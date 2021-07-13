Обзор Dunobil Urbs. Недорогой Full HD видеорегистратор

Изучаемый сегодня видеорегистратор Dunobil Urbs будет интересен тем кто находится в поиске недорогого видеорегистратора, выполняющего функцию беспрерывной съемки происходящего на дороге. Из его особенностей отмечаются небольшие размеры, информативный дисплей, поддержка емких карт памяти и поворотное крепление.

Комплектация

Приобрести можно в ключевых российских магазинах за 3 490 рублей.

Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройств прикуриватель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением.

Внешний вид

Габариты компактные. На лобовое стекло ставится при помощи крепления со скрытой прижимной ножкой. Фиксация надежная.

Ножка крепежа поддерживает поворот вокруг оси, позволяя снять происходящее в салоне автомобиля. Выбранное положение можно дополнительно зафиксировать накатанной гайкой.

Основным материалом корпуса выступает пластик с матовым покрытием. Внешний вид аккуратный.

На лицевой стороне Dunobil Urbs отсутствуют броские хромированные элементы, как результат оставленный на стекле видеорегистратор не привлекает внимание со стороны улицы.

По центру расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 140 градусов. В углу скрытая кнопка перезагрузки.

На правой грани слот под microSD карточку. Тесты видеорегистратора велись с картой объемом 64 Гбайт.

Изображение выводится на 2.2 дюймовый цветной дисплей. Изображение читаемо в ночное и дневное время.

Под экраном группа из четырех механических кнопок с нанесенной на них маркировкой. Нажимаются с небольшим усилием. Разобраться с управлением будет несложно.

Настройки

Разъем питания на верхней грани. Комплектный адаптер позволит владельцу организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля.Заводские настройки позволяют начать полноценную эксплуатацию сразу после покупки. Тем не менее в настройках можно провести настройки видеосъемки.

Выставить параметры системы.

Тесты

Дневная съемка Dunobil Urbs

Ночная съемка Dunobil Urbs

Итоги

Оснащен процессором JL5601 и матрицей BG0836. Съемка ведется в Full HD. Записанные ролики позволяют в деталях разобрать происходящее на дороге.Dunobil Urbs – компактный Full HD видеорегистратор с поворотным креплением и невысокой стоимостью. Поддержка емких карт памяти, детальные настройки, хорошее качество съемки и возможность скрытого монтажа в автомобиле.