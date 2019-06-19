Обзор Dunobil Victor Duo. Двухканальный видеорегистратор

2019-06-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dunobil Victor Duo; [57]
Сегодня в центре внимания компактный двухканальный видеорегистратор Dunobil Victor Duo. Эта модель поддерживает парковочный режим и может выступать визуальным помощником при движении задним ходом.

Dunobil Victor Duo

У нас появилась возможность изучить её до официального старта, поделившись с вами опытом эксплуатации.

Dunobil Victor Duo обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с традиционным оформлением. Базовая информация по техническим характеристикам собрана на наклейке. Комплект включает крепление на лобовое стекло, USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель, кабель с дополнительной камерой, набор документации.

Dunobil Victor Duo

Внешний вид

Основной блок Dunobil Victor Duo выполнен в компактном корпусе. Основным материалом выступает пластик.

Dunobil Victor Duo

Фронтальная сторона с текстурным рисунком в виде сот. Выглядит привлекательно. Объектив выступает за пределы основной плоскости.

Dunobil Victor Duo

Объектив собран из группы стеклянных линз. Рядом с объективом решетка микрофона.

Dunobil Victor Duo

На правом торце слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.

Dunobil Victor Duo

Слева гнездо под подключение внешней камеры и разъем miniUSB. Последний можно использовать для подачи питания и выгрузки файлов в ноутбук или компьютер.

Dunobil Victor Duo

На верхнем торце кнопка включения и паз под крепление. Используется вакуумная присоска с прижимной ножкой. Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона.

Dunobil Victor Duo

Дополнительная камера может устанавливаться внутри салона или в районе номерного знака. Длина проводов достаточно для скрытого монтажа под обшивкой.

Dunobil Victor Duo

На лобовом стекле видеорегистратор занимает ограниченное пространство. В видимой части остаются только короткие участки проводов.

Dunobil Victor Duo

Изображение выводится на 2.2-дюймовый цветной дисплей. По умолчанию в режиме «картинка-в-картинке». С помощью группы кнопок справа, переключаются приоритеты и тип оформления.

Dunobil Victor Duo

При подключении линии питания к фонарю заднего хода, будет автоматически проходить переключение на заднюю камеру с разметкой.

Dunobil Victor Duo

Настройки

Dunobil Victor Duo

В разделе настроек Dunobil Victor Duo можно изменить разрешение съемки, длительность роликов. Выставить дополнительные параметры, среди которых датчики. С экрана можно просмотреть отснятые ранее файлы.

Dunobil Victor Duo

Тесты

Видеорегистратор поддерживает съемку в Full HD для основного канала. Несмотря на невысокую стоимость, обеспечивается хорошая читаемость и детализация.

Дневная съемка Dunobil Victor Duo

Вечерняя съемка Dunobil Victor Duo

Второй канал пишет в разрешении 480p.

Вторая камера Dunobil Victor Duo

Итоги по Dunobil Victor Duo

Dunobil Victor Duo – недорогой двухканальный видеорегистратор, выполненный в компактном корпусе. Возможность скрытого монтажа, поворотное крепление, информативный дисплей, детальные настройки.

Комментарии и отзывы Dunobil Victor Duo
Motorola One Pro получит четыре камеры...
Motorola One Pro получит четыре камерыВ сети появились предполагаемые рендеры Motorola One Pro с прямоугольным модулем камеры на задней панели,...
iOS 13 поможет сэкономить деньги за плат...
iOS 13 поможет сэкономить деньги за платВ iOS 13 появилась новая функция, которая призвана оповещать пользователей о лишних тратах за активные по...
Apple Watch становятся более самостоятел...
Apple Watch становятся более самостоятелКомпания Apple решила сделать свои умные часы более самостоятельными, снабдив их встроенным механизмом об...
Старые смартфоны Android не будет поддер...
Старые смартфоны Android не будет поддерNiantic, разработчик популярного хита Pokemon GO, объявил, что прекратит поддержку старых смартфонов Andr...
Xiaomi привезла в Россию телевизоры по о...
Xiaomi привезла в Россию телевизоры по оКомпания Xiaomi объявила об официальном старте продаж своих телевизоров на российском рынке. Всего будут ...
Samsung планирует представить Galaxy Not...
Samsung планирует представить Galaxy NotSamsung продемонстрирует Galaxy Note 10 во время яркого события Unpacked 7 августа в Barclays Center в Бр...
Предварительный обзор BenQ GL2780. Очень...
Предварительный обзор BenQ GL2780. ОченьОфициально представлен новый монитор BenQ GL2780, который стоит адекватных денег, выглядит более-менее до...
Новинка OPPO Reno 10x Zoom...
Новинка OPPO Reno 10x ZoomПрактически всю переднюю сторону OPPO Reno 10X Zoom занимает 6,6-дюймовый OLED-дисплей с минимальными рам...


Обзор Dunobil Victor Duo. Двухканальный видеорегистраторОбзор Dunobil Victor Duo. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Razer BlackWidow (2019). Культовая клавиатура с новыми переключателями GREENОбзор Razer BlackWidow (2019). Культовая клавиатура с новыми переключателями GREEN
Обзор Tecno Spark 3 Pro. Лучший за свои деньгиОбзор Tecno Spark 3 Pro. Лучший за свои деньги
Обзор Xiaomi Mi Band 4 и Xiaomi Mi 9T 6/64GB. Умные телевизоры и наушники уже в РоссииОбзор Xiaomi Mi Band 4 и Xiaomi Mi 9T 6/64GB. Умные телевизоры и наушники уже в России
Обзор OPPO A1k. Недорогой смартфон с новым AndroidОбзор OPPO A1k. Недорогой смартфон с новым Android
Xiaomi привезла в Россию телевизоры по о...
Xiaomi привезла в Россию телевизоры по оКомпания Xiaomi объявила об официальном старте продаж своих телевизоров на российском рынке. Всего будут ...
Предварительный обзор BenQ GL2780. Очень...
Предварительный обзор BenQ GL2780. ОченьОфициально представлен новый монитор BenQ GL2780, который стоит адекватных денег, выглядит более-менее до...
Обзор Pacify. Странная игра...
Обзор Pacify. Странная играВ очередной раз нам на глаза попадается необычная игра, которая вроде как готова вас удивлять и радовать,...
Обзор Strike of Horror. Хоррор с коопера...
Обзор Strike of Horror. Хоррор с коопераДовольно часто нам на глаза попадаются игры, которые вроде задуманы неплохо, интересно выглядят и красиво...
Creative представила новые наушники для ...
Creative представила новые наушники для 13 июня в Москве прошла презентация компании Creative Technology, в рамках которой были представлены новы...
Предварительный обзор Cooler Master Cosm...
Предварительный обзор Cooler Master CosmСтоит сразу сказать, что компьютерный корпус Cooler Master Cosmos C700P многие геймеры считают лучшим реш...
Обзор Football, Tactics & Glory. Необычн...
Обзор Football, Tactics & Glory. НеобычнФутбольных симуляторов на рынке не так много, ведь у разработчиков из EA и Konami настоящая монополия в э...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix LC ...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix LC На просторах интернета появилась информация о системе охлаждения ASUS ROG Strix LC 360, которая выглядит ...
Предварительный обзор Sony Xperia 1. Оче...
Предварительный обзор Sony Xperia 1. ОчеОфициально представлен флагман Sony Xperia 1, который уже доступен в России и его уже можно пойти и заказ...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9T. Стои...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9T. СтоиОфициально представлен смартфон Xiaomi Mi 9T, который выглядит достаточно привлекательно, стоит адекватны...
Обзор Eternity: The Last Unicorn. Ужасна...
Обзор Eternity: The Last Unicorn. УжаснаИзначально мне Eternity: The Last Unicorn понравилась и я даже решил, что буду играть с большим удовольст...
Realme решила завоевать российский рынок...
Realme решила завоевать российский рынок«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделя...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor