Обзор Dunobil Zoom Black Duo. Двухканальный видеорегистратор с Super HD

2019-08-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dunobil Zoom Black Duo; [62]
Продолжая изучение обновленной линейки двухканальных видеорегистраторов, мы сегодня детально изучим Dunobil Zoom Black Duo. Эта новинка поддерживает видеосъемку в разрешении Super HD и, как и другие модели этой серии, предлагает 4-дюймовый информативный дисплей. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом ее эксплуатации с вами.

Dunobil Zoom Black Duo

Средняя стоимость составляет 7590 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Dunobil Zoom Black Duo обзор

Комплектация

В комплекте с устройством покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, вторую камеру с кабелем подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

Dunobil Zoom Black Duo

Упаковано все в коробку из плотного картона с традиционным оформлением. На боковой грани нанесена наклейка с общей информацией и списком комплектующих.

Dunobil Zoom Black Duo

Внешний вид

Визуально Dunobil Zoom Black Duo напоминает компактную цифровую камеру с выступающим блоком объектива.

Dunobil Zoom Black Duo

Используется группа стеклянных линз с углом обзора в 131 градус. Рядом с объективом пара светодиодов, используемых для ночной подсветки.

Dunobil Zoom Black Duo

Лицевая сторона глянцевая. Выглядит видеорегистратор симпатично. Для крепления используется вакуумная присоска с металлическим винтом.

Dunobil Zoom Black Duo

Поддерживается возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона. Оба разъема расположены на верхнем торце, так упрощается скрытый монтаж в салоне.

Dunobil Zoom Black Duo

За управление отвечает группа из пяти механических кнопок на правом торце. Для удобства поиска маркировка нанесена на фронтальной панели.

Dunobil Zoom Black Duo

Изображение выводится на четырехдюймовый дисплей. С помощью него можно будет контролировать изображение с двух камер и переключаться между ними.

Dunobil Zoom Black Duo

Dunobil Zoom Black Duo

Так, подключив дополнительную линию к фонарю заднего хода, будет активирован автоматический перевод изображения с тыловой камеры с парковочной разметкой.

Dunobil Zoom Black Duo

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Dunobil Zoom Black Duo

Вторая камера защищена от влаги и пыли. Установив ее в районе номерного знака, обеспечивается оптимальный обзор при движении задним ходом. Кабель с запасом по длине.

Dunobil Zoom Black Duo

Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление.

Dunobil Zoom Black Duo

Настройки

Список настроек в Dunobil Zoom Black Duo реализован в виде общего списка. Тут можно будет изменить разрешение съемки, длительность роликов. Ночной режим, экспозиция, тип штампа.

Dunobil Zoom Black Duo

Функции контроля движения. Время записи, светодиодная подсветка и функция таймлапс. Парковочный режим.

Dunobil Zoom Black Duo

Тесты

За обработку данных отвечает процессор M-Star 8336 с матрицей 2363. Максимальное разрешение съемки Super HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Super HD день Dunobil Zoom Black Duo

Super HD ночь Dunobil Zoom Black Duo

Ролики с высокой четкостью. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. В настройках можно будет уменьшить разрешение до Full HD.

Full HD день Dunobil Zoom Black Duo

Full HD ночь Dunobil Zoom Black Duo

Вторая камера пишет в разрешении HD. Также она используется в качестве помощника во время движения задним ходом.

Вторая камера Dunobil Zoom Black Duo

Итоги по Dunobil Zoom Black Duo

Dunobil Zoom Black Duo двухканальный видеорегистратор с высоким качеством съемки. Увеличенная площадь экрана, парковочный режим, поддержка емких карт памяти, детальные и интуитивные настройки.

Комментарии и отзывы Dunobil Zoom Black Duo
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