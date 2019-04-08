Обзор Dunobil Graphite Duo. Видеорегистратор с двухканальной записью

Тестируемая сегодня новинка Dunobil Graphite Duo поддерживает двухканальную съемку и может выступать наглядным помощником во время парковки. Из особенностей также отмечается установка IPS-дисплея с широкими углами обзора. Его рекомендованная стоимость составляет 4890 рублей.

Dunobil Graphite Duo обзор

Список актуальных предложений собран в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, дополнительную камеру с кабелем подключения, USB-кабель, набор для установки второй камеры, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнен в классическом форм-факторе в виде параллелепипеда с закругленными углами. Пластик с цветом графит, напоминающим металл.

На фронтальной стороне Dunobil Graphite Duo объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов.

Кнопки управления распределены по боковым граням, по четыре с каждой стороны. Маркировка нанесена на сами кнопки.

Изображение выводится на трехдюймовый IPS-дисплей. Оно хорошо читается под разными углами обзора.

По умолчанию отображается картинка сразу с двух камер. Нажатием на кнопку можно переключить приоритет между ними или вывести только с одной из них.

Потоковое изображение со второй камеры будет полезно для контроля слепой зоны позади автомобиля и помощи во время парковки.

Дополнительная камера может быть установлена в районе номерного знака или на заднем стекле. Кабель подключения с запасом по длине, что позволяет организовать скрытый монтаж под обшивкой.

Используется крепление с вакуумной присоской. Поворачивается вокруг оси и изменяется угол наклона. Выбранное положение фиксируется.

На верхнем торце доступны разъем miniUSB для подачи питания и microHDMI для подключения второй камеры.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются карты объемом до 256 Гбайт.

Настройки

Пользователю доступны настройки разрешения и длительности съемки. Проводится корректировка яркости и экспозиции. Задается штамп и общие параметры системы. Меню на русском языке, найти нужный пункт будет несложно.

Тесты

Дневная съемка Dunobil Graphite Duo

Используется матрица SC2363 и процессор GP6248. Основной канал в Dunobil Graphite Duo пишет видео в разрешении Full HD. Расширение AVI. Резкость держится по всей площади кадра.

Ночная запись Dunobil Graphite Duo

День вторая камера Dunobil Graphite Duo

Дневные и ночные ролики могут использоваться в качестве доказательной базы. Файл продолжительностью 3 минуты занимает 750 Мбайт на карте памяти.

Ночь вторая камреа Dunobil Graphite Duo

Итоги по Dunobil Graphite Duo

Записи с двух каналов распределяются по отдельным папкам. Видео пишутся в разрешении 640 на 480 пикселей.Dunobil Graphite Duo недорогой видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки. Поддержка емких карт памяти, функциональный крепеж, возможность скрытого монтажа в салоне, детальные ручные настройки. Сбоев и проблем зафиксировано не было.