Обзор Dunobil Oculus Duo. Лучший регистратор для такси и служебного транспорта

Видеорегистраторы с дополнительными камерами в рамках «Лаборатории» мы уже детально рассматривали. Вторая камера в них чаще всего использовалась для съемки происходящего позади автомобиля, но были и специфические модели, умеющие снимать салон автомобиля. В тестируемой сегодня новинке Dunobil Oculus Duo, помимо поддержки съемки в салоне реализовали ИК-подсветку для сохранения видимости при ограниченном уровне освещения.

Dunobil Oculus Duo обзор

Этот обзор можно рекомендовать для изучения владельцам служебных автомобилей и людей, занимающихся извозом (такси). К моменту публикации продажи уже стартовали, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется видеорегистратор в компактной коробке с интересным оформлением. Рядом с изображением устройства выведены ключевые его преймущества и особенности.

Комплект включает основной блок, крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, набор для скрытого монтажа питания, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

В отличие от рассмотренных ранее моделей с дополнительной камерой, направленной в салоне, в Dunobil Oculus Duo удалось добиться компактных габаритов и визуальной привлекательности корпуса устройства.

Вторая камера выведена на боковой грани дисплея, она только незначительно выступает за его пределы. Над блоком камеры расположен ИК-подсветка с поддержкой автоматического включения при недостаточном уровне освещения.

Света от неё достаточно для полноценной съемки при вождении в ночное время. Виден как водитель, так и все пассажиры.

Корпус устройства выполнен из пластика с матовым покрытием. Сборка проведена качественно. Внешне видеорегистратор производит впечатление премиального продукта.

Изображение выводится на 3-дюймовый цветной дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей. На экране выводится изображение в формате картинка-в-картинке.

В такси визуальный контроль происходящего в салоне можно рассматривать как средство профилактики противоправных действий со стороны клиентов и пассажиров. Не забыли и про режим автоматического выключения экрана с сохранением видеозаписи.

Справа и слева у Dunobil Oculus Duo механические кнопки управления. Зафиксированы они плотно, не дребезжат.

Запись ведется на карту памяти формата microSD, расположен отсек справа. Поддерживаются емкие накопители объемом до 128 Гбайт.

По центру фронтальной стороны расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора 140 градусов.

Сверху направляющая под комплектное крепление с вакуумной присоской. Можно поворачивать вокруг оси и изменять угол наклона.

Производитель заранее предусмотрел возможность скрытого монтажа под обшивкой и боковой стойкой, предложив набор для прямого монтажа в систему питания автомобиля. Есть и привычная зарядка в прикуриватель.

Настройки

Меню настроек простое. Можно изменить разрешение съемки, отформатировать карту памяти и изменить общие параметры системы. В ходе движения одним нажатием можно выключить микрофон, дисплей и защитить ролик от перезаписи.

Тесты

Работает Dunobil Oculus Duo на базе процессора STK4756. Основной канал пишется в разрешении Full HD, съемка салона ведется с разрешением 640 на 480 пикселей. Файлы на карте памяти складируются в разные папки. Расширение AVI. Скорость 30 кадров в секунду.

Качество съемки на высоком уровне. Номера читаются на большом расстоянии. Записанные ролики могут использоваться в качестве доказательной базы при разборе спорных ситуаций.

Итоги по Dunobil Oculus Duo

Ночные ролики позволяют разобрать в деталях номерные знаки, дорожную разметку и участников движения.Dunobil Oculus Duo оптимальный вариант при поиске видеорегистратора в тех сценариях когда требуется съемка не только дороги, но и происходящего в салоне автомобиля. К его плюсам отнесем компактные габариты, качественное исполнение, детализированную съемку, наличие ИК-подсветки салона автомобиля, набор для скрытого монтажа и возможность съемки во время парковки, поддержку емких накопителей.