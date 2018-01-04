Обзор Dunobil Shadow. Видеорегистратор с Wi-Fi

2018-01-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dunobil Shadow; [5250]
Хороший регистратор должен фиксировать все происходящее на дороге, не упуская из виду мельчайших деталей. Все это умеет большинство из доступных на сегодняшний день моделей, предоставляя возможность определить виновного в дорожном происшествии и обезопасив владельцев от подстав. Остается лишь выбрать оптимальную модель среди массы доступных на полках российских магазинах. Мы со своей стороны открываем сезон обзоров моделей 2018 года, новинкой Dunobil Shadow, которая помимо прочего еще поддерживает беспроводное подключение и неприметна.

Dunobil Shadow

К моменту публикации она уже доступна в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Dunobil Shadow обзор

Комплектация

Поставляется Dunobil Shadow в компактной коробке с традиционным для этого производителя оформлением. На боковую стенку нанесена наклейка с данными по видеорегистратору.

Dunobil Shadow

Комплект включает крепежную площадку с двухсторонним скотчем, USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Dunobil Shadow выполнен в корпусе трапециевидной форме. Для крепления используется площадка с двухсторонним скотчем.

Dunobil Shadow

После установки он только незначительно выступает за пределы лобового стекла. Ставится и снимается боковым сдвигом.

Dunobil Shadow

С фронтальной стороны линза, зафиксированная на шарнире. Есть возможность изменения угла наклона.

Dunobil Shadow

На основном блоке со стороны водителя выведен цветной 2.45-дюймовый дисплей. Во время движения он не отвлекает от дороги.

Dunobil Shadow

Под экраном группа из пяти кнопок с нанесенной маркировкой. Кнопки зафиксированы в корпусе плотно, не дребезжат.

Dunobil Shadow

На правой грани у Dunobil Shadow порт USB для подачи питания и AV-выход, а также скрытая кнопка перезагрузки.

Dunobil Shadow

Слева слот для карты памяти с поддержкой накопителей объемом до 32 Гбайт, кнопка включения.

Dunobil Shadow

Видеорегистратор может быть размещен за салонным зеркалом, не отнимая полезной площади и не уменьшая обзор. Со стороны улицы не приметен, можно будет не снимать на время длительной парковки.

Dunobil Shadow

Длины кабеля комплектного адаптера питания достаточно для организации скрытого монтажа в салоне автомобиля. Качество сборки и подобранных материалов не вызывает нареканий. Видеорегистратор производит приятное впечатление.

Софт

Dunobil Shadow поддерживает беспроводное подключение к смартфону. Для взаимодействия потребуется загрузка утилиты, которая после успешного сопряжения отображает потоковое изображение с камеры. В отдельной вкладке выведен список отснятых роликов на карте памяти с возможностью выгрузки в память смартфона. Проводятся общие настройки.

Dunobil Shadow

Настройки

Настраивать можно и со встроенного экрана, список опций распределен по двум разделам. В основном задаются общие параметры съемки, во второй параметры работы системы. Меняется интервал, разрешение и качество съемки. Выставляется название беспроводной сети и пароль доступа.

Dunobil Shadow

Тесты

Работает Dunobil Shadow на базе платформы Novatek NT96658. Максимальное разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Ролики в расширении MOV, кодек H.264.

Качество съемки отличное. В деталях фиксируются участники дорожного движения, разметка и знаки. Угол обзора 170 по диагонали. Артефакты и шумы отсутствуют. Резкость держится по всей площади кадра.

Ночные ролики с высокой детализацией. Номерные знаки видны на большом расстоянии.

Итоги по Dunobil Shadow

Dunobil Shadow станет хорошим выбором для тех, кто ставит приоритетом не приметность и возможность дистанционной выгрузки файлов. С учетом формы и особенностей работы, устанавливать его можно как на лобовое стекло, так и заднее. Видеорегистратор продемонстрировал высокое качество съемки и стабильную работу.

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