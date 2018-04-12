Обзор Dunobil Oculus Duo. Лучший регистратор для такси и служебного транспорта

2018-04-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dunobil Oculus Duo; [201]
Видеорегистраторы с дополнительными камерами в рамках «Лаборатории» мы уже детально рассматривали. Вторая камера в них чаще всего использовалась для съемки происходящего позади автомобиля, но были и специфические модели, умеющие снимать салон автомобиля. В тестируемой сегодня новинке Dunobil Oculus Duo, помимо поддержки съемки в салоне реализовали ИК-подсветку для сохранения видимости при ограниченном уровне освещения.

Dunobil Oculus Duo

Этот обзор можно рекомендовать для изучения владельцам служебных автомобилей и людей, занимающихся извозом (такси). К моменту публикации продажи уже стартовали, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Dunobil Oculus Duo обзор

Комплектация

Поставляется видеорегистратор в компактной коробке с интересным оформлением. Рядом с изображением устройства выведены ключевые его преймущества и особенности.

Dunobil Oculus Duo

Комплект включает основной блок, крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, набор для скрытого монтажа питания, инструкцию и гарантийный талон.

Dunobil Oculus Duo

Внешний вид

В отличие от рассмотренных ранее моделей с дополнительной камерой, направленной в салоне, в Dunobil Oculus Duo удалось добиться компактных габаритов и визуальной привлекательности корпуса устройства.

Dunobil Oculus Duo

Вторая камера выведена на боковой грани дисплея, она только незначительно выступает за его пределы. Над блоком камеры расположен ИК-подсветка с поддержкой автоматического включения при недостаточном уровне освещения.

Dunobil Oculus Duo

Света от неё достаточно для полноценной съемки при вождении в ночное время. Виден как водитель, так и все пассажиры.

Dunobil Oculus Duo

Корпус устройства выполнен из пластика с матовым покрытием. Сборка проведена качественно. Внешне видеорегистратор производит впечатление премиального продукта.

Dunobil Oculus Duo

Изображение выводится на 3-дюймовый цветной дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей. На экране выводится изображение в формате картинка-в-картинке.

Dunobil Oculus Duo

В такси визуальный контроль происходящего в салоне можно рассматривать как средство профилактики противоправных действий со стороны клиентов и пассажиров. Не забыли и про режим автоматического выключения экрана с сохранением видеозаписи.

Dunobil Oculus Duo

Справа и слева у Dunobil Oculus Duo механические кнопки управления. Зафиксированы они плотно, не дребезжат.

Dunobil Oculus Duo

Запись ведется на карту памяти формата microSD, расположен отсек справа. Поддерживаются емкие накопители объемом до 128 Гбайт.

Dunobil Oculus Duo

По центру фронтальной стороны расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора 140 градусов.

Dunobil Oculus Duo

Сверху направляющая под комплектное крепление с вакуумной присоской. Можно поворачивать вокруг оси и изменять угол наклона.

Dunobil Oculus Duo

Производитель заранее предусмотрел возможность скрытого монтажа под обшивкой и боковой стойкой, предложив набор для прямого монтажа в систему питания автомобиля. Есть и привычная зарядка в прикуриватель.

Dunobil Oculus Duo

Настройки

Меню настроек простое. Можно изменить разрешение съемки, отформатировать карту памяти и изменить общие параметры системы. В ходе движения одним нажатием можно выключить микрофон, дисплей и защитить ролик от перезаписи.

Dunobil Oculus Duo

Тесты

Работает Dunobil Oculus Duo на базе процессора STK4756. Основной канал пишется в разрешении Full HD, съемка салона ведется с разрешением 640 на 480 пикселей. Файлы на карте памяти складируются в разные папки. Расширение AVI. Скорость 30 кадров в секунду.

Качество съемки на высоком уровне. Номера читаются на большом расстоянии. Записанные ролики могут использоваться в качестве доказательной базы при разборе спорных ситуаций.

Ночные ролики позволяют разобрать в деталях номерные знаки, дорожную разметку и участников движения.

Итоги по Dunobil Oculus Duo

Dunobil Oculus Duo оптимальный вариант при поиске видеорегистратора в тех сценариях когда требуется съемка не только дороги, но и происходящего в салоне автомобиля. К его плюсам отнесем компактные габариты, качественное исполнение, детализированную съемку, наличие ИК-подсветки салона автомобиля, набор для скрытого монтажа и возможность съемки во время парковки, поддержку емких накопителей.

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