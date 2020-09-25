Обзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлением

На момент публикации его продажи еще не стартовали.
КомплектацияПоставляется в коробке вытянутой формы, оформленной в темных тонах. Набор включает две резиновые скобы, зарядное устройство в прикуриватель, дополнительную камеру с кабелем и монтажным комплектом, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видФиксируется видеорегистартор на салонном зеркале с помощью двух резиновых скоб. Простой и надежный вариант.
Расположенные на верхнем торце разъемы упрощают скрытый монтаж в салоне автомобиля. Длина кабеля подключения второй камеры 5 метров, питания – 3 метра.
Всю длину можно будет спрятать под обшивкой. В отличие от моделей с традиционным исполнением будут отсутствовать свисающие провода в салоне. Продлевается общее время службы.
Здесь же у Dunobil Spiegel Laus расположен слот для карты памяти. Замковое крепление исключает случайное извлечение.
На сторону, обращенную в дорогу, расположен объектив с шарнирным креплением. Владелец сможет изменить линию горизонта и угол наклона. Оптика собрана из группы стеклянных линз.
Корпус устройства выполнен из металла. За счет этого при уменьшении толщины предлагается увеличенная жесткость.
Выведена единственная механическая кнопка, отвечающая за включение системы. Основное управление осуществляется с помощью сенсора. На нажатия пальцев реагирует точно. Такой способ интуитивный и дает быстрый доступ ко всем элементам.
Основная площадь с ровным зеркальным элементом. Нанесено антибликовое покрытие.
В центре под зеркалом расположен пятидюймовый IPS-дисплей. Разрешение высокое. Картинка с него читается под разными углами наклона. Есть режим автоматического выключения экрана.
Кликом по элементу в интерфейсе меняется приоритет между камерами. Поддерживается функция помощи при движении задним ходом.
Для автоматического вывода разметки и перевода приоритета на заднюю камеру нужно будет подключить дополнительную линию камеры к питанию фонаря заднего хода.
Камера ставится как внутри автомобиля, так и в районе номерного знака.
НастройкиМеню Dunobil Spiegel Laus выполнено в виде четырех плиток с иконками. С него можно просмотреть отснятые файлы, сделать фотоснимок и перейти в настройки.
Проводятся общие настройки системы. Выбор режима выключения дисплея. Дата и время. Указание номера для штампа. Язык интерфейса.
Отдельные настройки в виде плиток по видеосъемке. Включается режим парковки, G-сенсор и датчик движения. Штамп даты.
Работой можно управлять голосом. Произнося команды можно изменять ключевые режимы работы. Так можно будет не отвлекаться на экран при движении. Список голосовых команд включает:
- Включить дисплей
- Выключить дисплей
- Передняя камера
- Задняя камера
- Все камеры
- Включить микрофон
- Выключить микрофон
- Сделать фото