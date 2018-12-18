Обзор Dunobil Avila. Недорогой HD-видеорегистратор

Видеорегистратор один из самых полезных и незаменимых электронных помощников в автомобиле. Наличие видеозаписи зачастую единственный аргумент при разборе спорных ситуаций, участником которых стал водитель. Тестируемый сегодня Dunobil Avila доступен с рекомендованной стоимостью в 1990 рублей.
Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Dunobil Avila обзор
КомплектацияПоставляется в компактной коробке из плотного картона. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, USB кабель, техническую документацию.
Внешний видВыполнен Dunobil Avila в корпусе из черного пластика с матовым покрытием. Общие габариты составляют 46*87*30мм.
По центру фронтальной стороны расположен объектив, выступающий над поверхностью корпуса. Рядом диод, которым владелец сможет управлять самостоятельно.
Запись видео ведется на карту памяти формата microSD, поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.
Изображение выводится на 2-дюймовый дисплей с разрешением 220 на 176 пикселей. С помощь. Экрана можно будет контролировать направление съемки и проводить настройки.
По краям от экрана по две механические кнопки с маркировкой. Нажимаются с небольшим усилием, при движении по неровным дорогам не дребезжат. Дополнительно на верхнем торце доступны кнопка включения и вывода меню.
Разъем питания miniUSB у Dunobil Avila находится сверху. Владелец сможет организовать скрытый монтаж, спрятав под обшивкой основную длину кабеля.
На стекле фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение фиксируется при помощи накатанной гайки. Претензий по качеству сборки и внешнему виду нет.
НастройкиВстроенное меню позволит выбрать разрешение съемки, задать длительность роликов, включить WDR и режим парковки. Интервалы по 3, 5 или 10 минут.