Обзор Dunobil Aurora Duo. Двухканальный видеорегистратор

Не так давно Dunobil расширили линейку двухканальных видеорегистраторов выпуском нового Aurora Duo с ассистентом парковки, широким углом обзора и поддержкой карт памяти. Сегодня мы готовы поделиться опытом их эксплуатации.

Dunobil Aurora Duo

Dunobil Aurora Duo обзор

Комплектация

Упакована в коробку, на боковой грани которой нанесены данные по техническим характеристикам. Комплект включает основной блок, площадку-крепление на лобовое стекло, интерфейсный кабель и внешнюю камеру, монтажный набор, руководство пользователя и гарантийный талон.

Dunobil Aurora Duo

Внешний вид

Корпус устройства выполнен из металла с закругленными боковыми гранями. Общая жесткость и качество высокое.

Dunobil Aurora Duo

На сторону дороги направлен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов.

Dunobil Aurora Duo

Кнопки управления на нижней грани. Шесть клавиш, маркировка которых для удобства нанесена на фронтальной стороне. Управление интуитивное.

Dunobil Aurora Duo

Установлен дисплей с диагональю 3.16 дюймов. Цветной с широкими углами обзора. С помощью него можно контролировать съемку с двух каналов.

Dunobil Aurora Duo

Между этими каналами Dunobil Aurora Duo дает возможность переключаться нажатием клавишами. Поддерживается функция ассистента при парковке. Для ее работы необходимо будет подключить дополнительный кабель к питанию фонаря заднего хода.

Dunobil Aurora Duo

Так, при включении задней передачи, на дисплей автоматически будет выводиться изображение со второй камеры с парковочной разметкой.

Dunobil Aurora Duo

Разъемы сосредоточены на верхнем торце. Тут гнездо подключения внешний камеры и miniUSB, используемый для подачи питания.

Dunobil Aurora Duo

Питающий и интерфейсный кабели с запасом по длине. Скрытый монтаж можно будет организовать в автомобилях с разным типом кузова.

Dunobil Aurora Duo

Внешняя камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно устанавливать снаружи или внутри автомобиля.

Dunobil Aurora Duo

Запись видеофайлов ведется на карту памяти формата microSD. Мы вели тестирование с накопителем объемом 128 Гбайт.

Dunobil Aurora Duo

Для крепления на лобовом стекле используется площадка с двухсторонним скотчем. В установленном состоянии занимает ограниченное пространство.

Dunobil Aurora Duo

Настройки

Меню управления на русском языке. В первой вкладке проводится корректировка всех параметров съемки.

Dunobil Aurora Duo

Вторая вкладка для общих настроек.

Dunobil Aurora Duo

Тесты

Работает Dunobil Aurora Duo на базе процессора JL5603. Используется матрица SC2368. Основной канал пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Дневная съемка Dunobil Aurora Duo

Резкость по всей площади кадра. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы при разборе спорных ситуаций.

Вторая камера Dunobil Aurora Duo

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorКак итог, Dunobil Aurora Duo демонстрирует хорошее качество съемки, поддерживает функцию помощи при парковке, предлагает детальные настройки, использует компактное крепление на лобовом стекле.
Dunobil Aurora Duo получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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