Обзор Dunobil NOX GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплением

В рамках «Лаборатории» мы сегодня проведем тестирование видеорегистратора Dunobil NOX GPS с магнитным креплением, поддержки съемки видео в формате 1296p и фиксирующего скорость движения. Оснащена новинка высокочувствительной матрицей и мощным процессором. Рекомендованная стоимость составляет 6990 рублей.
Список актуальных предложений в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Dunobil NOX GPS обзор
КомплектацияПоставляется в компактной коробке из плотного картона. Вся техническая информация собрана на наклейке, нанесенной с боковой стороны. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен в компактном корпусе с технологичным дизайном. Пирамидальная форма с закругленными гранями.
На фронтальной стороне находится объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 145 градусов.
Сверху у Dunobil NOX GPS расположено магнитное крепление с контактной группы. В комплекте идет основание с двухсторонним скотчем, обеспечивается быстрый съём и надежная фиксация.
Для дополнительной устойчивости на верхней грани присутствует ушко. Ответная часть крепления в этой зоне подсвечивается.
Питание подается к основанию крепления, так упрощается организация скрытого монтажа в салоне автомобиля.
Справа и слева по одной круглой механической кнопке с нанесенной маркировкой. Плюс четыре расположены на стороне водителя.
Изображение выводится на 1.54 дюймовый дисплей с разрешением 640 на 480 пикселей. Поддерживается автоматическое выключение через заданный интервал.
Слева находится слот для карты памяти формата microSD. Справа miniUSB, поддерживающий подключение к компьютеру или ноутбуку для прямой передачи файлов.
НастройкаНачальное меню представляет собой три иконки для быстрого доступа к общим параметрам и опциям видеосъемки.
В разделе ВИДЕО выставляется разрешение съемки, длительность роликов. Корректируется яркость и экспозиция.
Проводятся общие настройки работы системы. Меню интуитивно понятно.