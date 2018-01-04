Обзор Dunobil Shadow. Видеорегистратор с Wi-Fi

Хороший регистратор должен фиксировать все происходящее на дороге, не упуская из виду мельчайших деталей. Все это умеет большинство из доступных на сегодняшний день моделей, предоставляя возможность определить виновного в дорожном происшествии и обезопасив владельцев от подстав. Остается лишь выбрать оптимальную модель среди массы доступных на полках российских магазинах. Мы со своей стороны открываем сезон обзоров моделей 2018 года, новинкой Dunobil Shadow, которая помимо прочего еще поддерживает беспроводное подключение и неприметна.

Dunobil Shadow обзор

К моменту публикации она уже доступна в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Dunobil Shadow в компактной коробке с традиционным для этого производителя оформлением. На боковую стенку нанесена наклейка с данными по видеорегистратору.

Внешний вид

Комплект включает крепежную площадку с двухсторонним скотчем, USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель, инструкцию и гарантийный талон.Dunobil Shadow выполнен в корпусе трапециевидной форме. Для крепления используется площадка с двухсторонним скотчем.

После установки он только незначительно выступает за пределы лобового стекла. Ставится и снимается боковым сдвигом.

С фронтальной стороны линза, зафиксированная на шарнире. Есть возможность изменения угла наклона.

На основном блоке со стороны водителя выведен цветной 2.45-дюймовый дисплей. Во время движения он не отвлекает от дороги.

Под экраном группа из пяти кнопок с нанесенной маркировкой. Кнопки зафиксированы в корпусе плотно, не дребезжат.

На правой грани у Dunobil Shadow порт USB для подачи питания и AV-выход, а также скрытая кнопка перезагрузки.

Слева слот для карты памяти с поддержкой накопителей объемом до 32 Гбайт, кнопка включения.

Видеорегистратор может быть размещен за салонным зеркалом, не отнимая полезной площади и не уменьшая обзор. Со стороны улицы не приметен, можно будет не снимать на время длительной парковки.

Софт

Длины кабеля комплектного адаптера питания достаточно для организации скрытого монтажа в салоне автомобиля. Качество сборки и подобранных материалов не вызывает нареканий. Видеорегистратор производит приятное впечатление.Dunobil Shadow поддерживает беспроводное подключение к смартфону. Для взаимодействия потребуется загрузка утилиты, которая после успешного сопряжения отображает потоковое изображение с камеры. В отдельной вкладке выведен список отснятых роликов на карте памяти с возможностью выгрузки в память смартфона. Проводятся общие настройки.

Настройки

Настраивать можно и со встроенного экрана, список опций распределен по двум разделам. В основном задаются общие параметры съемки, во второй параметры работы системы. Меняется интервал, разрешение и качество съемки. Выставляется название беспроводной сети и пароль доступа.

Тесты

Работает Dunobil Shadow на базе платформы Novatek NT96658. Максимальное разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Ролики в расширении MOV, кодек H.264.

Качество съемки отличное. В деталях фиксируются участники дорожного движения, разметка и знаки. Угол обзора 170 по диагонали. Артефакты и шумы отсутствуют. Резкость держится по всей площади кадра.

Итоги по Dunobil Shadow

Ночные ролики с высокой детализацией. Номерные знаки видны на большом расстоянии.Dunobil Shadow станет хорошим выбором для тех, кто ставит приоритетом не приметность и возможность дистанционной выгрузки файлов. С учетом формы и особенностей работы, устанавливать его можно как на лобовое стекло, так и заднее. Видеорегистратор продемонстрировал высокое качество съемки и стабильную работу.