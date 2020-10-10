Обзор Eheim Skim 350. Скиммер для удаления пленки с поверхности воды в аквариуме

Подойдет он как для морских, так и пресноводных аквариумов. Средняя стоимость на момент публикации в районе 2700 рублей.
Eheim Skim 350 обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется в компактной коробке с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Комплект включает пористую губку, скиммер в сборе и набор документации.
Внешний видГабариты у устройства компактные. Выполнен из серого пластика. Рассчитан на полное погружение в воду. Он защищен по стандарту IPX8.
Конструкция разборная. Она состоит из трех частей: блок с ротором и соплом, контейнер с губкой и заборная трубка.
В верхней части у Eheim Skim 350 ставится трубка с четырьмя канавками. Она фиксируется подвижно, находясь всегда на поверхности воды.
На стекле фиксируется при помощи трех компактных присосок. Расположены все в районе блока помпы.
Губка компактная. Ее можно будет заменить. Для доступа к ней потребуется снять защитный контейнер.
Подключается при помощи кабеля с евровилкой. На тыльной части находится паз для фиксации кабеля.
ТестыДля Eheim Skim 350 заявлена поддержка аквариумов до 350 литров. Мы использовали его в 800 литровом аквариуме. В отличие от обычных внешних фильтров, его можно использовать интервалами, включая по мере появления пленки или после проведения стрижки.
Располагается на стекле в верхней части аквариума. Оптимально его притопить относительно поверхности, обеспечив запас для движения заборной трубки по мере снижения уровня воды при высыхании. Это примерно 2-3 сантиметра. Если углубить лишнего, трубка вылетает.
Работает система тихо. В воду во время работы попадает небольшое количество мелких пузырьков воздуха. Принцип работы прост: помпа затягивает воду через заборную трубку в верхней части. Бактериальная пленка, жир от корма, остатки пищи и куски растений попадают внутрь через четыре паза по периметру.
Стоит учитывать, что мелкая рыба или креветки также могут попасть внутрь фильтра. По мере загрязнения губки, а она тут мелкая, необходимо будет ее промыть и установить для дальнейшей работы. Сам разбор внешнего контейнера в аквариуме не так уж и прост. Приходится в итоге снимать полностью.
По эффективности сбора нареканий нет. Уже в течение 20-30 минут на поверхности воды не остается загрязнений. Это опять же к вопросу об оптимальном режиме эксплуатации только с периодическим включением по мере загрязнений. Можно автоматизировать выключение с помощью таймера.