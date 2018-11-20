Обзор Dunobil Carbo. Недорогой Full HD видеорегистратор

Главная функция любого видеорегистратора – съемка происходящего на дороге. Весь дополнительный функционал всегда будет влиять на стоимость устройства. Тестируемый сегодня Dunobil Carbo с поддержкой Full HD съемки, выполненный в металлическом корпусе и поддерживающий режим съемки во время парковки.
К моменту публикации он уже доступен в российских магазинах с рекомендованной стоимостью в 3490 рублей.
Dunobil Carbo обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с информацией по техническим характеристикам и изображением видеорегистратора. Комплект включает крепление на лобовое стекло, USB-кабель и документацию.
Внешний видВыполнен Dunobil Carbo в корпусе из металла. Конечно, сам процесс эксплуатации видеорегистратора не подразумевает экстремальных условий, но зачастую даже случайное падение на приборную панель, особенно в зимнее время, может привести к фатальным повреждениям.
Сборка проведена качественно, между отдельными элементами отсутствуют зазоры и неаккуратно обработанные края. Визуально производит приятное впечатление.
Исполнение классическое. На фронтальной стороне выведен, выступающий над корпусом объектив. Угол обзора 131 градус.
Сторону водителя занимает 3-дюймовый цветной дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей. С помощью экрана можно контролировать съемку и просматривать ранее отснятые файлы.
Справа и слева распределены семь механических кнопок. Зафиксированы в корпусе они хорошо, не люфтят и не дребезжат.
Для удобства поиска нужной кнопки, маркировка нанесена с фронтальной стороны. Разобраться с управлением будет не сложно.
На левом торце у Dunobil Carbo слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.
Снизу отверстие микрофона и скрытая кнопка перезагрузки. Сверху miniUSB используемый для подачи питания. Такое расположение упрощает проведение скрытого монтажа.
Это позволит сделать запас по длине кабеля. Видимой в итоге в салоне останется только ограниченный участок провода.
Фиксируется на лобовом стекле при помощи крепления с вакуумной присоской. Винтовой способ фиксации. Есть возможность изменения угла наклона и поворота вокруг оси.
НастройкиМеню настроек Dunobil Carbo распределено по двум вкладкам. Выбирается разрешение съемки, длительность роликов и общие параметры работы. Из полезного можно активировать парковочный режим, суть которого заключается, в автоматическом старте записи при появлении движения впереди автомобиля во время парковки.