Обзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губки

Его можно свободно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 2900 рублей.
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КомплектацияУпакован в коробку из плотного картона с описанием основных его особенностей и данными по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, фильтр в сборе, четыре присоски, небольшой участок шланга с клапаном.
Внешний видДанный фильтр относится к внутреннему типу, устанавливаемому на стекло аквариума при помощи четырех присосок.
В качестве фильтрующего элемента выступает губка. Отличием от схожих по принципу помп с губкой, здесь она помещена в защитный корпус.
Так решается вопрос дальнейшего обслуживания, предотвращая попадание грязи в воду при съеме с помпы. А также ограничивает доступ к губке рыб, улиток и креветок.
Блок с ротором и стержнем находится в основании. Тут не стали использовать керамический фильтр. Хотя для Eheim Pickup 200 заявлена возможность установки в морской аквариум.
Верхняя часть представляет собой съемную крышку с блоком рассеивателя. Для подачи воздуха в основание можно зафиксировать маленький шланг с клапаном. Интенсивность захвата воздуха регулируется. Сам блок регулируемого клапана должен находиться выше уровня воды.
На стекле крепится при помощи двух присосок. Основной забор идет с основания с ротором.
Из особенностей отметим полупрозрачный корпус, позволяющий контролировать степень загрязнения губки.
На тыльной части паз под фиксацию кабеля и выбор стороны выхода. Оставшиеся пазы можно будет закрыть комплектными клапанами. Тесты Мы использовали Eheim Pickup 200 в качестве дополнительного в 800-литровом аквариуме. Целью установки ставилось удаление мелкой взвеси в воде. Основную фильтрацию осуществляют два Fluval FX6. На стекле занимает ограниченное пространство, губка не выступает за пределы корпуса.
По сборке и установке проблем не возникло. Конструкция простая и надежная. Но используется пластик низкого качества. Как итог, еще до сборки при транспортировке была повреждена крышка регулировки потока.
При сравнении обслуживания с очисткой губки, отметим практически полное отсутствие попадающей в воду взвеси при съеме блока с губкой. Само основание с ротором при этом остается в аквариуме. При обслуживании фильтр предварительно нужно обесточить.
Сама губка может использоваться в течение длительного времени. Необходимо промывать ее по мере загрязнения. Из-за широкого диаметра внутреннего выреза подобрать сторонние решения будет проблематично.
В качестве альтернативы внутренний контейнер можно загрузить биозагрузкой или активированным углем в зависимости от требуемой задачи. Хотя само использование его для биологической фильтрации не эффективно с учетом конструкции и общей полезной площади наполнителя.