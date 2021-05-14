Обзор Dunobil Aurora Duo. Двухканальный видеорегистратор

Не так давно Dunobil расширили линейку двухканальных видеорегистраторов выпуском нового Aurora Duo с ассистентом парковки, широким углом обзора и поддержкой карт памяти. Сегодня мы готовы поделиться опытом их эксплуатации.

Dunobil Aurora Duo обзор

Комплектация

Упакована в коробку, на боковой грани которой нанесены данные по техническим характеристикам. Комплект включает основной блок, площадку-крепление на лобовое стекло, интерфейсный кабель и внешнюю камеру, монтажный набор, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус устройства выполнен из металла с закругленными боковыми гранями. Общая жесткость и качество высокое.

На сторону дороги направлен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов.

Кнопки управления на нижней грани. Шесть клавиш, маркировка которых для удобства нанесена на фронтальной стороне. Управление интуитивное.

Установлен дисплей с диагональю 3.16 дюймов. Цветной с широкими углами обзора. С помощью него можно контролировать съемку с двух каналов.

Между этими каналами Dunobil Aurora Duo дает возможность переключаться нажатием клавишами. Поддерживается функция ассистента при парковке. Для ее работы необходимо будет подключить дополнительный кабель к питанию фонаря заднего хода.

Так, при включении задней передачи, на дисплей автоматически будет выводиться изображение со второй камеры с парковочной разметкой.

Разъемы сосредоточены на верхнем торце. Тут гнездо подключения внешний камеры и miniUSB, используемый для подачи питания.

Питающий и интерфейсный кабели с запасом по длине. Скрытый монтаж можно будет организовать в автомобилях с разным типом кузова.

Внешняя камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно устанавливать снаружи или внутри автомобиля.

Запись видеофайлов ведется на карту памяти формата microSD. Мы вели тестирование с накопителем объемом 128 Гбайт.

Для крепления на лобовом стекле используется площадка с двухсторонним скотчем. В установленном состоянии занимает ограниченное пространство.

Настройки

Меню управления на русском языке. В первой вкладке проводится корректировка всех параметров съемки.

Вторая вкладка для общих настроек.

Тесты

Дневная съемка Dunobil Aurora Duo

Вторая камера Dunobil Aurora Duo

Итоги

Работает Dunobil Aurora Duo на базе процессора JL5603. Используется матрица SC2368. Основной канал пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.Резкость по всей площади кадра. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы при разборе спорных ситуаций.Как итог, Dunobil Aurora Duo демонстрирует хорошее качество съемки, поддерживает функцию помощи при парковке, предлагает детальные настройки, использует компактное крепление на лобовом стекле.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".