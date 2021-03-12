Обзор Dunobil Lux Duo. Двухканальный видеорегистратор

К моменту публикации продажи уже стартовали.
Dunobil Lux Duo обзор
КомплектацияСтартовый комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, вторую камеру с кабелем подключения, монтажный комплект для нее, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с традиционным оформлением.
Внешний видВыполнен в традиционном корпусе. Интересная текстура с эффектом лака на внешней поверхности.
По центру фронтальной стороны расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов по диагонали.
Управляется при помощи механических кнопок расположенных на правой и левой гранях. Маркировка нанесена на сами клавиши. Управление интуитивно понятное.
С помощью одной из клавиш можно переключать приоритет между камерами. На вторую камеру также можно будет переключаться автоматически с выводом парковочной разметки, для этого нужно будет подключить дополнительный кабель к питанию фонаря заднего хода.
Сама вторая камера у Dunobil Lux Duo выполнена в защищенном корпусе. Ее можно поставить как на заднем стекле, так и в районе номерного знака.
Длины кабеля подключения и питания здесь достаточно для проведения скрытого монтажа в автомобилях с разным типом кузова.
Изображение выводится на 3-дюймовый цветной дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора.
На стекле фиксируется при помощи крепежа с вакуумной присоской. Между собой соединяются с помощью металлического винта, надежнее чем распространённый пластик.
Оба разъема на верхней грани. Это интерфейсный для подключения внешней камеры и питающий miniUSB.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Тестирование проводилось с накопителем объемом 128 Гбайт.
НастройкиИнтерфейс настроек Dunobil Lux Duo на русском языке. Предлагаются детальные настройки съемки и поведения видеорегистратора.