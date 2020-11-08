Обзор Eheim Autofeeder. Автоматическая кормушка для аквариума

На прошлой неделе мы затрагивали вопрос автоматизации кормления собак и кошек с помощью Petoneer Nutri Feeder и поилки-фонтана Fresco Ultra. Сегодня продолжая изучение этого вопроса, мы изучим решение для организации кормления рыб в аквариуме. Eheim Autofeeder – это автокормушка с контейнером для одного вида корма.

Eheim Autofeeder обзор

Это не новинка, ее можно свободно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость на момент публикации составляет 4290 рублей.

Комплектация

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакована в коробку с общим описанием характеристик на английском языке. Комплект включает блок с винтовым креплением, а также инструкцию и гарантийный талон.Состоит из трех основных частей: рабочего блока с мотором, контейнера для корма и пластикового фиксатора.

На основном блоке выведен монохромный дисплей, выводящий информацию по текущему времени активных режимов кормления. Он же пригодится для проведения настроек.

Управляется при помощи трех прорезиненных кнопок. Разобраться будет несложно. Пример мы рассмотрим в разделе тестов.

На боковой грани можно обратить внимание на вход под воздушный шланг. Это может быть полезно для обеспечения продувания корма в контейнере, предотвращая слипание и затухание.

Задняя крышка скрывает отсек под две пальчиковые батарейки. Самопроизвольно крышка не открывается, есть фиксатор.

Зафиксировать кормушку Eheim Autofeeder можно с помощью двухстороннего скотча или пластикового фиксатора. Струбцина с винтом будет надежнее.

Контейнер под сухой корм выполнен из тонированного пластика. Он сопровождается пластиковой крышкой.

Тесты

На боковой зоне шторка, регулирующая объем подаваемого корма из бункера.Установить кормушку можно на стекло толщиной до 12 мм. Сборка проходит интуитивно. Само устройство сопровождается инструкцией на русском языке. Перед началом потребуется установить две пальчиковые батарейки. Отдельно отмечается рекомендация не использовать аккумуляторы.

В бункер засыпается до 100 граммов корма. Объем порций можно будет регулировать. Мы за время длительной эксплуатации использовали разные корма, как в гранулах, так и в виде хлопьев.

Настройки позволяют задать до четырех кормлений в сутки. Выставляются они выбором времени подачи. В последующем можно будет отключать эти метки в отдельности. Для работы также необходимо будет поставить текущее время работы. Отдельно доступен режим двойного кормления.

Заряда из пары батареек хватает на длительное время. По опыту, с 1-2 кормлениями в сутки их хватает до 1 года.

Установка времени:

SET > Мигает значение часов; устанавливается с помощью кнопки «+».

MODE > Мигает значение минут; устанавливается с помощью кнопки «+».

SET > Установленное время сохраняется.

Программирование времени кормления:

MODE > Время кормления 1: на дисплее высвечивается 00 : 00 и цифра 1 на верхнем краю дисплея.

SET > Мигает значение часов; устанавливается с помощью кнопки «+».

MODE > Мигает значение минут; устанавливается с помощью кнопки «+».

MODE > Мигает цифра 1; режим кормления устанавливается с помощью кнопки «+».

SET > Время кормления 1 сохраняется

MODE > Переключает на следующее время кормления. С помощью SET можно запрограммировать это время так же, как это показано выше. Повторное нажатие MODE переключает обратно на текущее время.

Итоги по Eheim Autofeeder

Eheim Autofeeder – автоматическая кормушка для аквариума, позволяющая запрограммировать до четырех кормлений с регулируемым объемом подаваемого корма. Подходит она только для сухого корма. Объема контейнера хватает на кормление в течение 1-1.5 недель. Отличный вариант для решения вопроса кормления рыб, как ежедневного, так и во время поездок с вынужденной необходимостью оставить аквариум без присмотра.