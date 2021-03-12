Обзор Dunobil Lux Duo. Двухканальный видеорегистратор

Тестируемый сегодня видеорегистратор Dunobil Lux Duo поддерживает режим двухканальной съемки. Это разрешение Full HD на основном канале и HD на дополнительном. Вторая камера у него может использоваться как ассистент во время парковки. Из особенностей также отмечается большой и информативный дисплей.

Dunobil Lux Duo

К моменту публикации продажи уже стартовали.

Dunobil Lux Duo обзор

Комплектация

Стартовый комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, вторую камеру с кабелем подключения, монтажный комплект для нее, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с традиционным оформлением.

Dunobil Lux Duo

Внешний вид

Выполнен в традиционном корпусе. Интересная текстура с эффектом лака на внешней поверхности.

Dunobil Lux Duo

По центру фронтальной стороны расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов по диагонали.

Dunobil Lux Duo

Управляется при помощи механических кнопок расположенных на правой и левой гранях. Маркировка нанесена на сами клавиши. Управление интуитивно понятное.

Dunobil Lux Duo

С помощью одной из клавиш можно переключать приоритет между камерами. На вторую камеру также можно будет переключаться автоматически с выводом парковочной разметки, для этого нужно будет подключить дополнительный кабель к питанию фонаря заднего хода.

Dunobil Lux Duo

Сама вторая камера у Dunobil Lux Duo выполнена в защищенном корпусе. Ее можно поставить как на заднем стекле, так и в районе номерного знака.

Dunobil Lux Duo

Длины кабеля подключения и питания здесь достаточно для проведения скрытого монтажа в автомобилях с разным типом кузова.

Dunobil Lux Duo

Изображение выводится на 3-дюймовый цветной дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора.

Dunobil Lux Duo

На стекле фиксируется при помощи крепежа с вакуумной присоской. Между собой соединяются с помощью металлического винта, надежнее чем распространённый пластик.

Dunobil Lux Duo

Оба разъема на верхней грани. Это интерфейсный для подключения внешней камеры и питающий miniUSB.

Dunobil Lux Duo

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Тестирование проводилось с накопителем объемом 128 Гбайт.

Настройки

Интерфейс настроек Dunobil Lux Duo на русском языке. Предлагаются детальные настройки съемки и поведения видеорегистратора.

Dunobil Lux Duo

Тесты

Дневная съемка Dunobil Lux Duo

Построена новинка на базе процессора JL5401A с матрицей SC2368. Съемка ведется беспрерывно. Файлы с двух каналов распределяются по отдельным папкам.

Ночная съемка Dunobil Lux Duo

Для просмотра не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Ролики с хорошим уровнем детализации.

Вторая камера Dunobil Lux Duo

Итоги по Dunobil Lux Duo

Dunobil Lux Duo – двухканальный видеорегистратор с хорошим качеством съемки на обоих каналах. Поворотное крепление, возможность аккуратного монтажа, детальные настройки, монитор парковки, IPS-дисплей и емкие карты памяти.
Комментарии и отзывы Dunobil Lux Duo
Обзоры:
Обзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPSОбзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPS
Обзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерамОбзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерам
Обзор CARCAM Q6. Двухканальный видеорегистратор с 4K-съемкойОбзор CARCAM Q6. Двухканальный видеорегистратор с 4K-съемкой
Новости:
Обзор Dunobil Lux Duo. Двухканальный видеорегистратор

Тестируемый сегодня видеорегистратор Dunobil Lux Duo поддерживает режим двухканальной съемки. Это разреше...
Обзор Playme SPARK. Видеорегистратор для такси

В сети довольно часто появляются ролики, в которых водители такси сталкиваются с агрессией или противопра...
Обзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкой

Тестируемый сегодня видеорегистратор NAVITEL R250 DUAL поддерживает режим двухканальной съемки. Оснащена ...
Обзор Dunobil Lux Duo. Двухканальный видеорегистраторОбзор Dunobil Lux Duo. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus BronzeОбзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus Bronze
Обзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатураОбзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатура
Обзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфонаОбзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфона
Обзор Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 (R009D408GX2-4000C19A). Тесты и разгон на разных платформахОбзор Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 (R009D408GX2-4000C19A). Тесты и разгон на разных платформах
Представлен бюджетный смартфон OPPO A15s...
Представлен бюджетный смартфон OPPO A15s Компания OPPO пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью A15s, который появится в продаже 21 дек...
PNY анонсировала SSD-накопитель M.2 NVMe...
PNY анонсировала SSD-накопитель M.2 NVMePNY анонсировала новую линейку твердотельных накопителей серии CS1030 Value. Серия представлена в формате...
Смартфон Oppo A93 5G оценен в $340...
Смартфон Oppo A93 5G оценен в $340Несколько дней назад была выпущена платформа Qualcomm Snapdragon 480, которая стала самой дешевым чипсето...
Samsung Galaxy A52 5G получит рейтинг IP...
Samsung Galaxy A52 5G получит рейтинг IPВ преддверии запуска смартфона Samsung Galaxy A52 5G, в сеть утекают все больше и больше информации об г...
Honor View 40 выйдет с сервисами Google...
Honor View 40 выйдет с сервисами GoogleЕсли вы следите за ситуацией на рынке, то знаете, что Honor стала независимой компанией в ноябре 2020 год...
Black Shark представила аксессуары для м...
Black Shark представила аксессуары для мBlack Shark представила аксессуары для мобильных устройств. Среди представленных: зарядные устройства, ка...
OPPO получила патент на движущуюся фронт...
OPPO получила патент на движущуюся фронтOPPO известна тем, что разрабатывает необычные дизайны смартфонов. Фактически, в прошлом году компания уж...
Опубликованы новые фото с камеры смартфо...
Опубликованы новые фото с камеры смартфоКомпания iQOO опубликовала еще две фотографии, сделанные на основную камеру еще не представленного официа...
Huawei Mate 40E 5G оценен в 710 долларов...
Huawei Mate 40E 5G оценен в 710 долларовКомпания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Mate 40E 5G, слухи о которой появились пару дней...
Лучший Wi-Fi модуль для ПК. TP-Link ARCH...
Лучший Wi-Fi модуль для ПК. TP-Link ARCHWi-Fi адаптеры – это универсальные устройства, позволяющие избавиться от лишних проводов и организовать с...
Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-нау...
Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-науНе так давно мы проводили тестирование наушников Hyundai H-EP200...
Samsung Galaxy Tab S6 Lite получит апдей...
Samsung Galaxy Tab S6 Lite получит апдейКомпания Samsung достаточно активно обновляет свои относительно свежие устройства до более современной ве...
Обзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеемОбзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеем
Обзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусеОбзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусе
Обзор NAVITEL SH1000 PRO. Автомобильный крепеж для смартфона с QiОбзор NAVITEL SH1000 PRO. Автомобильный крепеж для смартфона с Qi
Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1
Обзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухсторонней печатью и недорогими расходникамиОбзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухсторонней печатью и недорогими расходниками
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor