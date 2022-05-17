Обзор Dunobil Spiegel Alpha Duo. Двухканальный видеорегистратор-зеркало

В центре внимания сегодня недорогой видеорегистратор Dunobil Spiegel Alpha Duo в формате накладки на салонное зеркало с поддержкой двухканальной съемки и сенсорным дисплеем с увеличенной диагональю. Данное устройство предполагает скрытый монтаж в салоне автомобиля без необходимости снятия на время длительной парковки, не подвергая риску кражи.

Dunobil Spiegel Alpha Duo

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона вытянутой формы. Вся информация по особенностям работы и производителю нанесена на боковой зоне на русском языке. Комплект его включает пару скоб крепления, зарядное устройство, внешнюю камеру с интерфейсным кабелем, руководство пользователя и гарантийный талон.

Dunobil Spiegel Alpha Duo

Внешний вид

Корпус у видеорегистратора тонкий, задняя поверхность окрашена в серебристый цвет. Качество сборки высокое. В основе металл, обеспечивающий жесткость.

Dunobil Spiegel Alpha Duo

Ширина в 294 мм не ограничивает возможность использования козырьков от солнца. Для фиксации на салонном зеркале используется пара резиновых скоб, обеспечивающих плотный прижим и отсутствие дрожания при движении.

Dunobil Spiegel Alpha Duo

Для удобства скрытого подвода кабелей оба разъема на верхней грани. Это miniUSB и гнездо для передачи аудио и видеосигнала с внешней камеры.

Dunobil Spiegel Alpha Duo

Длины питающего и интерфейсного кабеля с запасом для автомобилей с разным типом кузова, включая внедорожники. В комплектной инструкции приведена рекомендованная схема укладки кабеля под обшивкой.

Dunobil Spiegel Alpha Duo

Запись Dunobil Spiegel Alpha Duo ведет на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с накопителем объемом 128 Гбайт.

Dunobil Spiegel Alpha Duo

Всю лицевую площадь занимает ровный зеркальный элемент. В правой части цветной 4.5-дюймовый IPS-дисплей.

Dunobil Spiegel Alpha Duo

Управление сенсорное. Интерфейс изначально на русском языке, а также само оформление и структура реализованы интуитивно понятно. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия реагирует корректно.

Dunobil Spiegel Alpha Duo

Внешняя камера выполнена в защищенном корпусе и ее можно будет установить в районе номерного знака. По периметру объектива четыре светодиода, они автоматически активируются при включении задней передачи.

Dunobil Spiegel Alpha Duo

Но для этого необходимо будет подключить дополнительную ветку кабеля к питанию фонаря заднего хода. Эта же процедура активирует автоматический вывод изображения со второй камеры при движении назад, заметно повышая информативность и снижая риски наезда на препятствия и пешеходов.

Dunobil Spiegel Alpha Duo

Также между изображениями с двух камер можно переключаться касанием к элементу управления. Есть несколько вариантов сочетаний в формате окно-в-окне и вывод только с одной из них.

Настройки

Dunobil Spiegel Alpha Duo

Меню стартовое с четырьмя плитками: фотоснимок, видеофайл, галерея и настройки.

Dunobil Spiegel Alpha Duo

Настройки в виде набора иконок. Тут есть опции по управлению видеосъемкой, дополнительными элементами и системой.

Dunobil Spiegel Alpha Duo

Тесты

Дневная съемка Dunobil Spiegel Alpha Duo

Построена новинка на базе процессора JL5603. В основном блоке используется матрица SC2368 с разрешением 2 Мп. Установленный объектив собран из стеклянных линз с углом обзора 140 градусов.

Ночная съемка Dunobil Spiegel Alpha Duo

Разрешение Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. У второй камеры разрешение 480p.

День вторая камера Dunobil Spiegel Alpha Duo

Есть датчики движения и удара. Поддерживает автоматическую запись во время парковки при срабатывании датчика удара.

Ночь вторая камера Dunobil Spiegel Alpha Duo

Итоги

Dunobil Spiegel Alpha Duo – видеорегистратор-зеркало с поддержкой двухканальной съемки, оснащенный IPS-дисплеем и поддерживающим сенсорное управление. Скрытый монтаж в салоне автомобиля, датчики удара и движения, режим парковки, поддержка емких карт памяти.
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