перед нами универсальный видеорегистратор с поддержкой автономной съемки.

Есть встроенный 2-дюймовый цветной дисплей для контроля направления съемки и проведения базовых настроек системы.

Управление осуществляется при помощи механических кнопок, размещенных на боковых гранях и фронтальной стороне. Разобраться будет не сложно.

Снизу расположен отсек, скрывающий съемную батарейку. Если потребуется увеличить время автономной съемки владелец сможет приобрести дополнительный аккумулятор или воспользоваться внешней батарейкой.

На левом торце у Digma FreeDrive Action FULL HD выведены слот для карты памяти формата microSD и microUSB для подачи питания.

В комплекте с видеорегистратором изначально идет крепление в прикуриватель с хорошим запасом по длине кабеля.

Крепление дает возможность изменить угол наклона и повернуть вокруг оси. Выбранное положение фиксируется двумя винтами с накатанной гайкой.

Настройки

Меню настроек адаптировано под работу в салоне автомобиля. Тут владелец сможет изменить разрешение съемки, задать длительность роликов, активировать режим WDR, выключить штамп даты, откорректировать экспозицию, отформатировать карту памяти и просмотреть отснятые ранее файлы.

Тесты

Максимальное разрешение Full HD со скоростью 30 секунду. Файлы в расширении AVI, не потребуют установки дополнительного программного обеспечения для последующего просмотра.

Построен Digma FreeDrive Action FULL HD на базе процессора SunPlus SPAC1521 с матрицей GC1034. На высокую детализацию снимаемых видео рассчитывать не стоит, но общее представление по обстановке на дороге видеорегистратор дает.

Итоги по Digma FreeDrive Action FULL HD

Записанные файлы позволят установить виновника аварии в спорных ситуациях при разборе в ГАИ или суде.Digma FreeDrive Action FULL HD при своей невысокой стоимости выглядит привлекательным выбором универсального видеорегистратора с возможностью длительной автономной съемки вне салона автомобиля. Вместе с основным устройством, покупатель получает в комплекте защитный водобокс и хороший набор креплений. Отличный вариант для тех, кто изначально рассматривает экшн-камеру для эксплуатации в автомобиле, предлагая необходимый набор крепежа на стекло и зарядник в прикуриватель.