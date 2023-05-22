Обзор Dunobil Urbs Pro. Классический видеорегистратор Full HD

Изучаемый сегодня видеорегистратор Dunobil Urbs Pro поддерживает съемку видео в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Это модель с традиционным исполнением, решающая задачу видеофиксации происходящего на дороге. Мы провели его детальное тестирование и сегодня готовы поделиться его результатами с вами.

Dunobil Urbs Pro

Комплектация

Упаковка из плотного картона с традиционным оформлением. Внутри нее регистратор надежно зафиксирован и защищен от повреждений при перевозке. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, инструкцию по эксплуатации и гарантийный талон.

Dunobil Urbs Pro

Dunobil Urbs Pro обзор

Внешний вид

Классическая форма с размещенным по центру лицевой стороны объективом. Выделяет его интересная текстура под ткань.

Dunobil Urbs Pro

Оптическая группа, установленного здесь объектива, состоит из стеклянных линз. Угол обзора составляет 140 градусов.

Dunobil Urbs Pro

Слева слот для карты памяти формата microSD. Тесты видеорегистратора велись с накопителем объемом 64 Гбайт.

Dunobil Urbs Pro

Dunobil Urbs Pro оснащен цветным IPS-дисплеем с диагональю 3-дюйма. Четкое и детализированное изображение, сохраняющее читаемость под разными углами наклона.

Dunobil Urbs Pro

На правой грани, направленной на водителя, выведен ряд механических кнопок, отвечающих за управления. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо, при движении не дребезжат.

Dunobil Urbs Pro

Зарядка проводится через miniUSB разъем на верхнем торце, упрощая скрытый подвод питания. Комплектный адаптер здесь с длиной кабеля в 3 метра.

Dunobil Urbs Pro

Для установки на лобовое стекло используется крепление со скрытой прижимной ножкой, поддерживающей поворот на 360 градусов и изменение угла наклона.

Dunobil Urbs Pro

Компактные габариты видеорегистратора и исполнение крепления позволят разместить его в верхней зоне лобового стекла.

Настройки

Настройки открываются длительным нажатием на кнопку, они разделяются на системные и основные. В первой вкладке включается режим ночной съемки и датчик движения, выбираются разрешение и цикл записи. Управление микрофоном, G-сенсором. Задается штамп записи.

Dunobil Urbs Pro

В системных настройках выставляется текущая дата и время. WDR, время для автовыключения и отключения дисплея, язык интерфейса. Проводится форматирование карты памяти.

Dunobil Urbs Pro

Также с экрана видеорегистратора можно просмотреть ранее отснятые файлы. Для них доступно удаление и защита от перезаписи.

Тесты

Dunobil Urbs Pro для обработки изображения с 2 Мп матрицы SC2063 использует процессор GP6248. Максимальное разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Дневная съемка Dunobil Urbs Pro

Номерные знаки хорошо читаемы в своем и соседнем потоке. Высокая читаемость сохраняется и при эксплуатации в ночное время. Файлы пишутся в расширении AVI.

Ночная съемка Dunobil Urbs Pro

Итоги

Dunobil Urbs Pro – видеорегистратор с Full HD съемкой с классическим дизайном. Простой и надежный в эксплуатации, снимающий видео с высокой детализацией в ночное и дневное время.
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