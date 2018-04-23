Обзор Dunobil Spiegel Saturn. Двухканальный видеорегистратор зеркало

Форм-фактор зеркала при выборе видеорегистратора пользуется большой популярностью среди автолюбителей. Свободное пространство лобового стекла, неприметный монтаж, помощь в парковке и множество других полезных функций. Удивительно, но даже при этом многообразии производители продолжают улучшать модели в этом форм-факторе и добавлять полезные функции. Как пример, новый Dunobil Spiegel Saturn, поддерживающий двухканальную съемку и выполненный в металлическом корпусе.

Dunobil Spiegel Saturn обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Dunobil Spiegel Saturn в продолговатой коробке из плотного картона с темным оформлением. На наклейку нанесены данные по ключевым характеристикам. Внутреннее пространство заполнено вспененным материалом.

Внешний вид

Комплект включает две резиновые скобки, зарядное устройство в прикуриватель, блок второй камеры, USB-кабель, инструкцию и гарантийный талон.Корпус Dunobil Spiegel Saturn в отличии от большинства моделей конкурентов выполнен из металла. Обеспечивается высокая жесткость конструкции и долговечность эксплуатации.

Крышка цельная, без отдельных элементов. Прорези динамиков с аккуратно сошлифованными краями.

Для крепления используется уже знакомая система с парой прорезиненных зацепов. За время длительных тестов, такой крепеж зарекомендовал себя хорошо. С ним видеорегистратор не смещается и не дрожит при движении по неровным дорогам.

Слева выведен объектив, зафиксированный на шарнирном основании. Он поворачивается вокруг оси и наклоняется в сторону.

Объектив собран из группы стеклянных линз. Угол обзора по диагонали 170 градусов, диафрагма F1.8.

На нижнем торце выведена единственная механическая кнопка, отвечающая за ручное выключение и выключение экрана. Рядом с ней отверстие микрофона.

Разъемы сосредоточены на верхнем торце. Тут выведены USB для подачи питания, AV вход для второй камеры и слот для карты памяти с поддержкой емких накопителей.

Фронтальная сторона Dunobil Spiegel Saturn полностью занята зеркальным элементом. Ровная поверхность без посторонних включений.

За ним скрывается массивный 6.86-дюймовый дисплей с разрешением 1280 на 480 пикселей. Управление сенсорное. На нажатия реагирует точно.

Большая площадь экрана позволяет использовать его как информативный ассистент во время парковки. Упрощается управление, повышается информативность.

Если несколько режимов его работы: приоритет на одну из камер, картинка-в-картинке, разделенный пополам. Плюс вариант с быстрым доступом к часто используемым командам и разделам.

Вторая камера выполнена в видео компактного кубика с защитой от попадания воды и грязи. Устанавливается она или в районе номерного знака или внутри салона. Длины кабеля подключения достаточно для организации скрытого монтажа под обшивкой.

Настройки

Есть несколько форм управления. В быстром меню собраны функции для изменения качества съемки и общих параметров работы. Все пункты оформлены в виде крупных иконок.

В полном меню открывается к дополнительным пунктам, таким как, контроль съезда с полосы движения и включенных фар, форматированию карты памяти и общим параметрам.

Тесты

Работает Dunobil Spiegel Saturn на базе платформы GC2023. Основной канал идет с Full HD разрешением, второй 720 на 480 пикселей. Ролики с двух камер распределяются в отдельные папки. Расширение MOV, для просмотра не требуется установки дополнительного программного обеспечения.

Качество съемки на хорошем уровне. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы при рассмотрении спорных ситуаций в суде. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится на всей площади кадра.

Ночные ролики отличает высокая четкость и точная цветопередача. Номерные знаки встречных автомобилей распознаются свободно.

Итоги по Dunobil Spiegel Saturn

Dunobil Spiegel Saturn станет правильным выбором для тех, кто выбирает себе двухканальный видеорегистратор. К его сильным сторонам отнесем увеличенную площадь экрана, сенсорное управление, парковочный ассистент, металлический корпус, возможность скрытого монтажа, диафрагму F1.8. Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было.