Обзор Dunobil Nano. Компактный видеорегистратор с Wi-Fi

2018-01-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dunobil Nano; [6175]
В наше распоряжение попал новый видеорегистратор Dunobil Nano, ключевыми особенностями которого стали очень компактные габариты и поддержка беспроводного подключения. Насколько полезным является встроенный Wi-Fi в видеорегистраторе или излишество? Его очевидное преймущество заключается в возможность выгрузки в память смартфона копии нужных роликов, сохранив у себя её на случай потери карты памяти сотрудником ГАИ, или просто как возможность быстро поделиться курьезной ситуацией на дороге.

Dunobil Nano

Он уже стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Dunobil Nano обзор

Комплектация

Поставляется Dunobil Nano в компактной коробке с темным оформлением. Вся информация по видеорегистратору нанесена на крышку, включая и его ключевые преймущества.

Dunobil Nano

Комплектация включает адаптер питания в прикуриватель, USB-кабель, крепление с вакуумной присоской, крепление с двухсторонним скотчем, набор технической документации.

Внешний вид

Габариты Dunobil Nano сопоставимы со спичечным коробком. Корпус легкий, хорошо собран, без зазоров и люфта отдельных элементов.

Dunobil Nano

Можно провести скрытый монтаж, спрятав видеорегистратор за салонным зеркалом. Также как вариант этот видеорегистратор подходит в качестве дополнительного с установкой на заднее стекло.

Dunobil Nano

Два варианта крепления позволят выбрать оптимальный вариант в зависимости от предпочтений. Вариант с площадкой, меньше по высоте, чем присоска и не отлипает в зимнее время.

Dunobil Nano

С фронтальной стороны выведен, выступающий над поверхностью корпусу, объектив с углом обзора в 140 градусов, собранный из группы стеклянных линз.

Dunobil Nano

Справа, внимание привлекает, разъем для подключения GPS-антенны. Приобретается отдельно. На противоположной стороне USB-разъем для подачи питания.

Dunobil Nano

Информация выводится на цветной 1.44-дюймовый дисплей. По краям от него по три механические кнопки. Длительное нажатие на кнопку «ОК» активирует беспроводное подключение.

Dunobil Nano

На нижнем торце у Dunobil Nano слот для карты памяти microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт. Есть mHDMI-разъем для вывода изображение на внешний монитор.

Dunobil Nano

Оба комплектных крепления поддерживает поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение фиксируется при помощи винта с накатанной головкой.

Dunobil Nano

Длины адаптера питания достаточно для организации скрытого монтажа кабеля.

Dunobil Nano

Софт

Для беспроводной синхронизации потребуется загрузка приложения на смартфон. После сопряжения доступен список разделов. Выводится потоковое изображение на экран смартфон с возможностью сделать снимок и запустить видеосъемку.

Dunobil Nano

Dunobil Nano

Dunobil Nano

Отдельная вкладка со списком отснятых файлов. В пару кликов нужные файлы можно перенести в память смартфона. Приложение интуитивно понятное.

Настройки

Настраивать можно и напрямую с экрана Dunobil Nano. Несколько вкладок, позволяющих изменить разрешение съемки, длительность роликов, задать качество съемки, провести корректировку экспозиции и яркости. Выставляются общие параметры работы системы.

Тесты

Построен Dunobil Nano на базе платформы Alpha Imaging Technology AIT 8427. Максимальное разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Ролики в расширении MOV не требуют установки дополнительного ПО.

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Фиксируется разметка, участники дорожного движения, пешеходы и дорожные знаки. Артефакты отсутствуют.

Хорошее качество ночных роликов. Номера остаются читаемыми. Корректируется свет от фар встречных автомобилей и фонарей на дороге.

Итоги по Dunobil Nano

Dunobil Nano может рассматриваться и как основной, и как дополнительный видеорегистратор. Компактные габариты, позволяют не снимать его на время длительной парковки и не терять полезной площади обзора. Встроенный Wi-Fi дает возможность в пару кликов сделать копию нужных видеофайлов и контролировать съемку дистанционно.

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