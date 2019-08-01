Обзор Dunobil Vis Duo. Видеорегистратор для Яндекс.Такси и Uber

2019-08-01, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dunobil Vis Duo; [195]
За последние пару лет большое распространение получили сервисы такси, в которых автовладельцы могут самостоятельно подзаработать или использовать машину в качестве своего основного заработка. В рамках «Лаборатории» мы уже изучали модели, поддерживающие не только съемку происходящего на дороге, но и внутри салона. Наличие такого видеорегистратора в автомобиле подстрахует владельца от противоправных действий пассажиров и обеспечит владельца видео доказательствами.

Dunobil Vis Duo

Тестируемый сегодня Dunobil Vis Duo относится к такому классу устройств. Это новинка и её продажи уже стартовали с рекомендованной стоимостью в 9590 рублей.

Dunobil Vis Duo обзор

Комплектация

Поставляется устройство в коробке, оформленной в темных цветах. На боковой грани нанесена техническая информация и изображение его в рабочем состоянии.

Dunobil Vis Duo

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, сменную ленту двухстороннего скотча, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Dunobil Vis Duo

Выполнен Dunobil Vis Duo в виде прямоугольного блока с закругленными углами. В основе используется темно-серый пластик с матовым покрытием.

Dunobil Vis Duo

Для крепления используется магнитный быстросъемный крепеж. Основание фиксируется на стекле с помощью двухстороннего скотча. Есть возможность изменения угла наклона.

Dunobil Vis Duo

Кабель питания подключается к основанию, так упрощается аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

Dunobil Vis Duo

На стороне водителя выведен двухдюймовый цветной дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей. С помощью него можно контролировать изображение с двух камер.

Dunobil Vis Duo

Справа дополнительный объектив, направленный в салон автомобиля. Угол обзора в 150 градусов.

Dunobil Vis Duo

Над блоком объектива находится группа инфракрасных светодиодов. Они необходимы для подсветки салона автомобиля в вечернее время.

Dunobil Vis Duo

Основной объектив находится на фронтальной панели. Его угол обзора составляет 140 градусов. Используется группа из стеклянных линз.

Dunobil Vis Duo

Управление осуществляется с помощью механических кнопок на нижнем торце. Для упрощения поиска иконки выведены в интерфейс.

Dunobil Vis Duo

На правом торце находится слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Рядом механическая кнопка включения.

Dunobil Vis Duo

Настройки

Есть несколько вариантов разрешения съемки. Отключив вторую камеру, можно будет повысить разрешение основного модуля. Включается WDR. Задаются интервалы для роликов.

Dunobil Vis Duo

Активируется распознавание движения, выключается микрофон и G-сенсор. Выбирается тип штампа записи.

Dunobil Vis Duo

Отключается дисплей через заданный интервал времени. Задаются настройки даты. Поддерживается функция автовыключения системы и целый ряд других опций. Меню на русском языке выведено в виде общего и наглядного списка.

Dunobil Vis Duo

Тесты

Дневная съемка Dunobil Vis Duo

За проведение съемки отвечает процессор NT96660, работающий в паре с высокочувствительной матрицей IMX307 6G.

Ночная съемка Dunobil Vis Duo

Оба канала пишут в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Отключив вторую камеру, можно получить или увеличенную частоту кадров, или QHD-разрешение.

День салон Dunobil Vis Duo

Детализация хорошая. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра.

Ночь салон Dunobil Vis Duo

Итоги по Dunobil Vis Duo

Dunobil Vis Duo можно рекомендовать в качестве одного из лучших вариантов для установки в такси или спецтранспорт. В отличие от протестированных ранее моделей, здесь удалось добиться компактных габаритов и получить честные Full HD на двух каналах.

Комментарии и отзывы Dunobil Vis Duo
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