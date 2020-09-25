Обзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлением

Не секрет, что оставленный на стекле видеорегистартор или радар-детектор могут спровоцировать кражу, которая в итоге обернется не только потерей устройства, но и дорогостоящей заменой разбитого стекла. Для того чтобы избежать этого приходится на время длительной парковки снимать его и ставить перед поездкой. Видеорегистратор Dunobil Spiegel Laus в формате накладки на салонное зеркало не привлекают внимания со стороны улицы и не отнимают полезной площади лобового стекла.

Комплектация

На момент публикации его продажи еще не стартовали.Поставляется в коробке вытянутой формы, оформленной в темных тонах. Набор включает две резиновые скобы, зарядное устройство в прикуриватель, дополнительную камеру с кабелем и монтажным комплектом, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Фиксируется видеорегистартор на салонном зеркале с помощью двух резиновых скоб. Простой и надежный вариант.

Расположенные на верхнем торце разъемы упрощают скрытый монтаж в салоне автомобиля. Длина кабеля подключения второй камеры 5 метров, питания – 3 метра.

Всю длину можно будет спрятать под обшивкой. В отличие от моделей с традиционным исполнением будут отсутствовать свисающие провода в салоне. Продлевается общее время службы.

Здесь же у Dunobil Spiegel Laus расположен слот для карты памяти. Замковое крепление исключает случайное извлечение.

На сторону, обращенную в дорогу, расположен объектив с шарнирным креплением. Владелец сможет изменить линию горизонта и угол наклона. Оптика собрана из группы стеклянных линз.

Корпус устройства выполнен из металла. За счет этого при уменьшении толщины предлагается увеличенная жесткость.

Выведена единственная механическая кнопка, отвечающая за включение системы. Основное управление осуществляется с помощью сенсора. На нажатия пальцев реагирует точно. Такой способ интуитивный и дает быстрый доступ ко всем элементам.

Основная площадь с ровным зеркальным элементом. Нанесено антибликовое покрытие.

В центре под зеркалом расположен пятидюймовый IPS-дисплей. Разрешение высокое. Картинка с него читается под разными углами наклона. Есть режим автоматического выключения экрана.

Кликом по элементу в интерфейсе меняется приоритет между камерами. Поддерживается функция помощи при движении задним ходом.

Для автоматического вывода разметки и перевода приоритета на заднюю камеру нужно будет подключить дополнительную линию камеры к питанию фонаря заднего хода.

Камера ставится как внутри автомобиля, так и в районе номерного знака.

Настройки

Меню Dunobil Spiegel Laus выполнено в виде четырех плиток с иконками. С него можно просмотреть отснятые файлы, сделать фотоснимок и перейти в настройки.

Проводятся общие настройки системы. Выбор режима выключения дисплея. Дата и время. Указание номера для штампа. Язык интерфейса.

Отдельные настройки в виде плиток по видеосъемке. Включается режим парковки, G-сенсор и датчик движения. Штамп даты.

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Передняя камера

Задняя камера

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Тесты

Дневная съемка Dunobil Spiegel Laus

Работой можно управлять голосом. Произнося команды можно изменять ключевые режимы работы. Так можно будет не отвлекаться на экран при движении. Список голосовых команд включает:Съемка ведется в двухканальном режиме. Файлы с двух камер распределяются по отдельным папкам. Расширение MOV.

Ночная съемка Dunobil Spiegel Laus

Основной канал с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Резкость по всей площади кадра. Угол обзора 140 градусов.

Вторая камера Dunobil Spiegel Laus

Вторая камера с меньшим разрешением. Устройство обеспечивает практически круговой обзор происходящего на дороге.

Итоги по Dunobil Spiegel Laus

Dunobil Spiegel Laus – недорогой видеорегистартор, выполненный в виде накладки на салонное зеркало. Металлический корпус, сенсорное управление, скрытый монтаж в салоне автомобиля, IPS-дисплей с большой диагональю, высокое качество исполнения. Отдельного внимания заслуживает голосовое управление, позволяющее не отвлекаться на дорогу.