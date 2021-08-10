Обзор Dunobil Navis Duo. Двухканальный видеорегистратор

Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, мы рассмотрим видеорегистратор Dunobil Navis Duo с поддержкой двухканальной съемки. Как и ряд рассмотренных ранее новинок этого производителя, он поддерживает емкие карты памяти, оснащен датчиком движения, а также IPS-дисплеем. Из особенностей также отмечаются голосовые сообщения.

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, внешнюю камеру с кабелем подключения, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с нанесенной информацией по характеристикам и особенностям.

Dunobil Navis Duo обзор

Внешний вид

Элемент крепления является общей частью корпуса. Это изогнутая ножка с площадкой, нанесенной на него лентой из двухстороннего скотча.

Такое исполнение не только выглядит привлекательно, но и исключает риск случайного излома, особенно при эксплуатации в условиях суровой зимы в России.

Есть возможность снять видеорегистратор на время длительно парковки. С площадки снимается вместе с ножкой боковым сдвигом.

Для удобства скрытого монтажа в салоне автомобиля интерфейсные разъемы выведены на верхней грани. Тут порт подключения второй камеры и гнездо питания.

Длина кабеля подключения второй камеры – 5 метров, питающий кабель – 3 метра. Достаточно для укладки под обшивкой в автомобилях с разным типом кузова.

Внешнюю камеру можно установить в районе номерного знака. Она у Dunobil Navis Duo выполнена в защищенном корпусе. У кабеля ее подключения есть отдельная ветка питания, отвечающая за автоматический вывод парковочной разметки при включении задней передачи. Подробно процесс подключения описан в комплектной инструкции.

Объектив закреплен с возможностью изменения направления съемки. Ход тугой, при движении по неровным дорогам выбранное положение не смещается. Угол обзора 150 градусов.

Контроль изображения с двух каналов и взаимодействие с интерфейсом проходит через 3-дюймовый цветной дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора.

Нажатием на механические кнопки, расположенные на нижней грани проходит переключение приоритета отображения с двух каналов. Вывод картинки с задней камеры обеспечивает хороший контроль слепой зоны.

Слот для карты памяти формата microSD находится под защитной заглушкой. Устройство поддерживает емкие накопители. С учетом высокого разрешения съемки рекомендуем обратить внимание на скоростные характеристики карты.

Установленный на стекло видеорегистратор не отнимает полезной площади обзора. Габариты компактные.

Настройки

Меню на русском языке. Выполнено в виде пунктов, расположенных в ряд и распределенных по двум вкладкам. Можно детально настроить параметры съемки.

Управлять датчиками и дополнительными функциями. А также настраивать систему.

Тесты

Дневная съемка Dunobil Navis Duo

Ночная съемка Dunobil Navis Duo

Вторая камера Dunobil Navis Duo

Итоги

Основной канал Dunobil Navis Duo пишет в разрешении Super HD. Детализация снимаемых роликов высокая.Записанные файлы можно будет использовать для разбора спорных ситуаций. Номерные знаки хорошо читаемы.Второй канал пишет в HD разрешении.Dunobil Navis Duo – двухканальный видеорегистратор с высоким качеством съемки. Стильный внешний вид, надежный способ исполнения крепления на стекло, поддержка емких карт памяти, детальные настройки, возможность скрытого монтажа, широкий угол обзора.