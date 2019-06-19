Обзор Dunobil Victor Duo. Двухканальный видеорегистратор

Сегодня в центре внимания компактный двухканальный видеорегистратор Dunobil Victor Duo. Эта модель поддерживает парковочный режим и может выступать визуальным помощником при движении задним ходом.
У нас появилась возможность изучить её до официального старта, поделившись с вами опытом эксплуатации.
Dunobil Victor Duo обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с традиционным оформлением. Базовая информация по техническим характеристикам собрана на наклейке. Комплект включает крепление на лобовое стекло, USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель, кабель с дополнительной камерой, набор документации.
Внешний видОсновной блок Dunobil Victor Duo выполнен в компактном корпусе. Основным материалом выступает пластик.
Фронтальная сторона с текстурным рисунком в виде сот. Выглядит привлекательно. Объектив выступает за пределы основной плоскости.
Объектив собран из группы стеклянных линз. Рядом с объективом решетка микрофона.
На правом торце слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.
Слева гнездо под подключение внешней камеры и разъем miniUSB. Последний можно использовать для подачи питания и выгрузки файлов в ноутбук или компьютер.
На верхнем торце кнопка включения и паз под крепление. Используется вакуумная присоска с прижимной ножкой. Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона.
Дополнительная камера может устанавливаться внутри салона или в районе номерного знака. Длина проводов достаточно для скрытого монтажа под обшивкой.
На лобовом стекле видеорегистратор занимает ограниченное пространство. В видимой части остаются только короткие участки проводов.
Изображение выводится на 2.2-дюймовый цветной дисплей. По умолчанию в режиме «картинка-в-картинке». С помощью группы кнопок справа, переключаются приоритеты и тип оформления.
При подключении линии питания к фонарю заднего хода, будет автоматически проходить переключение на заднюю камеру с разметкой.
Настройки
В разделе настроек Dunobil Victor Duo можно изменить разрешение съемки, длительность роликов. Выставить дополнительные параметры, среди которых датчики. С экрана можно просмотреть отснятые ранее файлы.