Обзор Dunobil Zoom Black Duo. Двухканальный видеорегистратор с Super HD

Продолжая изучение обновленной линейки двухканальных видеорегистраторов, мы сегодня детально изучим Dunobil Zoom Black Duo. Эта новинка поддерживает видеосъемку в разрешении Super HD и, как и другие модели этой серии, предлагает 4-дюймовый информативный дисплей. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом ее эксплуатации с вами.
Средняя стоимость составляет 7590 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Dunobil Zoom Black Duo обзор
КомплектацияВ комплекте с устройством покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, вторую камеру с кабелем подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.
Упаковано все в коробку из плотного картона с традиционным оформлением. На боковой грани нанесена наклейка с общей информацией и списком комплектующих.
Внешний видВизуально Dunobil Zoom Black Duo напоминает компактную цифровую камеру с выступающим блоком объектива.
Используется группа стеклянных линз с углом обзора в 131 градус. Рядом с объективом пара светодиодов, используемых для ночной подсветки.
Лицевая сторона глянцевая. Выглядит видеорегистратор симпатично. Для крепления используется вакуумная присоска с металлическим винтом.
Поддерживается возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона. Оба разъема расположены на верхнем торце, так упрощается скрытый монтаж в салоне.
За управление отвечает группа из пяти механических кнопок на правом торце. Для удобства поиска маркировка нанесена на фронтальной панели.
Изображение выводится на четырехдюймовый дисплей. С помощью него можно будет контролировать изображение с двух камер и переключаться между ними.
Так, подключив дополнительную линию к фонарю заднего хода, будет активирован автоматический перевод изображения с тыловой камеры с парковочной разметкой.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.
Вторая камера защищена от влаги и пыли. Установив ее в районе номерного знака, обеспечивается оптимальный обзор при движении задним ходом. Кабель с запасом по длине.
Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление.
НастройкиСписок настроек в Dunobil Zoom Black Duo реализован в виде общего списка. Тут можно будет изменить разрешение съемки, длительность роликов. Ночной режим, экспозиция, тип штампа.
Функции контроля движения. Время записи, светодиодная подсветка и функция таймлапс. Парковочный режим.