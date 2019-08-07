Обзор Dunobil Zoom Black Duo. Двухканальный видеорегистратор с Super HD

Продолжая изучение обновленной линейки двухканальных видеорегистраторов, мы сегодня детально изучим Dunobil Zoom Black Duo. Эта новинка поддерживает видеосъемку в разрешении Super HD и, как и другие модели этой серии, предлагает 4-дюймовый информативный дисплей. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом ее эксплуатации с вами.

Dunobil Zoom Black Duo обзор

Средняя стоимость составляет 7590 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте с устройством покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, вторую камеру с кабелем подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

Упаковано все в коробку из плотного картона с традиционным оформлением. На боковой грани нанесена наклейка с общей информацией и списком комплектующих.

Внешний вид

Визуально Dunobil Zoom Black Duo напоминает компактную цифровую камеру с выступающим блоком объектива.

Используется группа стеклянных линз с углом обзора в 131 градус. Рядом с объективом пара светодиодов, используемых для ночной подсветки.

Лицевая сторона глянцевая. Выглядит видеорегистратор симпатично. Для крепления используется вакуумная присоска с металлическим винтом.

Поддерживается возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона. Оба разъема расположены на верхнем торце, так упрощается скрытый монтаж в салоне.

За управление отвечает группа из пяти механических кнопок на правом торце. Для удобства поиска маркировка нанесена на фронтальной панели.

Изображение выводится на четырехдюймовый дисплей. С помощью него можно будет контролировать изображение с двух камер и переключаться между ними.

Так, подключив дополнительную линию к фонарю заднего хода, будет активирован автоматический перевод изображения с тыловой камеры с парковочной разметкой.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Вторая камера защищена от влаги и пыли. Установив ее в районе номерного знака, обеспечивается оптимальный обзор при движении задним ходом. Кабель с запасом по длине.

Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление.

Настройки

Список настроек в Dunobil Zoom Black Duo реализован в виде общего списка. Тут можно будет изменить разрешение съемки, длительность роликов. Ночной режим, экспозиция, тип штампа.

Функции контроля движения. Время записи, светодиодная подсветка и функция таймлапс. Парковочный режим.

Тесты

Super HD день Dunobil Zoom Black Duo

За обработку данных отвечает процессор M-Star 8336 с матрицей 2363. Максимальное разрешение съемки Super HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Super HD ночь Dunobil Zoom Black Duo

Full HD день Dunobil Zoom Black Duo

Ролики с высокой четкостью. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. В настройках можно будет уменьшить разрешение до Full HD.

Full HD ночь Dunobil Zoom Black Duo

Вторая камера Dunobil Zoom Black Duo

Вторая камера пишет в разрешении HD. Также она используется в качестве помощника во время движения задним ходом.

Итоги по Dunobil Zoom Black Duo

Dunobil Zoom Black Duo двухканальный видеорегистратор с высоким качеством съемки. Увеличенная площадь экрана, парковочный режим, поддержка емких карт памяти, детальные и интуитивные настройки.