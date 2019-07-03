Обзор Dunobil Rex Duo GPS. Двухканальный видеорегистратор с матрицей SONY

В центре внимания будет видеорегистратор Dunobil Rex Duo GPS с дополнительной камерой и GPS-модулем. Выполнен он в компактном корпусе и предлагает сразу ряд дополнительных полезных функций. Сердцем устройства стал процессор NT96672 с матрицей Sony IMX323.

Dunobil Rex Duo GPS обзор

На момент публикации средняя стоимость составляет 6990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает дополнительную камеру с кабелем подключения, крепление на лобовое стекло, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона.

Внешний вид

Корпус у Dunobil Rex Duo GPS компактен. Основным материалом выступает пластик. На лицевой панели есть зона с лаконичным пиксельным дизайном.

Левее смещен объектив, собранный из стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов.

GPS-модуль выполнен в виде съемного блока с microUSB. Для дополнительного исключения риска случайного извлечения на внутреннюю сторону нанесен двухсторонний скотч.

Помимо посадочного места под этот блок, на верхнем торце также находится паз под крепление и механическая кнопка выключения.

Комплектный крепеж позволит повернуть видеорегистратор вокруг оси и изменить угол наклона.

На стороне пользователя находится двухдюймовый дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей. Выводится потоковая информация с двух каналов с последующим переключением между ними нажатием на кнопку.

По краям от экрана расположены механические кнопки управления с нанесенной на них маркировкой.

Справа находится слот для карты памяти microSD. Эта модель поддерживает емкие накопители.

Слева miniUSB, используемый для подачи питания и подключения к ПК, а также порт подключения второго канала.

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Её можно установить в районе номерного знака, обеспечив оптимальный обзор при движении задним ходом.

Поддерживается автоматический вывод разметки при включении задней передачи. Для этого нужно будет подключить дополнительную линию питания.

Длина проводов подключения позволяет организовать в салоне аккуратный монтаж.

Настройки

Все опции настроек выведены общим списком. Меняется разрешение съемки, длительность роликов, экспозиция, яркость. Корректируется работа датчиков и модулей. С экрана устройства можно будет просмотреть отснятые ролики.

Тесты

Дневная съемка Dunobil Rex Duo GPS

За обработку видео в Dunobil Rex Duo GPS отвечает процессор NT96672. Установлена высокочувствительная матрица Sony IMX323. Для основного канала разрешение Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Ночная съемка Dunobil Rex Duo GPS

Четкость и детализация дают возможность разобрать происходящее на дороге. Номерные знаки видны на большом расстоянии. Шумы и артефакты отсутствуют.

Вторая камера Dunobil Rex Duo GPS

Второй канал идет с разрешением 480p. Вместе с видеопотоком фиксируется скорость движения.

Итоги по Dunobil Rex Duo GPS

Dunobil Rex Duo GPS - функциональный видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки, выполненный в компактном корпусе. Сбоев и проблем за время длительного тестирования выявлено не было.