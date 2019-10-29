Обзор Dunobil Spiegel Eva Touch. Двухканальный видеорегистратор с голосовым управлением

Не так давно компания Dunobil выпустила третье поколение Spiegel Eva с поддержкой двухканальной съемки. В нем Dunobil Spiegel Eva Touch помимо сенсорного IPS-дисплея теперь предлагается продвинутое голосовое управление, включающее девять наиболее часто требуемых функций. У нас появилась возможность детально его изучить и поделиться опытом эксплуатации с вами.

Dunobil Spiegel Eva Touch обзор

Список актуальных предложений собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, стяжки крепления, вторую камеру с кабелем подключения, карточку со списком голосовых команд, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона.

Внешний вид

Выполнен видеорегистратор в формате накладки на салонное зеркало. Крепится при помощи двух резиновых скоб.

Установка простая и быстрая. Длина комплектных проводов позволяет организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Dunobil Spiegel Eva Touch нет необходимости снимать на время длительной парковки. Он остается неприметным со стороны улицы и не занимает полезной площади лобового стекла, при этом улучшая информативность.

Изображение в нем выводится на 5-дюймовый IPS-дисплей, скрытый под ровным зеркальным элементом. Оно хорошо читается под разными углами наклона.

Управление сенсорное, на нажатия экран реагирует точно. Интерфейс адаптирован под нажатие пальцами.

Голосовое управление Dunobil Spiegel Eva Touch

Плюс появилась поддержка голосового управления. Видеорегистратор распознает девять команд: «Включить дисплей», «Выключить дисплей», «Передняя камера», «Задняя камера», «Все камеры», «Защитить запись», «Сделать фото», «Включить микрофон», «Выключить микрофон».

Для удобства и быстрого освоения эти команды приведены на комплектной карточке. Работают и распознаются команды корректно. Действительно удобно, заметно упрощается доступ к часто используемым функциям.

На обратной стороне корпуса выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора в 150 градусов. Есть возможность изменения линии горизонта и угла наклона.

Разъемы сосредоточены на верхней грани. Доступны miniUSB для подачи питания, гнездо подключения второй камеры и слот для карты памяти формата microSD.

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно будет установить в районе номерного знака, улучшив обзор происходящего позади автомобиля. Поддерживается режим с выводом разметки, упрощающей парковку.

Настройки

Опции настройки представлены общим списком. Меняются разрешение съемки, цикличность записи, ночной режим. Ручная корректировка экспозиции и яркости. Задаются общие параметры системы.

Тесты

Super HD день Dunobil Spiegel Eva Touch

За обработку изображения в Dunobil Spiegel Eva Touch отвечает процессор Mstar 8336. Максимальное разрешение съемки Super HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Full HD день Dunobil Spiegel Eva Touch

Super HD ночь Dunobil Spiegel Eva Touch

Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательства при разборе спорных ситуаций на дороге.

Full HD ночь Dunobil Spiegel Eva Touch

Вторая камера Dunobil Spiegel Eva Touch

Вторая камера пишет в 720 p. Картинка четкая в дневное и ночное время.

Итоги по Dunobil Spiegel Eva Touch

Dunobil Spiegel Eva Touch – недорогой видеорегистратор в формате накладки на салонное зеркало, поддерживающий голосовое и сенсорное управление, двухканальную съемку в высоком разрешении. Возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля, поддержка емких карт памяти, ручные настройки, аккуратный внешний вид.