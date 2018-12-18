Обзор Dunobil Avila. Недорогой HD-видеорегистратор

Видеорегистратор один из самых полезных и незаменимых электронных помощников в автомобиле. Наличие видеозаписи зачастую единственный аргумент при разборе спорных ситуаций, участником которых стал водитель. Тестируемый сегодня Dunobil Avila доступен с рекомендованной стоимостью в 1990 рублей.

Dunobil Avila обзор

Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, USB кабель, техническую документацию.

Внешний вид

Выполнен Dunobil Avila в корпусе из черного пластика с матовым покрытием. Общие габариты составляют 46*87*30мм.

По центру фронтальной стороны расположен объектив, выступающий над поверхностью корпуса. Рядом диод, которым владелец сможет управлять самостоятельно.

Запись видео ведется на карту памяти формата microSD, поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.

Изображение выводится на 2-дюймовый дисплей с разрешением 220 на 176 пикселей. С помощь. Экрана можно будет контролировать направление съемки и проводить настройки.

По краям от экрана по две механические кнопки с маркировкой. Нажимаются с небольшим усилием, при движении по неровным дорогам не дребезжат. Дополнительно на верхнем торце доступны кнопка включения и вывода меню.

Разъем питания miniUSB у Dunobil Avila находится сверху. Владелец сможет организовать скрытый монтаж, спрятав под обшивкой основную длину кабеля.

Настройки

На стекле фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение фиксируется при помощи накатанной гайки. Претензий по качеству сборки и внешнему виду нет.Встроенное меню позволит выбрать разрешение съемки, задать длительность роликов, включить WDR и режим парковки. Интервалы по 3, 5 или 10 минут.

Тесты

Дневная запись Dunobil Avila

Dunobil Avila максимально поддерживает разрешение HD (1280 на 960 пикселей). За обработку сигнала с матрицы GC0309 отвечает процессор JR3262. Файлы в расширении AVI.

Ночная запись Dunobil Avila

По качеству съемки он уступает моделям среднего и высокого ценовых сегментов. Но при этом записи можно будет использовать в качестве доказательной базы при разборе в ГАИ или суде.

Итоги по Dunobil Avila

Dunobil Avila продемонстрировал стабильную работу и приемлемое качество съемки при не высокой стоимости.