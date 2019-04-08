Обзор Dunobil Graphite Duo. Видеорегистратор с двухканальной записью

Тестируемая сегодня новинка Dunobil Graphite Duo поддерживает двухканальную съемку и может выступать наглядным помощником во время парковки. Из особенностей также отмечается установка IPS-дисплея с широкими углами обзора. Его рекомендованная стоимость составляет 4890 рублей.
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Dunobil Graphite Duo обзор
КомплектацияВ комплекте покупатель получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, дополнительную камеру с кабелем подключения, USB-кабель, набор для установки второй камеры, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.
Внешний вид
Выполнен в классическом форм-факторе в виде параллелепипеда с закругленными углами. Пластик с цветом графит, напоминающим металл.
На фронтальной стороне Dunobil Graphite Duo объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов.
Кнопки управления распределены по боковым граням, по четыре с каждой стороны. Маркировка нанесена на сами кнопки.
Изображение выводится на трехдюймовый IPS-дисплей. Оно хорошо читается под разными углами обзора.
По умолчанию отображается картинка сразу с двух камер. Нажатием на кнопку можно переключить приоритет между ними или вывести только с одной из них.
Потоковое изображение со второй камеры будет полезно для контроля слепой зоны позади автомобиля и помощи во время парковки.
Дополнительная камера может быть установлена в районе номерного знака или на заднем стекле. Кабель подключения с запасом по длине, что позволяет организовать скрытый монтаж под обшивкой.
Используется крепление с вакуумной присоской. Поворачивается вокруг оси и изменяется угол наклона. Выбранное положение фиксируется.
На верхнем торце доступны разъем miniUSB для подачи питания и microHDMI для подключения второй камеры.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются карты объемом до 256 Гбайт.
Настройки
Пользователю доступны настройки разрешения и длительности съемки. Проводится корректировка яркости и экспозиции. Задается штамп и общие параметры системы. Меню на русском языке, найти нужный пункт будет несложно.