Обзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губки

Электрооборудование от компании Eheim зарекомендовало себя как надежное и высокоэффективное. Это касается, в первую очередь, внешних фильтров для аквариума. Но есть у них в линейке и внутренние фильтры, один из которых сегодня мы рассмотрим и поделимся опытом эксплуатации. Eheim Pickup 200 рассчитан на аквариумы до 200 литров.

Eheim Pickup 200 обзор

Его можно свободно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 2900 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку из плотного картона с описанием основных его особенностей и данными по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, фильтр в сборе, четыре присоски, небольшой участок шланга с клапаном.

Внешний вид

Данный фильтр относится к внутреннему типу, устанавливаемому на стекло аквариума при помощи четырех присосок.

В качестве фильтрующего элемента выступает губка. Отличием от схожих по принципу помп с губкой, здесь она помещена в защитный корпус.

Так решается вопрос дальнейшего обслуживания, предотвращая попадание грязи в воду при съеме с помпы. А также ограничивает доступ к губке рыб, улиток и креветок.

Блок с ротором и стержнем находится в основании. Тут не стали использовать керамический фильтр. Хотя для Eheim Pickup 200 заявлена возможность установки в морской аквариум.

Верхняя часть представляет собой съемную крышку с блоком рассеивателя. Для подачи воздуха в основание можно зафиксировать маленький шланг с клапаном. Интенсивность захвата воздуха регулируется. Сам блок регулируемого клапана должен находиться выше уровня воды.

На стекле крепится при помощи двух присосок. Основной забор идет с основания с ротором.

Из особенностей отметим полупрозрачный корпус, позволяющий контролировать степень загрязнения губки.

На тыльной части паз под фиксацию кабеля и выбор стороны выхода. Оставшиеся пазы можно будет закрыть комплектными клапанами. Тесты Мы использовали Eheim Pickup 200 в качестве дополнительного в 800-литровом аквариуме. Целью установки ставилось удаление мелкой взвеси в воде. Основную фильтрацию осуществляют два Fluval FX6. На стекле занимает ограниченное пространство, губка не выступает за пределы корпуса.

По сборке и установке проблем не возникло. Конструкция простая и надежная. Но используется пластик низкого качества. Как итог, еще до сборки при транспортировке была повреждена крышка регулировки потока.

При сравнении обслуживания с очисткой губки, отметим практически полное отсутствие попадающей в воду взвеси при съеме блока с губкой. Само основание с ротором при этом остается в аквариуме. При обслуживании фильтр предварительно нужно обесточить.

Сама губка может использоваться в течение длительного времени. Необходимо промывать ее по мере загрязнения. Из-за широкого диаметра внутреннего выреза подобрать сторонние решения будет проблематично.

Итоги по Eheim Pickup 200

В качестве альтернативы внутренний контейнер можно загрузить биозагрузкой или активированным углем в зависимости от требуемой задачи. Хотя само использование его для биологической фильтрации не эффективно с учетом конструкции и общей полезной площади наполнителя.Eheim Pickup 200 – внутренний фильтр для механической фильтрации. Можно использовать как в качестве основного в аквариумах с объемом 100-150 литров, так и в качестве дополнительного к внешнему фильтру. Его преимуществом является съемный контейнер с губкой, ограничивающий доступ гидробионтов к губке и предотвращающий попадание взвеси в воду при обслуживании. Минусов тоже достаточно, из них отметим хрупкий пластик, сложности с поиском губки для замены.