Обзор Dunobil Spiegel Alpha Duo. Двухканальный видеорегистратор-зеркало

В центре внимания сегодня недорогой видеорегистратор Dunobil Spiegel Alpha Duo в формате накладки на салонное зеркало с поддержкой двухканальной съемки и сенсорным дисплеем с увеличенной диагональю. Данное устройство предполагает скрытый монтаж в салоне автомобиля без необходимости снятия на время длительной парковки, не подвергая риску кражи.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона вытянутой формы. Вся информация по особенностям работы и производителю нанесена на боковой зоне на русском языке. Комплект его включает пару скоб крепления, зарядное устройство, внешнюю камеру с интерфейсным кабелем, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус у видеорегистратора тонкий, задняя поверхность окрашена в серебристый цвет. Качество сборки высокое. В основе металл, обеспечивающий жесткость.

Ширина в 294 мм не ограничивает возможность использования козырьков от солнца. Для фиксации на салонном зеркале используется пара резиновых скоб, обеспечивающих плотный прижим и отсутствие дрожания при движении.

Для удобства скрытого подвода кабелей оба разъема на верхней грани. Это miniUSB и гнездо для передачи аудио и видеосигнала с внешней камеры.

Длины питающего и интерфейсного кабеля с запасом для автомобилей с разным типом кузова, включая внедорожники. В комплектной инструкции приведена рекомендованная схема укладки кабеля под обшивкой.

Запись Dunobil Spiegel Alpha Duo ведет на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с накопителем объемом 128 Гбайт.

Всю лицевую площадь занимает ровный зеркальный элемент. В правой части цветной 4.5-дюймовый IPS-дисплей.

Управление сенсорное. Интерфейс изначально на русском языке, а также само оформление и структура реализованы интуитивно понятно. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия реагирует корректно.

Внешняя камера выполнена в защищенном корпусе и ее можно будет установить в районе номерного знака. По периметру объектива четыре светодиода, они автоматически активируются при включении задней передачи.

Но для этого необходимо будет подключить дополнительную ветку кабеля к питанию фонаря заднего хода. Эта же процедура активирует автоматический вывод изображения со второй камеры при движении назад, заметно повышая информативность и снижая риски наезда на препятствия и пешеходов.

Настройки

Также между изображениями с двух камер можно переключаться касанием к элементу управления. Есть несколько вариантов сочетаний в формате окно-в-окне и вывод только с одной из них.

Меню стартовое с четырьмя плитками: фотоснимок, видеофайл, галерея и настройки.

Настройки в виде набора иконок. Тут есть опции по управлению видеосъемкой, дополнительными элементами и системой.

Тесты

Дневная съемка Dunobil Spiegel Alpha Duo

Ночная съемка Dunobil Spiegel Alpha Duo

День вторая камера Dunobil Spiegel Alpha Duo

Ночь вторая камера Dunobil Spiegel Alpha Duo

Итоги

Построена новинка на базе процессора JL5603. В основном блоке используется матрица SC2368 с разрешением 2 Мп. Установленный объектив собран из стеклянных линз с углом обзора 140 градусов.Разрешение Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. У второй камеры разрешение 480p.Есть датчики движения и удара. Поддерживает автоматическую запись во время парковки при срабатывании датчика удара.Dunobil Spiegel Alpha Duo – видеорегистратор-зеркало с поддержкой двухканальной съемки, оснащенный IPS-дисплеем и поддерживающим сенсорное управление. Скрытый монтаж в салоне автомобиля, датчики удара и движения, режим парковки, поддержка емких карт памяти.