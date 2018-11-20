Обзор Dunobil Carbo. Недорогой Full HD видеорегистратор

2018-11-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dunobil Carbo; [509]
Главная функция любого видеорегистратора – съемка происходящего на дороге. Весь дополнительный функционал всегда будет влиять на стоимость устройства. Тестируемый сегодня Dunobil Carbo с поддержкой Full HD съемки, выполненный в металлическом корпусе и поддерживающий режим съемки во время парковки.

Dunobil Carbo

К моменту публикации он уже доступен в российских магазинах с рекомендованной стоимостью в 3490 рублей.

Dunobil Carbo обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с информацией по техническим характеристикам и изображением видеорегистратора. Комплект включает крепление на лобовое стекло, USB-кабель и документацию.

Dunobil Carbo

Внешний вид

Выполнен Dunobil Carbo в корпусе из металла. Конечно, сам процесс эксплуатации видеорегистратора не подразумевает экстремальных условий, но зачастую даже случайное падение на приборную панель, особенно в зимнее время, может привести к фатальным повреждениям.

Dunobil Carbo

Сборка проведена качественно, между отдельными элементами отсутствуют зазоры и неаккуратно обработанные края. Визуально производит приятное впечатление.

Dunobil Carbo

Исполнение классическое. На фронтальной стороне выведен, выступающий над корпусом объектив. Угол обзора 131 градус.

Dunobil Carbo

Сторону водителя занимает 3-дюймовый цветной дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей. С помощью экрана можно контролировать съемку и просматривать ранее отснятые файлы.

Dunobil Carbo

Справа и слева распределены семь механических кнопок. Зафиксированы в корпусе они хорошо, не люфтят и не дребезжат.

Dunobil Carbo

Для удобства поиска нужной кнопки, маркировка нанесена с фронтальной стороны. Разобраться с управлением будет не сложно.

Dunobil Carbo

На левом торце у Dunobil Carbo слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.

Dunobil Carbo

Снизу отверстие микрофона и скрытая кнопка перезагрузки. Сверху miniUSB используемый для подачи питания. Такое расположение упрощает проведение скрытого монтажа.

Dunobil Carbo

Это позволит сделать запас по длине кабеля. Видимой в итоге в салоне останется только ограниченный участок провода.

Dunobil Carbo

Фиксируется на лобовом стекле при помощи крепления с вакуумной присоской. Винтовой способ фиксации. Есть возможность изменения угла наклона и поворота вокруг оси.

Настройки

Меню настроек Dunobil Carbo распределено по двум вкладкам. Выбирается разрешение съемки, длительность роликов и общие параметры работы. Из полезного можно активировать парковочный режим, суть которого заключается, в автоматическом старте записи при появлении движения впереди автомобиля во время парковки.

Dunobil Carbo

Тесты

Используется процессор GP1247 в связке с матрицей GC1034. Видео пишутся в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Файлы в расширении AVI.

Дневная съемка Dunobil Carbo

Номерные знаки читаемы в своем и соседнем потоках. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы при разборе ситуаций в ГАИ или суде. Для просмотра не потребуется установка дополнительного программного обеспечения.

Ночная съемка Dunobil Carbo

Итоги по Dunobil Carbo

При своей невысокой стоимости Dunobil Carbo продемонстрировал высокое качество исполнения и хорошее качество съемки. Сбоев и проблем за время длительного тестирования обнаружено не было.

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