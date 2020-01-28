Обзор Dunobil Spiegel Duo Touch. Двухканальный видеорегистратор зеркало с сенсорным управлением

В 2016 году мы проводили тестирование недорогого видеорегистратора Dunobil Spiegel Duo в форм-факторе накладки на салонное зеркало и поддержкой двухканальной съемки. Не так давно они обновили его, добавив сенсорное управление, при этом сохранив привлекательную стоимость. Как и ранее, он относится к недорогому ценовому сегменту.

Dunobil Spiegel Duo Touch обзор

На момент публикации в среднем он доступен за 4 500 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Комплект включает пару крепежных скоб, зарядное устройство в прикуриватель, вторую камеру с набором монтажа, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в вытянутой коробке из плотного картона. Внутри основной блок защищен вспененной вставкой.

Внешний вид

Формат в виде накладки на салонное зеркало, как показала практика эксплуатации, является одним из самых оптимальных в условиях российских дорог. Самое главное преимущество заключается в отсутствии необходимости съема на время парковки.

Установленный видеорегистратор неприметен со стороны улицы, также не отнимает полезной площади обзора лобового стекла. С выключенным экраном, а его можно отключать автоматически через заданный интервал времени, он не привлекает внимания водителя и пассажиров.

Крепится на салонном зеркале при помощи двух резиновых скоб. Прижимается плотно, при движении по неровным дорогам не дребезжит и не вибрирует. Исключен риск повреждения родного зеркала. Обеспечивается широкая совместимость.

Для удобства монтажа и скрытой организации проводки все разъемы в Dunobil Spiegel Duo Touch находятся на верхнем торце. Тут miniUSB, гнездо подключения второй камеры и слот для карты памяти microSD.

На нижней грани сохранена группа из пяти механических кнопок. Они дублируют возможности сенсорного управления.

Объектив из группы стеклянных линз с углом обзора в 140 градусов с шарнирным креплением. Есть возможность изменения угла наклона и линии горизонта.

С фронтальной стороны всю площадь занимает ровный зеркальный элемент. В правой части скрывается 4.39-дюймовый дисплей с сенсорным управлением. На нажатия реагирует точно. Сам интерфейс адаптирован под управление пальцами.

В один клик можно переключаться между камерами, сменяя приоритет. Есть отдельный режим вывода с тыловой камеры, упрощающий процесс парковки.

Вторая камера устанавливается внутри или снаружи салона автомобиля. Кабель подключения с запасом по длине.

Настройки

Главный экран в виде плиток с быстрым доступом к разделам. В разделе настроек можно будет изменить разрешение и длительность роликов. Провести корректировку дополнительных параметров.

Есть опция вывода отснятых ранее файлов.

Тесты

Дневная съемка Dunobil Spiegel Duo Touch

ночная съемка Dunobil Spiegel Duo Touch

В Dunobil Spiegel Duo Touch используется процессор JL5601 с матрицей SC2368. Разрешение Full HD. Файлы с расширением MOV для просмотра не требуют установки дополнительных кодеков.

Вторая камера Dunobil Spiegel Duo Touch

Демонстрируется хороший уровень четкости. Вторая камера пишет с меньшим разрешением.

Итоги по Dunobil Spiegel Duo Touch

Dunobil Spiegel Duo Touch – недорогой видеорегистратор-зеркало с поддержкой двухканальной съемки. Скрытая установка, поддержка емких накопителей, детальные настройки, качественное исполнение, универсальное крепление и сенсорное управление.