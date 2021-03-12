Обзор Dunobil Lux Duo. Двухканальный видеорегистратор

Тестируемый сегодня видеорегистратор Dunobil Lux Duo поддерживает режим двухканальной съемки. Это разрешение Full HD на основном канале и HD на дополнительном. Вторая камера у него может использоваться как ассистент во время парковки. Из особенностей также отмечается большой и информативный дисплей.

Dunobil Lux Duo обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали.

Комплектация

Стартовый комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, вторую камеру с кабелем подключения, монтажный комплект для нее, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с традиционным оформлением.

Внешний вид

Выполнен в традиционном корпусе. Интересная текстура с эффектом лака на внешней поверхности.

По центру фронтальной стороны расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов по диагонали.

Управляется при помощи механических кнопок расположенных на правой и левой гранях. Маркировка нанесена на сами клавиши. Управление интуитивно понятное.

С помощью одной из клавиш можно переключать приоритет между камерами. На вторую камеру также можно будет переключаться автоматически с выводом парковочной разметки, для этого нужно будет подключить дополнительный кабель к питанию фонаря заднего хода.

Сама вторая камера у Dunobil Lux Duo выполнена в защищенном корпусе. Ее можно поставить как на заднем стекле, так и в районе номерного знака.

Длины кабеля подключения и питания здесь достаточно для проведения скрытого монтажа в автомобилях с разным типом кузова.

Изображение выводится на 3-дюймовый цветной дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора.

На стекле фиксируется при помощи крепежа с вакуумной присоской. Между собой соединяются с помощью металлического винта, надежнее чем распространённый пластик.

Оба разъема на верхней грани. Это интерфейсный для подключения внешней камеры и питающий miniUSB.

Настройки

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Тестирование проводилось с накопителем объемом 128 Гбайт.Интерфейс настроек Dunobil Lux Duo на русском языке. Предлагаются детальные настройки съемки и поведения видеорегистратора.

Тесты

Дневная съемка Dunobil Lux Duo

Ночная съемка Dunobil Lux Duo

Построена новинка на базе процессора JL5401A с матрицей SC2368. Съемка ведется беспрерывно. Файлы с двух каналов распределяются по отдельным папкам.

Вторая камера Dunobil Lux Duo

Для просмотра не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Ролики с хорошим уровнем детализации.

Итоги по Dunobil Lux Duo

Dunobil Lux Duo – двухканальный видеорегистратор с хорошим качеством съемки на обоих каналах. Поворотное крепление, возможность аккуратного монтажа, детальные настройки, монитор парковки, IPS-дисплей и емкие карты памяти.