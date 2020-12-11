Обзор Dunobil Spiegel Spectrum Duo. Видеорегистратор зеркало с сенсорным управлением

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 4 999 рублей.
КомплектацияУпакован в коробку продолговатой формы. Внутри нее устройство надежно защищено от получения повреждений при транспортировке. На боковой грани приводятся основные его особенности и характеристики. Стартовый набор включает дополнительную камеру, кабель ее подключения, крепление, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видФорма накладки на салонное зеркало. Корпус достаточно жесткий. Сорка проведена качественно.
Сторону водителя полностью занимает ровный зеркальный элемент с антибликовым покрытием. При установке на салонное зеркало он сохраняет основную его функцию и добавляет дополнительную полезную площадь.
В центре под зеркальным элементом находится 5-дюймовый цветной дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора.
С помощью экрана можно будет контролировать происходящее вокруг автомобиля, включая и слепую зону за задним бампером, которая в обычных зеркалах не видна.
Переключать картинку в Dunobil Spiegel Spectrum Duo можно нажатием на интерфейсную кнопку. Тут используется сенсорное управление, оно удобнее, чем механические кнопки. На нажатия реагирует точно.
Видеорегистратор может выступать помощником во время парковки или движении задним ходом. На него выводится изображение с дополнительной камеры с парковочной разметкой.
Сама дополнительная камера устанавливается или на заднем стекле, или в районе номерного знака. Выполнена она в защищенном корпусе.
Длина кабеля подключения ее 5 метров. Достаточно для скрытого монтажа в автомобилях с разными габаритами кузова. Это же касается питающего кабеля, его длина составляет 3 метра.
В итоге в салоне будут отсутствовать свисающие кабели в районе торпеды. Само же устройство после установки остается неприметным со стороны улицы. Снимать его на время длительной парковки нет необходимости.
Все разъемы у устройства сосредоточены на верхнем торце. Тут гнездо второй камеры, порт питания miniUSB, слот для карты памяти. Мы проводили тестирование с накопителем объемом 64 Гбайт.
К салонному зеркалу прижимается при помощи двух резиновых скоб. При движении не дребезжит и не смещается.
НастройкиИнтерфейс Dunobil Spiegel Spectrum Duo адаптирован под управление пальцами. Увеличенные по площади иконки, по которым удобно нажимать пальцами. Есть стартовый экран с набором кнопок.
Само меню также выполнено в виде сетки иконок. Найти нужный пункт не составляет труда. Меняются параметры съемки и выключаются/включаются датчики.
Есть окно для просмотра отснятых файлов. Тут можно будет удалить лишние или защитить от перезаписи.