Обзор Dunobil Graphite Duo. Видеорегистратор с двухканальной записью

2019-04-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dunobil Graphite Duo; [327]
Тестируемая сегодня новинка Dunobil Graphite Duo поддерживает двухканальную съемку и может выступать наглядным помощником во время парковки. Из особенностей также отмечается установка IPS-дисплея с широкими углами обзора. Его рекомендованная стоимость составляет 4890 рублей.

Dunobil Graphite Duo

Список актуальных предложений собран в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Dunobil Graphite Duo обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, дополнительную камеру с кабелем подключения, USB-кабель, набор для установки второй камеры, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Dunobil Graphite Duo

Внешний вид

Dunobil Graphite Duo

Выполнен в классическом форм-факторе в виде параллелепипеда с закругленными углами. Пластик с цветом графит, напоминающим металл.

Dunobil Graphite Duo

На фронтальной стороне Dunobil Graphite Duo объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов.

Dunobil Graphite Duo

Кнопки управления распределены по боковым граням, по четыре с каждой стороны. Маркировка нанесена на сами кнопки.

Dunobil Graphite Duo

Изображение выводится на трехдюймовый IPS-дисплей. Оно хорошо читается под разными углами обзора.

Dunobil Graphite Duo

По умолчанию отображается картинка сразу с двух камер. Нажатием на кнопку можно переключить приоритет между ними или вывести только с одной из них.

Dunobil Graphite Duo

Потоковое изображение со второй камеры будет полезно для контроля слепой зоны позади автомобиля и помощи во время парковки.

Dunobil Graphite Duo

Дополнительная камера может быть установлена в районе номерного знака или на заднем стекле. Кабель подключения с запасом по длине, что позволяет организовать скрытый монтаж под обшивкой.

Dunobil Graphite Duo

Используется крепление с вакуумной присоской. Поворачивается вокруг оси и изменяется угол наклона. Выбранное положение фиксируется.

Dunobil Graphite Duo

На верхнем торце доступны разъем miniUSB для подачи питания и microHDMI для подключения второй камеры.

Dunobil Graphite Duo

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются карты объемом до 256 Гбайт.

Dunobil Graphite Duo

Настройки

Dunobil Graphite Duo

Пользователю доступны настройки разрешения и длительности съемки. Проводится корректировка яркости и экспозиции. Задается штамп и общие параметры системы. Меню на русском языке, найти нужный пункт будет несложно.

Dunobil Graphite Duo

Тесты

Используется матрица SC2363 и процессор GP6248. Основной канал в Dunobil Graphite Duo пишет видео в разрешении Full HD. Расширение AVI. Резкость держится по всей площади кадра.

Дневная съемка Dunobil Graphite Duo

Ночная запись Dunobil Graphite Duo

Дневные и ночные ролики могут использоваться в качестве доказательной базы. Файл продолжительностью 3 минуты занимает 750 Мбайт на карте памяти.

День вторая камера Dunobil Graphite Duo

Ночь вторая камреа Dunobil Graphite Duo

Записи с двух каналов распределяются по отдельным папкам. Видео пишутся в разрешении 640 на 480 пикселей.

Итоги по Dunobil Graphite Duo

Dunobil Graphite Duo недорогой видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки. Поддержка емких карт памяти, функциональный крепеж, возможность скрытого монтажа в салоне, детальные ручные настройки. Сбоев и проблем зафиксировано не было.

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