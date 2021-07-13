Обзор Dunobil Urbs. Недорогой Full HD видеорегистратор

Приобрести можно в ключевых российских магазинах за 3 490 рублей.
Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройств прикуриватель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением.
Ножка крепежа поддерживает поворот вокруг оси, позволяя снять происходящее в салоне автомобиля. Выбранное положение можно дополнительно зафиксировать накатанной гайкой.
Основным материалом корпуса выступает пластик с матовым покрытием. Внешний вид аккуратный.
На лицевой стороне Dunobil Urbs отсутствуют броские хромированные элементы, как результат оставленный на стекле видеорегистратор не привлекает внимание со стороны улицы.
По центру расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 140 градусов. В углу скрытая кнопка перезагрузки.
На правой грани слот под microSD карточку. Тесты видеорегистратора велись с картой объемом 64 Гбайт.
Изображение выводится на 2.2 дюймовый цветной дисплей. Изображение читаемо в ночное и дневное время.
Под экраном группа из четырех механических кнопок с нанесенной на них маркировкой. Нажимаются с небольшим усилием. Разобраться с управлением будет несложно.
Разъем питания на верхней грани. Комплектный адаптер позволит владельцу организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля.
Выставить параметры системы.