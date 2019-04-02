Обзор Dunobil NOX GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплением

В рамках «Лаборатории» мы сегодня проведем тестирование видеорегистратора Dunobil NOX GPS с магнитным креплением, поддержки съемки видео в формате 1296p и фиксирующего скорость движения. Оснащена новинка высокочувствительной матрицей и мощным процессором. Рекомендованная стоимость составляет 6990 рублей.

Dunobil NOX GPS обзор

Список актуальных предложений в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона. Вся техническая информация собрана на наклейке, нанесенной с боковой стороны. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе с технологичным дизайном. Пирамидальная форма с закругленными гранями.

На фронтальной стороне находится объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 145 градусов.

Сверху у Dunobil NOX GPS расположено магнитное крепление с контактной группы. В комплекте идет основание с двухсторонним скотчем, обеспечивается быстрый съём и надежная фиксация.

Для дополнительной устойчивости на верхней грани присутствует ушко. Ответная часть крепления в этой зоне подсвечивается.

Питание подается к основанию крепления, так упрощается организация скрытого монтажа в салоне автомобиля.

Справа и слева по одной круглой механической кнопке с нанесенной маркировкой. Плюс четыре расположены на стороне водителя.

Изображение выводится на 1.54 дюймовый дисплей с разрешением 640 на 480 пикселей. Поддерживается автоматическое выключение через заданный интервал.

Слева находится слот для карты памяти формата microSD. Справа miniUSB, поддерживающий подключение к компьютеру или ноутбуку для прямой передачи файлов.

Настройка

Начальное меню представляет собой три иконки для быстрого доступа к общим параметрам и опциям видеосъемки.

В разделе ВИДЕО выставляется разрешение съемки, длительность роликов. Корректируется яркость и экспозиция.

Проводятся общие настройки работы системы. Меню интуитивно понятно.

Тесты

Super HD дневная съемка Dunobil NOX GPS

Dunobil NOX GPS использует высокочувствительную матрицу Sony 323, изображение с которой обрабатывает процессор NOVATEK NTK96658. Поддерживается съемки в разрешение Super HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Super HD ночная съемка Dunobil NOX GPS

Full HD дневная съемка Dunobil NOX GPS

Также в настройках можно будет выбрать Full HD разрешение, сэкономив место на карте памяти. Дневные и ночные ролики с высокой детализацией и четкостью по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Full HD ночная съемка Dunobil NOX GPS

Итоги по Dunobil NOX GPS

Dunobil NOX GPS хорошо сбалансированный видеорегистратор с удобным магнитным креплением, встроенным GPS-модулем и поддержкой съемки в Super HD. Компактные габариты, интуитивное меню, возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля.