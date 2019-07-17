Обзор Dunobil Spiegel Lex Duo. Видеорегистратор зеркало с сенсорным экраном

Не так давно компания Dunobil расширила модельную линейку видеорегистраторов в форм-факторе накладки на салонное зеркало, выпустив Dunobil Spiegel Lex Duo. Одной из особенностей стала активная зона дисплея, которая занимает практически всю площадь зеркального элемента. Помимо этого, тут используется выдвижной блок основной камеры и сенсорное управление.

Dunobil Spiegel Lex Duo обзор

Продажи уже стартовали. На момент публикации средняя стоимость составляет 8490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется устройство в коробке из плотного картона вытянутой формы со стильным оформлением. Комплект включает скобы крепления, зарядное устройство в прикуриватель, внешнюю камеру с кабелем подключения, USB-кабель, набор для фиксации второй камеры, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен Dunobil Spiegel Lex Duo в виде накладки на салонное зеркало. По длине он меньше, чем рассмотренные нами модели этого производителя.

В этой модели используется выдвижной блок основной камеры. Так можно будет подобрать оптимальное положение в зависимости от формы установленного в салоне зеркала.

Угол обзора составляет 131 градус. В объективе используется группа из стеклянных линз. Помимо вылета, меняются уровень горизонта и наклона.

Крепится при помощи пары резиновых скоб. При движении по неровным дорогам, не смещается и не дребезжит.

Активная зона экрана занимает практически всю площадь зеркального элемента. С учетом того, что есть вторая камера и выводится изображение с нее, заметно повышается информативность и контроль происходящего позади автомобиля. Диагональ 9.66 дюймов с разрешением 1280 на 320 пикселей.

Свайпом в сторону переключается тип выводимой информации с изменением приоритета между камерами.

При любом касании пальцем экрана выводится интерфейс управления в виде наглядных иконок. Разобраться с управлением будет несложно.

На нижнем торце единственная механическая кнопка, отвечающая за принудительное включение и выключение системы.

Разъем miniUSB, порт подключения второй камеры и слот для карты памяти формата microSD.

Вторую камеру можно будет установить в районе номерного знака, обеспечив лучший обзор при движении задним ходом или при обычном движении по дорогам.

Подобное исполнение видеорегистратора дает сразу несколько преимуществ, среди которых отсутствие необходимости съема на время парковки, свободное пространство лобового стекла и отсутствие проводов в видимой части.

Настройки

По умолчанию выводится изображение с двух камер с набором иконок. Для перехода в главный экран с интерфейсом управления нужно будет перейти предварительно на главный экран.

Пользователь сможет сменить разрешение съемки и длительность роликов. Выставить общие параметры работы системы.

Тесты

Дневная съемка Dunobil Spiegel Lex Duo

Dunobil Spiegel Lex Duo работает на базе платформы GP6248. Основной канал с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Ночная съемка Dunobil Spiegel Lex Duo

Вторая камера Dunobil Spiegel Lex Duo

Второй канал с разрешением 720p. В деталях фиксируются номерные знаки, дорожная разметка и участники движения.

Итоги по Dunobil Spiegel Lex Duo

Dunobil Spiegel Lex Duo станет отличным способом улучшить функционал салонного зеркала в автомобиле. Увеличение обзора, полный контроль всего происходящего позади автомобиля, режим помощи во время парковки, отсутствие необходимости съема и установки на время парковки, скрытый монтаж, сенсорное управление.