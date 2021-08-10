Обзор Dunobil Navis Duo. Двухканальный видеорегистратор

Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, мы рассмотрим видеорегистратор Dunobil Navis Duo с поддержкой двухканальной съемки. Как и ряд рассмотренных ранее новинок этого производителя, он поддерживает емкие карты памяти, оснащен датчиком движения, а также IPS-дисплеем. Из особенностей также отмечаются голосовые сообщения.

Dunobil Navis Duo

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, внешнюю камеру с кабелем подключения, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с нанесенной информацией по характеристикам и особенностям.

Dunobil Navis Duo

Dunobil Navis Duo обзор

Внешний вид

Элемент крепления является общей частью корпуса. Это изогнутая ножка с площадкой, нанесенной на него лентой из двухстороннего скотча.

Dunobil Navis Duo

Такое исполнение не только выглядит привлекательно, но и исключает риск случайного излома, особенно при эксплуатации в условиях суровой зимы в России.

Dunobil Navis Duo

Есть возможность снять видеорегистратор на время длительно парковки. С площадки снимается вместе с ножкой боковым сдвигом.

Dunobil Navis Duo

Для удобства скрытого монтажа в салоне автомобиля интерфейсные разъемы выведены на верхней грани. Тут порт подключения второй камеры и гнездо питания.

Dunobil Navis Duo

Длина кабеля подключения второй камеры – 5 метров, питающий кабель – 3 метра. Достаточно для укладки под обшивкой в автомобилях с разным типом кузова.

Dunobil Navis Duo

Внешнюю камеру можно установить в районе номерного знака. Она у Dunobil Navis Duo выполнена в защищенном корпусе. У кабеля ее подключения есть отдельная ветка питания, отвечающая за автоматический вывод парковочной разметки при включении задней передачи. Подробно процесс подключения описан в комплектной инструкции.

Dunobil Navis Duo

Объектив закреплен с возможностью изменения направления съемки. Ход тугой, при движении по неровным дорогам выбранное положение не смещается. Угол обзора 150 градусов.

Dunobil Navis Duo

Контроль изображения с двух каналов и взаимодействие с интерфейсом проходит через 3-дюймовый цветной дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора.

Dunobil Navis Duo

Нажатием на механические кнопки, расположенные на нижней грани проходит переключение приоритета отображения с двух каналов. Вывод картинки с задней камеры обеспечивает хороший контроль слепой зоны.

Dunobil Navis Duo

Слот для карты памяти формата microSD находится под защитной заглушкой. Устройство поддерживает емкие накопители. С учетом высокого разрешения съемки рекомендуем обратить внимание на скоростные характеристики карты.

Dunobil Navis Duo

Установленный на стекло видеорегистратор не отнимает полезной площади обзора. Габариты компактные.

Dunobil Navis Duo

Настройки

Меню на русском языке. Выполнено в виде пунктов, расположенных в ряд и распределенных по двум вкладкам. Можно детально настроить параметры съемки.

Dunobil Navis Duo

Управлять датчиками и дополнительными функциями. А также настраивать систему.

Dunobil Navis Duo

Тесты

Основной канал Dunobil Navis Duo пишет в разрешении Super HD. Детализация снимаемых роликов высокая.

Дневная съемка Dunobil Navis Duo

Записанные файлы можно будет использовать для разбора спорных ситуаций. Номерные знаки хорошо читаемы.

Ночная съемка Dunobil Navis Duo

Второй канал пишет в HD разрешении.

Вторая камера Dunobil Navis Duo

Итоги

Dunobil Navis Duo – двухканальный видеорегистратор с высоким качеством съемки. Стильный внешний вид, надежный способ исполнения крепления на стекло, поддержка емких карт памяти, детальные настройки, возможность скрытого монтажа, широкий угол обзора.
Комментарии и отзывы Dunobil Navis Duo
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