Обзор Dunobil Urbs. Недорогой Full HD видеорегистратор

Изучаемый сегодня видеорегистратор Dunobil Urbs будет интересен тем кто находится в поиске недорогого видеорегистратора, выполняющего функцию беспрерывной съемки происходящего на дороге. Из его особенностей отмечаются небольшие размеры, информативный дисплей, поддержка емких карт памяти и поворотное крепление.

Dunobil Urbs

Приобрести можно в ключевых российских магазинах за 3 490 рублей.

Комплектация

Dunobil Urbs

Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройств прикуриватель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением.

Dunobil Urbs

Внешний вид

Габариты компактные. На лобовое стекло ставится при помощи крепления со скрытой прижимной ножкой. Фиксация надежная.

Dunobil Urbs

Ножка крепежа поддерживает поворот вокруг оси, позволяя снять происходящее в салоне автомобиля. Выбранное положение можно дополнительно зафиксировать накатанной гайкой.

Dunobil Urbs

Основным материалом корпуса выступает пластик с матовым покрытием. Внешний вид аккуратный.

Dunobil Urbs

На лицевой стороне Dunobil Urbs отсутствуют броские хромированные элементы, как результат оставленный на стекле видеорегистратор не привлекает внимание со стороны улицы.

Dunobil Urbs

По центру расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 140 градусов. В углу скрытая кнопка перезагрузки.

Dunobil Urbs

На правой грани слот под microSD карточку. Тесты видеорегистратора велись с картой объемом 64 Гбайт.

Dunobil Urbs

Изображение выводится на 2.2 дюймовый цветной дисплей. Изображение читаемо в ночное и дневное время.

Dunobil Urbs

Под экраном группа из четырех механических кнопок с нанесенной на них маркировкой. Нажимаются с небольшим усилием. Разобраться с управлением будет несложно.

Dunobil Urbs

Разъем питания на верхней грани. Комплектный адаптер позволит владельцу организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

Настройки

Заводские настройки позволяют начать полноценную эксплуатацию сразу после покупки. Тем не менее в настройках можно провести настройки видеосъемки.

Dunobil Urbs

Выставить параметры системы.

Dunobil Urbs

Тесты

Дневная съемка Dunobil Urbs

Оснащен процессором JL5601 и матрицей BG0836. Съемка ведется в Full HD. Записанные ролики позволяют в деталях разобрать происходящее на дороге.

Ночная съемка Dunobil Urbs

Итоги

Dunobil Urbs – компактный Full HD видеорегистратор с поворотным креплением и невысокой стоимостью. Поддержка емких карт памяти, детальные настройки, хорошее качество съемки и возможность скрытого монтажа в автомобиле.
Комментарии и отзывы Dunobil Urbs
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