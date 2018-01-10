Обзор Dunobil Nano. Компактный видеорегистратор с Wi-Fi

В наше распоряжение попал новый видеорегистратор Dunobil Nano, ключевыми особенностями которого стали очень компактные габариты и поддержка беспроводного подключения. Насколько полезным является встроенный Wi-Fi в видеорегистраторе или излишество? Его очевидное преймущество заключается в возможность выгрузки в память смартфона копии нужных роликов, сохранив у себя её на случай потери карты памяти сотрудником ГАИ, или просто как возможность быстро поделиться курьезной ситуацией на дороге.
Он уже стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Dunobil Nano обзор
КомплектацияПоставляется Dunobil Nano в компактной коробке с темным оформлением. Вся информация по видеорегистратору нанесена на крышку, включая и его ключевые преймущества.
Комплектация включает адаптер питания в прикуриватель, USB-кабель, крепление с вакуумной присоской, крепление с двухсторонним скотчем, набор технической документации.
Внешний видГабариты Dunobil Nano сопоставимы со спичечным коробком. Корпус легкий, хорошо собран, без зазоров и люфта отдельных элементов.
Можно провести скрытый монтаж, спрятав видеорегистратор за салонным зеркалом. Также как вариант этот видеорегистратор подходит в качестве дополнительного с установкой на заднее стекло.
Два варианта крепления позволят выбрать оптимальный вариант в зависимости от предпочтений. Вариант с площадкой, меньше по высоте, чем присоска и не отлипает в зимнее время.
С фронтальной стороны выведен, выступающий над поверхностью корпусу, объектив с углом обзора в 140 градусов, собранный из группы стеклянных линз.
Справа, внимание привлекает, разъем для подключения GPS-антенны. Приобретается отдельно. На противоположной стороне USB-разъем для подачи питания.
Информация выводится на цветной 1.44-дюймовый дисплей. По краям от него по три механические кнопки. Длительное нажатие на кнопку «ОК» активирует беспроводное подключение.
На нижнем торце у Dunobil Nano слот для карты памяти microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт. Есть mHDMI-разъем для вывода изображение на внешний монитор.
Оба комплектных крепления поддерживает поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение фиксируется при помощи винта с накатанной головкой.
Длины адаптера питания достаточно для организации скрытого монтажа кабеля.
СофтДля беспроводной синхронизации потребуется загрузка приложения на смартфон. После сопряжения доступен список разделов. Выводится потоковое изображение на экран смартфон с возможностью сделать снимок и запустить видеосъемку.
Отдельная вкладка со списком отснятых файлов. В пару кликов нужные файлы можно перенести в память смартфона. Приложение интуитивно понятное.