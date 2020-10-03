Обзор Eheim Prefilter 4004320. Префильтр для внешних фильтров

Он доступен в российских магазинах, включая варианты с бесплатной доставки с Яндекс.Маркет. Средняя стоимость в районе 1100 рублей.
КомплектацияПоставляется в компактной коробке, на боковой грани которой описаны основные сценарии эксплуатации и варианты сборки. Комплект включает сам префильтр и краткую инструкцию.
Внешний видВыполнен префильтр в корпусе из темно-серого пластика. Боковые грани его представляют собой решетку.
Идет изначально в собранном состоянии. Это модульная конструкция, есть возможность наращивать количество блоков или уменьшать их.
Фиксируются блоки при помощи стопорной дуги. Для снятия необходимо нажать на центральную часть. В целом такой способ надежен, за время эксплуатации блоки самопроизвольно не отстегивались.
Внутри каждого блока находится канал с собственной решеткой. Остальную часть занимает губка. Каждый из блоков комплектуется такой губкой.
На основании крышка. Она перекрывает этот канал для исключения попадания воды минуя губки. Верхняя крышка Eheim Prefilter с соплом для установки в заборную трубку внешнего фильтра. Диаметр универсальный.
ТестыСам принцип работы префильтра прост. Вода перед попаданием в заборную трубку проходит через губки внутри корпуса. На этом этапе отсекается большая часть взвеси. Альтернативой такому решению выступает обычная губка. По эффективности они близки, но с учетом того, что здесь эти губки внутри корпуса, при извлечении взвесь не будет попадать в аквариум, как у обычной губки.
Такая предварительная очистка заметно уменьшает количество попадаемой взвеси в сам внешний фильтр. Та грязь, которая остается в префильтре в обычном состоянии оставалась бы в губках внешнего фильтра. Увеличиваются интервалы между очисткой фильтра.
Мы проводили установку на заборную трубку Fluval FX6. С ним сопло располагается внутри комплектной заборной трубки. Для трубок меньших диаметров установка будет идти поверх. Проблем возникнуть не должно. Из минусов. Требуется промывание самого префильтра. Проводится снятием блока и промыванием грязи под струей воды. Делать это в среднем нужно раз в неделю. Но это проще, чем промывание того же FX6.