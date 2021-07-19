Обзор Dunobil Magnet Duo. Двухканальный видеорегистратор Super HD

Так или иначе с необходимостью съема видеорегистратора со стекла на время длительной парковки сталкивается большинство владельцев автомобиля. В изучаемом сегодня Dunobil Magnet Duo учли этот момент, предложив быстросъемный магнитный крепеж. Помимо этого среди особенностей отмечаются съемка в высоком разрешение на основном канале и дополнительная задняя камера с поддержкой вывода парковочной разметкой.

Dunobil Magnet Duo

К моменту публикации его можно приобрести за 7 990 рублей.

Комплектация

Dunobil Magnet Duo

Упакован в коробку из плотного картона с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает вторую камеру с монтажным комплектом, крепление на лобовое стекло, адаптер в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Dunobil Magnet Duo

Внешний вид

Блок крепления фиксируется на лобовом стекле при помощи двухстороннего скотча. Это оптимальный способ крепежа в условиях широкого диапазона температур в России.

Dunobil Magnet Duo

Не отлипает и занимает ограниченное пространство. Его можно будет спрятать за салонным зеркалом, сохранив полезную площадь лобового стекла.

Dunobil Magnet Duo

Для удобства подачи питания разъем выведен в основании крепления. Длина кабелей питания и подключения второй камеры с запасом по длине. Скрытый монтаж возможен в автомобилях с разным типом кузова.

Dunobil Magnet Duo

Видеорегистратор соединяется с креплением при помощи магнита. Снимается и ставится быстро.

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Для улучшенного обзора оптимальным местом установки станет рамка номерного знака.

Dunobil Magnet Duo

Dunobil Magnet Duo помимо вывода с нее картинки и записи в двухканальном режиме, поддерживает вывод парковочной разметки.

Dunobil Magnet Duo

Установлен 3-дюймовый дисплей с широкими углами обзора. Изображение хорошо читается с него под разными углами наклона. Нажатием на клавишу можно изменять приоритет между выводом изображения с двух камер. Суммарно две камеры обеспечивают практически круговой обзор.

Dunobil Magnet Duo

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Видеорегистратор поддерживает емкие карты памяти.

Dunobil Magnet Duo

Для управления интерфейсом доступны механические кнопки. Зафиксированы в корпусе хорошо, при установке на стекле находятся в быстром доступе.

Dunobil Magnet Duo

На сторону, обращенную на дорогу, выведен объектив собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 150 градусов.

Настройки

Dunobil Magnet Duo

Список опций настроек представлен общим списком. Так можно будет изменить цикл и разрешение.

Dunobil Magnet Duo

Изменить системную громкость, настроить часы, включить датчики удара и движения парковки, активировать мониторинг парковки и систему пассивной безопасности.

Dunobil Magnet Duo

Тесты

Информацию с матрицы GC2053 обрабатывает процессор Mstar 8336. Ролики с высоким уровнем детализации. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Дневная съемка Dunobil Magnet Duo

В ночное время читаемость сохраняется.

Ночная съемка Dunobil Magnet Duo

Вторая камера пишет с разрешением HD.

Вторая камера Dunobil Magnet Duo

Итоги

Dunobil Magnet Duo – двухканальный видеорегистратор с высоким качеством съемки. Удобный быстросъемный магнитный крепеж, IPS-дисплей, режим помощи при парковке, аккуратный внешний вид, детальные настройки, скрытый монтаж и поддержка емких карт памяти.
Комментарии и отзывы Dunobil Magnet Duo
Обзор GRAVITERO NEW 4G LTE. Премиальный ...
В рамках «Лаборатории» мы проводили проводили тестирование GRAV...
Обзор LEXAND LR14. Недорогой Full HD вид...
Героем сегодняшнего обзора будет недорогой видеорегистратор LEXAND LR14 с поддержкой Full HD съемки. Из е...
Обзор Dunobil Urbs. Недорогой Full HD ви...
Изучаемый сегодня видеорегистратор Dunobil Urbs будет интересен тем, кто находится в поиске недорогого ви...
Обзор CANSONIC Z3 ZOOM GPS. Двухкамерный...
Одной из ключевых особенностей протестированных ранее видеорегистраторов от CANSONIC был дополнительный б...
Обзор Dunobil Aurora Duo. Двухканальный ...
Не так давно Dunobil расширили линейку двухканальных видеорегистраторов выпуском нового Aurora Duo с асси...
Обзор Mio MiVue 818. Видеорегистратор с ...
Тестируемый сегодня видеорегистратор Mio MiVue 818 поддерживает более 60 различных комбинаций предупрежде...
Обзор Dunobil Magnet Duo. Двухканальный ...
Так или иначе с необходимостью съема видеорегистратора со стекла на время длительной парковки сталкиваетс...
Обзор Akenori VR02. Видеорегистратор со ...
Одним из предложений со стороны ГИБДД в 2021 году касается расширения перечная технических неисправностей...
Обзор TrendVision 4K. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор TrendVision 4K. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
Обзор TrendVision aMirror 12 Android. Видеорегистратор зеркалоОбзор TrendVision aMirror 12 Android. Видеорегистратор зеркало
Обзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистраторОбзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Dunobil Urbs. Недорогой Full HD видеорегистраторОбзор Dunobil Urbs. Недорогой Full HD видеорегистратор
Обзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерамОбзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерам
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor