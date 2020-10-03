Обзор Eheim Prefilter 4004320. Префильтр для внешних фильтров

Сегодня мы продолжаем обсуждение вопроса обеспечения фильтрации в аквариумах. А если быть точнее речь пройдет про дополнительный аксессуар Eheim Prefilter, позволяющий сократить интервалы обслуживания внешних фильтров, а также обеспечить механическую фильтрацию воды от взвеси.

Eheim Prefilter

Он доступен в российских магазинах, включая варианты с бесплатной доставки с Яндекс.Маркет. Средняя стоимость в районе 1100 рублей.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке, на боковой грани которой описаны основные сценарии эксплуатации и варианты сборки. Комплект включает сам префильтр и краткую инструкцию.

Eheim Prefilter

Внешний вид

Выполнен префильтр в корпусе из темно-серого пластика. Боковые грани его представляют собой решетку.

Eheim Prefilter

Идет изначально в собранном состоянии. Это модульная конструкция, есть возможность наращивать количество блоков или уменьшать их.

Eheim Prefilter

Фиксируются блоки при помощи стопорной дуги. Для снятия необходимо нажать на центральную часть. В целом такой способ надежен, за время эксплуатации блоки самопроизвольно не отстегивались.

Eheim Prefilter

Внутри каждого блока находится канал с собственной решеткой. Остальную часть занимает губка. Каждый из блоков комплектуется такой губкой.

Eheim Prefilter

На основании крышка. Она перекрывает этот канал для исключения попадания воды минуя губки. Верхняя крышка Eheim Prefilter с соплом для установки в заборную трубку внешнего фильтра. Диаметр универсальный.

Тесты

Сам принцип работы префильтра прост. Вода перед попаданием в заборную трубку проходит через губки внутри корпуса. На этом этапе отсекается большая часть взвеси. Альтернативой такому решению выступает обычная губка. По эффективности они близки, но с учетом того, что здесь эти губки внутри корпуса, при извлечении взвесь не будет попадать в аквариум, как у обычной губки.

Eheim Prefilter

Такая предварительная очистка заметно уменьшает количество попадаемой взвеси в сам внешний фильтр. Та грязь, которая остается в префильтре в обычном состоянии оставалась бы в губках внешнего фильтра. Увеличиваются интервалы между очисткой фильтра.

Eheim Prefilter

Мы проводили установку на заборную трубку Fluval FX6. С ним сопло располагается внутри комплектной заборной трубки. Для трубок меньших диаметров установка будет идти поверх. Проблем возникнуть не должно. Из минусов. Требуется промывание самого префильтра. Проводится снятием блока и промыванием грязи под струей воды. Делать это в среднем нужно раз в неделю. Но это проще, чем промывание того же FX6.

Eheim Prefilter

Итоги по Eheim Prefilter

Недорогой и эффективный способ для улучшения механической фильтрации на фоне увеличения интервалов обслуживания внешнего фильтра. Есть положительное внимание и на биологическую фильтрацию с учетом сохранения чистоты в субстрате. Eheim Prefilter универсален и может быть установлен на разные модели. Простая установка, модульная конструкция и невысокая стоимость.
Комментарии и отзывы Eheim Prefilter
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