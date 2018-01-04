Обзор Dunobil Shadow. Видеорегистратор с Wi-Fi

Хороший регистратор должен фиксировать все происходящее на дороге, не упуская из виду мельчайших деталей. Все это умеет большинство из доступных на сегодняшний день моделей, предоставляя возможность определить виновного в дорожном происшествии и обезопасив владельцев от подстав. Остается лишь выбрать оптимальную модель среди массы доступных на полках российских магазинах. Мы со своей стороны открываем сезон обзоров моделей 2018 года, новинкой Dunobil Shadow, которая помимо прочего еще поддерживает беспроводное подключение и неприметна.
К моменту публикации она уже доступна в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Dunobil Shadow обзор
КомплектацияПоставляется Dunobil Shadow в компактной коробке с традиционным для этого производителя оформлением. На боковую стенку нанесена наклейка с данными по видеорегистратору.
Комплект включает крепежную площадку с двухсторонним скотчем, USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видDunobil Shadow выполнен в корпусе трапециевидной форме. Для крепления используется площадка с двухсторонним скотчем.
После установки он только незначительно выступает за пределы лобового стекла. Ставится и снимается боковым сдвигом.
С фронтальной стороны линза, зафиксированная на шарнире. Есть возможность изменения угла наклона.
На основном блоке со стороны водителя выведен цветной 2.45-дюймовый дисплей. Во время движения он не отвлекает от дороги.
Под экраном группа из пяти кнопок с нанесенной маркировкой. Кнопки зафиксированы в корпусе плотно, не дребезжат.
На правой грани у Dunobil Shadow порт USB для подачи питания и AV-выход, а также скрытая кнопка перезагрузки.
Слева слот для карты памяти с поддержкой накопителей объемом до 32 Гбайт, кнопка включения.
Видеорегистратор может быть размещен за салонным зеркалом, не отнимая полезной площади и не уменьшая обзор. Со стороны улицы не приметен, можно будет не снимать на время длительной парковки.
Длины кабеля комплектного адаптера питания достаточно для организации скрытого монтажа в салоне автомобиля. Качество сборки и подобранных материалов не вызывает нареканий. Видеорегистратор производит приятное впечатление.
СофтDunobil Shadow поддерживает беспроводное подключение к смартфону. Для взаимодействия потребуется загрузка утилиты, которая после успешного сопряжения отображает потоковое изображение с камеры. В отдельной вкладке выведен список отснятых роликов на карте памяти с возможностью выгрузки в память смартфона. Проводятся общие настройки.
НастройкиНастраивать можно и со встроенного экрана, список опций распределен по двум разделам. В основном задаются общие параметры съемки, во второй параметры работы системы. Меняется интервал, разрешение и качество съемки. Выставляется название беспроводной сети и пароль доступа.