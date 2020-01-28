Обзор Dunobil Spiegel Duo Touch. Двухканальный видеорегистратор зеркало с сенсорным управлением

2020-01-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dunobil Spiegel Duo Touch; [252]
В 2016 году мы проводили тестирование недорогого видеорегистратора Dunobil Spiegel Duo в форм-факторе накладки на салонное зеркало и поддержкой двухканальной съемки. Не так давно они обновили его, добавив сенсорное управление, при этом сохранив привлекательную стоимость. Как и ранее, он относится к недорогому ценовому сегменту.

Dunobil Spiegel Duo Touch

На момент публикации в среднем он доступен за 4 500 рублей. Продажи уже стартовали.

Dunobil Spiegel Duo Touch обзор

Комплектация

Комплект включает пару крепежных скоб, зарядное устройство в прикуриватель, вторую камеру с набором монтажа, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в вытянутой коробке из плотного картона. Внутри основной блок защищен вспененной вставкой.

Dunobil Spiegel Duo Touch

Внешний вид

Формат в виде накладки на салонное зеркало, как показала практика эксплуатации, является одним из самых оптимальных в условиях российских дорог. Самое главное преимущество заключается в отсутствии необходимости съема на время парковки.

Dunobil Spiegel Duo Touch

Установленный видеорегистратор неприметен со стороны улицы, также не отнимает полезной площади обзора лобового стекла. С выключенным экраном, а его можно отключать автоматически через заданный интервал времени, он не привлекает внимания водителя и пассажиров.

Dunobil Spiegel Duo Touch

Крепится на салонном зеркале при помощи двух резиновых скоб. Прижимается плотно, при движении по неровным дорогам не дребезжит и не вибрирует. Исключен риск повреждения родного зеркала. Обеспечивается широкая совместимость.

Dunobil Spiegel Duo Touch

Для удобства монтажа и скрытой организации проводки все разъемы в Dunobil Spiegel Duo Touch находятся на верхнем торце. Тут miniUSB, гнездо подключения второй камеры и слот для карты памяти microSD.

Dunobil Spiegel Duo Touch

На нижней грани сохранена группа из пяти механических кнопок. Они дублируют возможности сенсорного управления.

Dunobil Spiegel Duo Touch

Объектив из группы стеклянных линз с углом обзора в 140 градусов с шарнирным креплением. Есть возможность изменения угла наклона и линии горизонта.

Dunobil Spiegel Duo Touch

С фронтальной стороны всю площадь занимает ровный зеркальный элемент. В правой части скрывается 4.39-дюймовый дисплей с сенсорным управлением. На нажатия реагирует точно. Сам интерфейс адаптирован под управление пальцами.

Dunobil Spiegel Duo Touch

В один клик можно переключаться между камерами, сменяя приоритет. Есть отдельный режим вывода с тыловой камеры, упрощающий процесс парковки.

Dunobil Spiegel Duo Touch

Вторая камера устанавливается внутри или снаружи салона автомобиля. Кабель подключения с запасом по длине.

Dunobil Spiegel Duo Touch

Настройки

Главный экран в виде плиток с быстрым доступом к разделам. В разделе настроек можно будет изменить разрешение и длительность роликов. Провести корректировку дополнительных параметров.

Dunobil Spiegel Duo Touch

Есть опция вывода отснятых ранее файлов.

Dunobil Spiegel Duo Touch

Тесты

Дневная съемка Dunobil Spiegel Duo Touch

В Dunobil Spiegel Duo Touch используется процессор JL5601 с матрицей SC2368. Разрешение Full HD. Файлы с расширением MOV для просмотра не требуют установки дополнительных кодеков.

ночная съемка Dunobil Spiegel Duo Touch

Демонстрируется хороший уровень четкости. Вторая камера пишет с меньшим разрешением.

Вторая камера Dunobil Spiegel Duo Touch

Итоги по Dunobil Spiegel Duo Touch

Dunobil Spiegel Duo Touch – недорогой видеорегистратор-зеркало с поддержкой двухканальной съемки. Скрытая установка, поддержка емких накопителей, детальные настройки, качественное исполнение, универсальное крепление и сенсорное управление.

Комментарии и отзывы Dunobil Spiegel Duo Touch
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