Обзор Eheim Skim 350. Скиммер для удаления пленки с поверхности воды в аквариуме

В том или ином виде бактериальная пленка может присутствовать в большинстве аквариумов. Помимо нее на поверхности воды могут присутствовать остатки корма или участки растений. Она не только ухудшает внешний вид и восприятие, но и уменьшает насыщение воды кислородом. Убирать ее можно как механическим способом, так и забирая вручную воду с поверхности. Для решения этой задачи можно будет воспользоваться скиммером Eheim Skim 350.

Eheim Skim 350

Подойдет он как для морских, так и пресноводных аквариумов. Средняя стоимость на момент публикации в районе 2700 рублей.

Eheim Skim 350 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Комплект включает пористую губку, скиммер в сборе и набор документации.

Eheim Skim 350

Внешний вид

Габариты у устройства компактные. Выполнен из серого пластика. Рассчитан на полное погружение в воду. Он защищен по стандарту IPX8.

Eheim Skim 350

Конструкция разборная. Она состоит из трех частей: блок с ротором и соплом, контейнер с губкой и заборная трубка.

Eheim Skim 350

В верхней части у Eheim Skim 350 ставится трубка с четырьмя канавками. Она фиксируется подвижно, находясь всегда на поверхности воды.

Eheim Skim 350

На стекле фиксируется при помощи трех компактных присосок. Расположены все в районе блока помпы.

Eheim Skim 350

Губка компактная. Ее можно будет заменить. Для доступа к ней потребуется снять защитный контейнер.

Eheim Skim 350

Подключается при помощи кабеля с евровилкой. На тыльной части находится паз для фиксации кабеля.

Тесты

Для Eheim Skim 350 заявлена поддержка аквариумов до 350 литров. Мы использовали его в 800 литровом аквариуме. В отличие от обычных внешних фильтров, его можно использовать интервалами, включая по мере появления пленки или после проведения стрижки.

Eheim Skim 350

Располагается на стекле в верхней части аквариума. Оптимально его притопить относительно поверхности, обеспечив запас для движения заборной трубки по мере снижения уровня воды при высыхании. Это примерно 2-3 сантиметра. Если углубить лишнего, трубка вылетает.

Eheim Skim 350

Работает система тихо. В воду во время работы попадает небольшое количество мелких пузырьков воздуха. Принцип работы прост: помпа затягивает воду через заборную трубку в верхней части. Бактериальная пленка, жир от корма, остатки пищи и куски растений попадают внутрь через четыре паза по периметру.

Eheim Skim 350

Стоит учитывать, что мелкая рыба или креветки также могут попасть внутрь фильтра. По мере загрязнения губки, а она тут мелкая, необходимо будет ее промыть и установить для дальнейшей работы. Сам разбор внешнего контейнера в аквариуме не так уж и прост. Приходится в итоге снимать полностью.

Eheim Skim 350

По эффективности сбора нареканий нет. Уже в течение 20-30 минут на поверхности воды не остается загрязнений. Это опять же к вопросу об оптимальном режиме эксплуатации только с периодическим включением по мере загрязнений. Можно автоматизировать выключение с помощью таймера.

Итоги по Eheim Skim 350

Eheim Skim 350 предлагает эффективное удаление загрязнений с поверхности воды в аквариуме. Компактный корпус, подвижная заборная трубка, низкий уровень шума, простая установка. К недостаткам отнесем отсутствие защиты на месте выхода кабеля, со временем гибкость кабеля будет теряться и появится риск его излома, а также трудности с доступом к губке для обслуживания.
Комментарии и отзывы Eheim Skim 350
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