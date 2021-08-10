Обзор Dunobil Navis Duo. Двухканальный видеорегистратор

Такое исполнение не только выглядит привлекательно, но и исключает риск случайного излома, особенно при эксплуатации в условиях суровой зимы в России.
Есть возможность снять видеорегистратор на время длительно парковки. С площадки снимается вместе с ножкой боковым сдвигом.
Для удобства скрытого монтажа в салоне автомобиля интерфейсные разъемы выведены на верхней грани. Тут порт подключения второй камеры и гнездо питания.
Длина кабеля подключения второй камеры – 5 метров, питающий кабель – 3 метра. Достаточно для укладки под обшивкой в автомобилях с разным типом кузова.
Внешнюю камеру можно установить в районе номерного знака. Она у Dunobil Navis Duo выполнена в защищенном корпусе. У кабеля ее подключения есть отдельная ветка питания, отвечающая за автоматический вывод парковочной разметки при включении задней передачи. Подробно процесс подключения описан в комплектной инструкции.
Объектив закреплен с возможностью изменения направления съемки. Ход тугой, при движении по неровным дорогам выбранное положение не смещается. Угол обзора 150 градусов.
Контроль изображения с двух каналов и взаимодействие с интерфейсом проходит через 3-дюймовый цветной дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора.
Нажатием на механические кнопки, расположенные на нижней грани проходит переключение приоритета отображения с двух каналов. Вывод картинки с задней камеры обеспечивает хороший контроль слепой зоны.
Слот для карты памяти формата microSD находится под защитной заглушкой. Устройство поддерживает емкие накопители. С учетом высокого разрешения съемки рекомендуем обратить внимание на скоростные характеристики карты.
Установленный на стекло видеорегистратор не отнимает полезной площади обзора. Габариты компактные.
Управлять датчиками и дополнительными функциями. А также настраивать систему.