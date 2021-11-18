Обзор Dunobil Honor Duo Magnet. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплением

С комплектным креплением соединяется при помощи магнитов. Съем и установка проходят быстро.
Установленная тут батарейка позволит снять регистратор со стекла и записать беседу с сотрудниками ГАИ вне автомобиля.
Сам крепеж традиционный, это вакуумная присоска с прижимной ножкой. Она дает возможность вращать на 360 градусов. Любое из положений фиксируется с помощью прижимной гайки.
Комплектуется Dunobil Honor Duo Magnet адаптером питания с длиной кабеля 3 метра. С учетом того, что кабель подключения второй камеры идет длиной 5 метров, владелец сможет организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля, спрятав все кабели под обшивкой.
Разъемы подключения распределены по боковым граням. Форма коннектора предполагает направление кабелей в верхнюю сторону.
Управляется при помощи механических кнопок, распределенных на рамку вокруг дисплея. Текстурная маркировка, соответствующая выполняемым действиям.
Изображение выводится на дисплей с диагональю 2.5-дюйма. Это IPS-матрица с широкими углами обзора и высокой яркостью.
С помощью экрана можно вести контроль изображения с двух камер. Установив внешнюю в районе номерного знака, а защищенный корпус позволяет это сделать, решается вопрос слепой зоны позади бампера.
Эта модель поддерживает автоматический перевод на вторую камеру при включении задней передачи, но для этого нужно будет предварительно подключить дополнительный кабель с красной оплеткой к питанию фонаря заднего хода.
Также между камерами можно подключаться и вручную. Несколько вариантов оформления сменяются одиночными нажатиями на кнопку.
Включить или выключить съемку по срабатыванию дачтика движения и удара.
Изменить штамп записи, управлять микрофоном и отформатировать карту памяти. Интерфейс по умолчанию оформлен на русском языке.