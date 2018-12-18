Обзор Dunobil Avila. Недорогой HD-видеорегистратор

2018-12-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dunobil Avila; [337]
Видеорегистратор один из самых полезных и незаменимых электронных помощников в автомобиле. Наличие видеозаписи зачастую единственный аргумент при разборе спорных ситуаций, участником которых стал водитель. Тестируемый сегодня Dunobil Avila доступен с рекомендованной стоимостью в 1990 рублей.

Dunobil Avila

Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Dunobil Avila обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, USB кабель, техническую документацию.

Dunobil Avila

Внешний вид

Выполнен Dunobil Avila в корпусе из черного пластика с матовым покрытием. Общие габариты составляют 46*87*30мм.

Dunobil Avila

По центру фронтальной стороны расположен объектив, выступающий над поверхностью корпуса. Рядом диод, которым владелец сможет управлять самостоятельно.

Dunobil Avila

Запись видео ведется на карту памяти формата microSD, поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.

Dunobil Avila

Изображение выводится на 2-дюймовый дисплей с разрешением 220 на 176 пикселей. С помощь. Экрана можно будет контролировать направление съемки и проводить настройки.

Dunobil Avila

По краям от экрана по две механические кнопки с маркировкой. Нажимаются с небольшим усилием, при движении по неровным дорогам не дребезжат. Дополнительно на верхнем торце доступны кнопка включения и вывода меню.

Dunobil Avila

Разъем питания miniUSB у Dunobil Avila находится сверху. Владелец сможет организовать скрытый монтаж, спрятав под обшивкой основную длину кабеля.

Dunobil Avila

На стекле фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение фиксируется при помощи накатанной гайки. Претензий по качеству сборки и внешнему виду нет.

Настройки

Встроенное меню позволит выбрать разрешение съемки, задать длительность роликов, включить WDR и режим парковки. Интервалы по 3, 5 или 10 минут.

Dunobil Avila

Тесты

Dunobil Avila максимально поддерживает разрешение HD (1280 на 960 пикселей). За обработку сигнала с матрицы GC0309 отвечает процессор JR3262. Файлы в расширении AVI.

Дневная запись Dunobil Avila

По качеству съемки он уступает моделям среднего и высокого ценовых сегментов. Но при этом записи можно будет использовать в качестве доказательной базы при разборе в ГАИ или суде.

Ночная запись Dunobil Avila

Итоги по Dunobil Avila

Dunobil Avila продемонстрировал стабильную работу и приемлемое качество съемки при не высокой стоимости.

Комментарии:
Представлена мышь Sharkoon Drakonia II ...
Представлена мышь Sharkoon Drakonia II Состоялся анонс компьютерной мыши Sharkoon Drakonia II, которая ориентирована для поклонников игр. Гаджет...
Смартфон CUBOT Quest Lite ориентирован н...
Смартфон CUBOT Quest Lite ориентирован н Анонсирован прочный смартфон начального уровня CUBOT Quest Lite. Новинка ориентирована на людей, ведущих...
Опубликованы характеристики и цена смарт...
Опубликованы характеристики и цена смартПоявилась достаточно подробная информация дизайна нового смартфона Huawei Honor 11, его стоимость и техни...
Смартфон Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Ed...
Смартфон Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 EdКомпания Lenovo представила флагманский смартфон Z5 Pro Snapdragon 855 Edition, главной особенностью кото...
Huawei готовит к выпуску смартфон Hono...
Huawei готовит к выпуску смартфон HonoКомпания Huawei готовит к выпуску новый смартфон под названием Honor 8А с ОС Android 9 Pie. Гаджет будет ...
Анонс смартфона Xiaomi Play состоится н...
Анонс смартфона Xiaomi Play состоится нОпубликована серия тизер-изображений от компании Xiaomi, говорящих о том, что до конца текущего года сост...
Facebook Messenger получает новый режим ...
Facebook Messenger получает новый режим Приложение Messenger было улучшено с помощью новых функций, такими как режим селфи и поддержка бумеранга....
Подборка лучших автомобильных GPS навига...
Подборка лучших автомобильных GPS навигаКак часто вы терялись на дорогах в чужом городе? Признайтесь, что всегда вы прибегали к помощи GPS навига...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Dunobil Avila. Недорогой HD-видеорегистраторОбзор Dunobil Avila. Недорогой HD-видеорегистратор
Обзор OUKITEL K7 Power. Недорогой смартфон с батарейкой 10000 мАчОбзор OUKITEL K7 Power. Недорогой смартфон с батарейкой 10000 мАч
Обзор Huawei MateBook X Pro. Самый безрамочный ноутбук в миреОбзор Huawei MateBook X Pro. Самый безрамочный ноутбук в мире
Обзор OKLICK 700G. Мембранная клавиатура с подсветкойОбзор OKLICK 700G. Мембранная клавиатура с подсветкой
Обзор SanDisk iXpand Mini. Быстрая флешка для iPhone и iPadОбзор SanDisk iXpand Mini. Быстрая флешка для iPhone и iPad
Предварительный обзор SilentiumPC Gladiu...
Предварительный обзор SilentiumPC GladiuВ последнее время вышло очень много интересных корпусов, которые могут вас заинтересовать. Нужно понимать...
Обзор Battle Royale Tycoon. Строим свой ...
Обзор Battle Royale Tycoon. Строим свой Геймеры любят игры, в которых можно отдыхать и получать удовольствие от процесса без какого-то соревноват...
Предварительный обзор LG 32QK500-W. Идеа...
Предварительный обзор LG 32QK500-W. ИдеаБольшой монитор позволяет получать больше радости и комфорта во время работы, изучения интернета или обще...
Обзор Treasure Hunter Simulator. В поиск...
Обзор Treasure Hunter Simulator. В поискМне сразу понравилась игра Treasure Hunter Simulator, как только началось обучение. Если разработчики уде...
Сервис-центры от Samsung: диагностика вс...
Сервис-центры от Samsung: диагностика всПокупая новый гаджет, зачастую, смотришь на параметры экрана, внешний вид, скорость работы, объем аккумул...
World of Tanks, World of Warships, Pagan...
World of Tanks, World of Warships, PaganГлавный игровой фестиваль компании Wargaming уже в третий раз собрал под одной крышей своих поклонников. ...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9В последнее время рынок ноутбуков сильно изменился — разработчики стали активно работать в сторону более ...
Предварительный обзор GIGABYTE Z390 Aoru...
Предварительный обзор GIGABYTE Z390 AoruВ последнее время на рынке компьютерного железа можно заметить два тренда — подсветка в каждом элементе н...
Запуск первого в России комплексного реш...
Запуск первого в России комплексного реш14 декабря г. Казань, в IT-Парке прошла конференция посвященная запуску первого в России комплексного пил...
Предварительный обзор Huawei P Smart 201...
Предварительный обзор Huawei P Smart 201Довольно часто в последнее время ритейлеры стали сливать в сеть смартфоны, о которых сами разработчики ещ...
Обзор Tiles Hop. Попробуй не упади...
Обзор Tiles Hop. Попробуй не упадиБольшинство современных игровых проектов построены на уже известных механиках, к которым игроки привыкли ...
Предварительный обзор Chuwi Hi10 Air. Но...
Предварительный обзор Chuwi Hi10 Air. НоВ последнее время производители планшетных компьютеров стали активно работать в направлении гибридных реш...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor