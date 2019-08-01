Обзор Dunobil Vis Duo. Видеорегистратор для Яндекс.Такси и Uber

За последние пару лет большое распространение получили сервисы такси, в которых автовладельцы могут самостоятельно подзаработать или использовать машину в качестве своего основного заработка. В рамках «Лаборатории» мы уже изучали модели, поддерживающие не только съемку происходящего на дороге, но и внутри салона. Наличие такого видеорегистратора в автомобиле подстрахует владельца от противоправных действий пассажиров и обеспечит владельца видео доказательствами.

Dunobil Vis Duo обзор

Тестируемый сегодня Dunobil Vis Duo относится к такому классу устройств. Это новинка и её продажи уже стартовали с рекомендованной стоимостью в 9590 рублей.

Комплектация

Поставляется устройство в коробке, оформленной в темных цветах. На боковой грани нанесена техническая информация и изображение его в рабочем состоянии.

Внешний вид

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, сменную ленту двухстороннего скотча, руководство пользователя и гарантийный талон.

Выполнен Dunobil Vis Duo в виде прямоугольного блока с закругленными углами. В основе используется темно-серый пластик с матовым покрытием.

Для крепления используется магнитный быстросъемный крепеж. Основание фиксируется на стекле с помощью двухстороннего скотча. Есть возможность изменения угла наклона.

Кабель питания подключается к основанию, так упрощается аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

На стороне водителя выведен двухдюймовый цветной дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей. С помощью него можно контролировать изображение с двух камер.

Справа дополнительный объектив, направленный в салон автомобиля. Угол обзора в 150 градусов.

Над блоком объектива находится группа инфракрасных светодиодов. Они необходимы для подсветки салона автомобиля в вечернее время.

Основной объектив находится на фронтальной панели. Его угол обзора составляет 140 градусов. Используется группа из стеклянных линз.

Управление осуществляется с помощью механических кнопок на нижнем торце. Для упрощения поиска иконки выведены в интерфейс.

На правом торце находится слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Рядом механическая кнопка включения.

Настройки

Есть несколько вариантов разрешения съемки. Отключив вторую камеру, можно будет повысить разрешение основного модуля. Включается WDR. Задаются интервалы для роликов.

Активируется распознавание движения, выключается микрофон и G-сенсор. Выбирается тип штампа записи.

Отключается дисплей через заданный интервал времени. Задаются настройки даты. Поддерживается функция автовыключения системы и целый ряд других опций. Меню на русском языке выведено в виде общего и наглядного списка.

Тесты

Дневная съемка Dunobil Vis Duo

Ночная съемка Dunobil Vis Duo

За проведение съемки отвечает процессор NT96660, работающий в паре с высокочувствительной матрицей IMX307 6G.

День салон Dunobil Vis Duo

Оба канала пишут в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Отключив вторую камеру, можно получить или увеличенную частоту кадров, или QHD-разрешение.

Ночь салон Dunobil Vis Duo

Детализация хорошая. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра.

Итоги по Dunobil Vis Duo

Dunobil Vis Duo можно рекомендовать в качестве одного из лучших вариантов для установки в такси или спецтранспорт. В отличие от протестированных ранее моделей, здесь удалось добиться компактных габаритов и получить честные Full HD на двух каналах.