Обзор Dunobil Spiegel Spectrum Duo. Видеорегистратор зеркало с сенсорным управлением

Тестируемый сегодня видеорегистратор Dunobil Spiegel Spectrum Duo выполнен в виде накладки на салонное зеркало и предлагает возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля и отсутствие лишних элементов на лобовом стекле, обеспечивая хороший обзор происходящего на дороге и не привлекая внимание со стороны улицы. Новинка оснащена дисплеем с увеличенной диагональю и поддерживает сенсорное управление.

Комплектация

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 4 999 рублей.Упакован в коробку продолговатой формы. Внутри нее устройство надежно защищено от получения повреждений при транспортировке. На боковой грани приводятся основные его особенности и характеристики. Стартовый набор включает дополнительную камеру, кабель ее подключения, крепление, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Форма накладки на салонное зеркало. Корпус достаточно жесткий. Сорка проведена качественно.

Сторону водителя полностью занимает ровный зеркальный элемент с антибликовым покрытием. При установке на салонное зеркало он сохраняет основную его функцию и добавляет дополнительную полезную площадь.

В центре под зеркальным элементом находится 5-дюймовый цветной дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора.

С помощью экрана можно будет контролировать происходящее вокруг автомобиля, включая и слепую зону за задним бампером, которая в обычных зеркалах не видна.

Переключать картинку в Dunobil Spiegel Spectrum Duo можно нажатием на интерфейсную кнопку. Тут используется сенсорное управление, оно удобнее, чем механические кнопки. На нажатия реагирует точно.

Видеорегистратор может выступать помощником во время парковки или движении задним ходом. На него выводится изображение с дополнительной камеры с парковочной разметкой.

Сама дополнительная камера устанавливается или на заднем стекле, или в районе номерного знака. Выполнена она в защищенном корпусе.

Длина кабеля подключения ее 5 метров. Достаточно для скрытого монтажа в автомобилях с разными габаритами кузова. Это же касается питающего кабеля, его длина составляет 3 метра.

В итоге в салоне будут отсутствовать свисающие кабели в районе торпеды. Само же устройство после установки остается неприметным со стороны улицы. Снимать его на время длительной парковки нет необходимости.

Все разъемы у устройства сосредоточены на верхнем торце. Тут гнездо второй камеры, порт питания miniUSB, слот для карты памяти. Мы проводили тестирование с накопителем объемом 64 Гбайт.

Настройки

К салонному зеркалу прижимается при помощи двух резиновых скоб. При движении не дребезжит и не смещается.Интерфейс Dunobil Spiegel Spectrum Duo адаптирован под управление пальцами. Увеличенные по площади иконки, по которым удобно нажимать пальцами. Есть стартовый экран с набором кнопок.

Само меню также выполнено в виде сетки иконок. Найти нужный пункт не составляет труда. Меняются параметры съемки и выключаются/включаются датчики.

Есть окно для просмотра отснятых файлов. Тут можно будет удалить лишние или защитить от перезаписи.

Тесты

Дневная съемка Dunobil Spiegel Spectrum Duo

Поддерживается двухканальная съемка. За обработку отвечает процессор SC2368. Основной канал пишет с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора 140 градусов.

Ночная съемка Dunobil Spiegel Spectrum Duo

Номерные знаки читаемы. Резкость по всей площади кадра. Снимает хорошо в дневное и ночное время.

Вторая камера Dunobil Spiegel Spectrum Duo

Второй канал пишет с разрешением 480p со скоростью 25 кадров в секунду.

Итоги по Dunobil Spiegel Spectrum Duo

Dunobil Spiegel Spectrum Duo – недорогой двухканальных видеорегистратор с сенсорным управлением и увеличенным по диагонали IPS-дисплеем. Его преимуществом является скрытый монтаж в автомобиле на салонное зеркало. Удобное меню управления, емкие карты памяти, датчики движения и парковки, HDR, аккумулятор с емкостью 400 мАч.