Обзор Dunobil Spiegel Alpha Duo. Двухканальный видеорегистратор-зеркало

Ширина в 294 мм не ограничивает возможность использования козырьков от солнца. Для фиксации на салонном зеркале используется пара резиновых скоб, обеспечивающих плотный прижим и отсутствие дрожания при движении.
Для удобства скрытого подвода кабелей оба разъема на верхней грани. Это miniUSB и гнездо для передачи аудио и видеосигнала с внешней камеры.
Длины питающего и интерфейсного кабеля с запасом для автомобилей с разным типом кузова, включая внедорожники. В комплектной инструкции приведена рекомендованная схема укладки кабеля под обшивкой.
Запись Dunobil Spiegel Alpha Duo ведет на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с накопителем объемом 128 Гбайт.
Всю лицевую площадь занимает ровный зеркальный элемент. В правой части цветной 4.5-дюймовый IPS-дисплей.
Управление сенсорное. Интерфейс изначально на русском языке, а также само оформление и структура реализованы интуитивно понятно. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия реагирует корректно.
Внешняя камера выполнена в защищенном корпусе и ее можно будет установить в районе номерного знака. По периметру объектива четыре светодиода, они автоматически активируются при включении задней передачи.
Но для этого необходимо будет подключить дополнительную ветку кабеля к питанию фонаря заднего хода. Эта же процедура активирует автоматический вывод изображения со второй камеры при движении назад, заметно повышая информативность и снижая риски наезда на препятствия и пешеходов.
Также между изображениями с двух камер можно переключаться касанием к элементу управления. Есть несколько вариантов сочетаний в формате окно-в-окне и вывод только с одной из них.
Меню стартовое с четырьмя плитками: фотоснимок, видеофайл, галерея и настройки.
Настройки в виде набора иконок. Тут есть опции по управлению видеосъемкой, дополнительными элементами и системой.