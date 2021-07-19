Обзор Dunobil Magnet Duo. Двухканальный видеорегистратор Super HD

Так или иначе с необходимостью съема видеорегистратора со стекла на время длительной парковки сталкивается большинство владельцев автомобиля. В изучаемом сегодня Dunobil Magnet Duo учли этот момент, предложив быстросъемный магнитный крепеж. Помимо этого среди особенностей отмечаются съемка в высоком разрешение на основном канале и дополнительная задняя камера с поддержкой вывода парковочной разметкой.

Комплектация

К моменту публикации его можно приобрести за 7 990 рублей.

Упакован в коробку из плотного картона с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает вторую камеру с монтажным комплектом, крепление на лобовое стекло, адаптер в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Блок крепления фиксируется на лобовом стекле при помощи двухстороннего скотча. Это оптимальный способ крепежа в условиях широкого диапазона температур в России.

Не отлипает и занимает ограниченное пространство. Его можно будет спрятать за салонным зеркалом, сохранив полезную площадь лобового стекла.

Для удобства подачи питания разъем выведен в основании крепления. Длина кабелей питания и подключения второй камеры с запасом по длине. Скрытый монтаж возможен в автомобилях с разным типом кузова.

Видеорегистратор соединяется с креплением при помощи магнита. Снимается и ставится быстро.

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Для улучшенного обзора оптимальным местом установки станет рамка номерного знака.

Dunobil Magnet Duo помимо вывода с нее картинки и записи в двухканальном режиме, поддерживает вывод парковочной разметки.

Установлен 3-дюймовый дисплей с широкими углами обзора. Изображение хорошо читается с него под разными углами наклона. Нажатием на клавишу можно изменять приоритет между выводом изображения с двух камер. Суммарно две камеры обеспечивают практически круговой обзор.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Видеорегистратор поддерживает емкие карты памяти.

Для управления интерфейсом доступны механические кнопки. Зафиксированы в корпусе хорошо, при установке на стекле находятся в быстром доступе.

Настройки

На сторону, обращенную на дорогу, выведен объектив собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 150 градусов.

Список опций настроек представлен общим списком. Так можно будет изменить цикл и разрешение.

Изменить системную громкость, настроить часы, включить датчики удара и движения парковки, активировать мониторинг парковки и систему пассивной безопасности.

Тесты

Дневная съемка Dunobil Magnet Duo

Ночная съемка Dunobil Magnet Duo

Вторая камера Dunobil Magnet Duo

Итоги

Информацию с матрицы GC2053 обрабатывает процессор Mstar 8336. Ролики с высоким уровнем детализации. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.В ночное время читаемость сохраняется.Вторая камера пишет с разрешением HD.Dunobil Magnet Duo – двухканальный видеорегистратор с высоким качеством съемки. Удобный быстросъемный магнитный крепеж, IPS-дисплей, режим помощи при парковке, аккуратный внешний вид, детальные настройки, скрытый монтаж и поддержка емких карт памяти.