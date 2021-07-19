Обзор Dunobil Magnet Duo. Двухканальный видеорегистратор Super HD

К моменту публикации его можно приобрести за 7 990 рублей.
Упакован в коробку из плотного картона с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает вторую камеру с монтажным комплектом, крепление на лобовое стекло, адаптер в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Не отлипает и занимает ограниченное пространство. Его можно будет спрятать за салонным зеркалом, сохранив полезную площадь лобового стекла.
Для удобства подачи питания разъем выведен в основании крепления. Длина кабелей питания и подключения второй камеры с запасом по длине. Скрытый монтаж возможен в автомобилях с разным типом кузова.
Видеорегистратор соединяется с креплением при помощи магнита. Снимается и ставится быстро.
Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Для улучшенного обзора оптимальным местом установки станет рамка номерного знака.
Dunobil Magnet Duo помимо вывода с нее картинки и записи в двухканальном режиме, поддерживает вывод парковочной разметки.
Установлен 3-дюймовый дисплей с широкими углами обзора. Изображение хорошо читается с него под разными углами наклона. Нажатием на клавишу можно изменять приоритет между выводом изображения с двух камер. Суммарно две камеры обеспечивают практически круговой обзор.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Видеорегистратор поддерживает емкие карты памяти.
Для управления интерфейсом доступны механические кнопки. Зафиксированы в корпусе хорошо, при установке на стекле находятся в быстром доступе.
На сторону, обращенную на дорогу, выведен объектив собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 150 градусов.
Список опций настроек представлен общим списком. Так можно будет изменить цикл и разрешение.
Изменить системную громкость, настроить часы, включить датчики удара и движения парковки, активировать мониторинг парковки и систему пассивной безопасности.