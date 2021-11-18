Обзор Dunobil Honor Duo Magnet. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплением

Не так давно мы писали о выходе двухканального видеорегистратора Dunobil Honor Duo Magnet, отличительными чертами которого стали высокое качество съемки, быстросъемный магнитный крепеж и компактный формат исполнения. Из дополнительных функций отмечаются датчики движения и удара, а также поддержка WDR.

Комплектация

Упакован в коробку с традиционным оформлением. На боковой ее грани нанесена информация по техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, вторую камеру с интерфейсным кабелем, зарядное устройство в прикуриватель, инструкция на русском языке и гарантийный талон.

Dunobil Honor Duo Magnet обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из пластика. Габариты у него компактные, не отнимает полезной площади лобового стекла и не отвлекает во время движения.

С комплектным креплением соединяется при помощи магнитов. Съем и установка проходят быстро.

Установленная тут батарейка позволит снять регистратор со стекла и записать беседу с сотрудниками ГАИ вне автомобиля.

Сам крепеж традиционный, это вакуумная присоска с прижимной ножкой. Она дает возможность вращать на 360 градусов. Любое из положений фиксируется с помощью прижимной гайки.

Комплектуется Dunobil Honor Duo Magnet адаптером питания с длиной кабеля 3 метра. С учетом того, что кабель подключения второй камеры идет длиной 5 метров, владелец сможет организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля, спрятав все кабели под обшивкой.

Разъемы подключения распределены по боковым граням. Форма коннектора предполагает направление кабелей в верхнюю сторону.

Управляется при помощи механических кнопок, распределенных на рамку вокруг дисплея. Текстурная маркировка, соответствующая выполняемым действиям.

Изображение выводится на дисплей с диагональю 2.5-дюйма. Это IPS-матрица с широкими углами обзора и высокой яркостью.

С помощью экрана можно вести контроль изображения с двух камер. Установив внешнюю в районе номерного знака, а защищенный корпус позволяет это сделать, решается вопрос слепой зоны позади бампера.

Эта модель поддерживает автоматический перевод на вторую камеру при включении задней передачи, но для этого нужно будет предварительно подключить дополнительный кабель с красной оплеткой к питанию фонаря заднего хода.

Настройка

Также между камерами можно подключаться и вручную. Несколько вариантов оформления сменяются одиночными нажатиями на кнопку.С экрана также можно провести детальные настройки Dunobil Honor Duo Magnet. Изменить разрешение съемки, задать интервалы для роликов. Выставить дополнительные параметры, откорректировав вручную экспозицию.

Включить или выключить съемку по срабатыванию дачтика движения и удара.

Тесты

Дневная съемка Dunobil Honor Duo Magnet

Ночная съемка Dunobil Honor Duo Magnet

Итоги

Изменить штамп записи, управлять микрофоном и отформатировать карту памяти. Интерфейс по умолчанию оформлен на русском языке.Видеорегистартор ведет съемку в двухканальном режиме. Основной канал с разрешением 1080p, второй канал – 480p.Оснащен матрицей SC2363 с разрешением 2 Мп, данные с которой считывает процессор GP6248. Качество снимаемых роликов высокое. Номерные знаки читаемы, фиксируется в деталях происходящее на дороге.Dunobil Honor Duo Magnet – недорогой видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки, выполненный в компактном корпусе и сопровождаемый быстросъемным магнитным крепежом. Второй канал съемки не только дополняет картину происходящего на дороге, но и помогает при движении задним ходом. Проблем и сбоев в ходе эксплуатации выявлено не было.