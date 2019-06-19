Обзор Dunobil Victor Duo. Двухканальный видеорегистратор

Сегодня в центре внимания компактный двухканальный видеорегистратор Dunobil Victor Duo. Эта модель поддерживает парковочный режим и может выступать визуальным помощником при движении задним ходом.

Dunobil Victor Duo обзор

У нас появилась возможность изучить её до официального старта, поделившись с вами опытом эксплуатации.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с традиционным оформлением. Базовая информация по техническим характеристикам собрана на наклейке. Комплект включает крепление на лобовое стекло, USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель, кабель с дополнительной камерой, набор документации.

Внешний вид

Основной блок Dunobil Victor Duo выполнен в компактном корпусе. Основным материалом выступает пластик.

Фронтальная сторона с текстурным рисунком в виде сот. Выглядит привлекательно. Объектив выступает за пределы основной плоскости.

Объектив собран из группы стеклянных линз. Рядом с объективом решетка микрофона.

На правом торце слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.

Слева гнездо под подключение внешней камеры и разъем miniUSB. Последний можно использовать для подачи питания и выгрузки файлов в ноутбук или компьютер.

На верхнем торце кнопка включения и паз под крепление. Используется вакуумная присоска с прижимной ножкой. Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона.

Дополнительная камера может устанавливаться внутри салона или в районе номерного знака. Длина проводов достаточно для скрытого монтажа под обшивкой.

На лобовом стекле видеорегистратор занимает ограниченное пространство. В видимой части остаются только короткие участки проводов.

Изображение выводится на 2.2-дюймовый цветной дисплей. По умолчанию в режиме «картинка-в-картинке». С помощью группы кнопок справа, переключаются приоритеты и тип оформления.

При подключении линии питания к фонарю заднего хода, будет автоматически проходить переключение на заднюю камеру с разметкой.

Настройки

В разделе настроек Dunobil Victor Duo можно изменить разрешение съемки, длительность роликов. Выставить дополнительные параметры, среди которых датчики. С экрана можно просмотреть отснятые ранее файлы.

Тесты

Дневная съемка Dunobil Victor Duo

Видеорегистратор поддерживает съемку в Full HD для основного канала. Несмотря на невысокую стоимость, обеспечивается хорошая читаемость и детализация.

Вечерняя съемка Dunobil Victor Duo

Вторая камера Dunobil Victor Duo

Второй канал пишет в разрешении 480p.

Итоги по Dunobil Victor Duo

Dunobil Victor Duo – недорогой двухканальный видеорегистратор, выполненный в компактном корпусе. Возможность скрытого монтажа, поворотное крепление, информативный дисплей, детальные настройки.