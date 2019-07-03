Обзор Dunobil Rex Duo GPS. Двухканальный видеорегистратор с матрицей SONY

2019-07-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dunobil Rex Duo GPS; [329]
В центре внимания будет видеорегистратор Dunobil Rex Duo GPS с дополнительной камерой и GPS-модулем. Выполнен он в компактном корпусе и предлагает сразу ряд дополнительных полезных функций. Сердцем устройства стал процессор NT96672 с матрицей Sony IMX323.

Dunobil Rex Duo GPS

На момент публикации средняя стоимость составляет 6990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Dunobil Rex Duo GPS обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает дополнительную камеру с кабелем подключения, крепление на лобовое стекло, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона.

Dunobil Rex Duo GPS

Внешний вид

Корпус у Dunobil Rex Duo GPS компактен. Основным материалом выступает пластик. На лицевой панели есть зона с лаконичным пиксельным дизайном.

Dunobil Rex Duo GPS

Левее смещен объектив, собранный из стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов.

Dunobil Rex Duo GPS

GPS-модуль выполнен в виде съемного блока с microUSB. Для дополнительного исключения риска случайного извлечения на внутреннюю сторону нанесен двухсторонний скотч.

Dunobil Rex Duo GPS

Помимо посадочного места под этот блок, на верхнем торце также находится паз под крепление и механическая кнопка выключения.

Dunobil Rex Duo GPS

Комплектный крепеж позволит повернуть видеорегистратор вокруг оси и изменить угол наклона.

Dunobil Rex Duo GPS

На стороне пользователя находится двухдюймовый дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей. Выводится потоковая информация с двух каналов с последующим переключением между ними нажатием на кнопку.

Dunobil Rex Duo GPS

По краям от экрана расположены механические кнопки управления с нанесенной на них маркировкой.

Dunobil Rex Duo GPS

Справа находится слот для карты памяти microSD. Эта модель поддерживает емкие накопители.

Dunobil Rex Duo GPS

Слева miniUSB, используемый для подачи питания и подключения к ПК, а также порт подключения второго канала.

Dunobil Rex Duo GPS

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Её можно установить в районе номерного знака, обеспечив оптимальный обзор при движении задним ходом.

Dunobil Rex Duo GPS

Поддерживается автоматический вывод разметки при включении задней передачи. Для этого нужно будет подключить дополнительную линию питания.

Dunobil Rex Duo GPS

Длина проводов подключения позволяет организовать в салоне аккуратный монтаж.

Dunobil Rex Duo GPS

Настройки

Все опции настроек выведены общим списком. Меняется разрешение съемки, длительность роликов, экспозиция, яркость. Корректируется работа датчиков и модулей. С экрана устройства можно будет просмотреть отснятые ролики.

Dunobil Rex Duo GPS

Тесты

За обработку видео в Dunobil Rex Duo GPS отвечает процессор NT96672. Установлена высокочувствительная матрица Sony IMX323. Для основного канала разрешение Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Дневная съемка Dunobil Rex Duo GPS

Четкость и детализация дают возможность разобрать происходящее на дороге. Номерные знаки видны на большом расстоянии. Шумы и артефакты отсутствуют.

Ночная съемка Dunobil Rex Duo GPS

Второй канал идет с разрешением 480p. Вместе с видеопотоком фиксируется скорость движения.

Вторая камера Dunobil Rex Duo GPS

Итоги по Dunobil Rex Duo GPS

Dunobil Rex Duo GPS - функциональный видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки, выполненный в компактном корпусе. Сбоев и проблем за время длительного тестирования выявлено не было.

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