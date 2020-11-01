Обзор Fluval E200 и Fluval E300. Лучший нагреватель для аквариума

Сегодня мы затронем вопрос поддержания температурного режима в аквариумах. Очень часто для комфортного проживания рыбам, креветкам и растениям требуется определенный температурный диапазон. К сожалению, обеспечить этот режим только за счет общей температуры в комнате не всегда представляется возможным, особенно в России с летними и зимними периодами. Сегодня мы изучим решение от Fluval предлагающего решения от 50 до 300 Ватт.

Fluval E200

Это Fluval E200 и Fluval E300. В рамках всей линейки рекомендованная стоимость общая составляет она 25 евро. Сопровождаются пятилетней гарантией производителя.

Fluval E300 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с привлекательным оформлением. Есть ограниченная информация на русском языке. Стартовый набор включает силиконовые присоски, сменную панель, инструкцию и гарантийный талон.

Fluval E200

Внешний вид

Весомым преимуществом является наличие внешнего защитного корпуса из черного пластика. Его грани с решеткой, обеспечивающей свободное движение воды внутри.

Fluval E200

Так основной нагревающий элемент остается защищенным от случайного скола и последующего возможного поражения пользователя электрическим током.

Fluval E200

Также исключается возможный ожог рыб и других обитателей аквариума об корпус нагревателя.

Fluval E200

Крепятся Fluval E200 и Fluval E300 при помощи площадки с тремя силиконовыми присосками. Обеспечивается плотный и надежный прижим.

Fluval E200

Ее можно будет снимать, нажав одновременно на две кнопки по краям корпуса. В обратной последовательности ставится.

Fluval E200

В верхней части находится ручка изменения температуры. Прибавление или убавление. Простое и наглядное управление.

Fluval E200

На фронтальной стороне монохромный дисплей, отображающий текущую температуру воды. Он подсвечивается.
  • Синий цвет – температура ниже заданной,
  • Зеленый – температура соответствует заданной,
  • Красный – температура выше заданной.

Fluval E200

Общие габариты компактные. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Тесты

Мы устанавливали Fluval E300 в аквариуме объемом 800 литров. Работал в паре с нагревателем от EHEIM, но от него в итоге отказались из-за большой длины колбы и отсутствия защиты. Сейчас в этом объеме работает два таких нагревателя. При снижении температуры ниже 29 градусов быстро восстанавливают ее в необходимый диапазон.

Fluval E200

По рекомендации производителя они рассчитаны:
  • Fluval E50 – до 60 литров,
  • Fluval E100 – до 120 литров,
  • Fluval E200 – до 250 литров,
  • Fluval E300 – до 375 литров.
Мощность рекомендуется выбирать в зависимости от общего температурного режима. При низких температурах сделать запас по мощности, а при отсутствии необходимости поддержания повышенных температур можно сэкономить.

Fluval E200

Первый такой нагреватель установили три года назад. За это время он сохранил полную работоспособность. Проблем и сбоев замечено не было. Точность выводимой температуры в пределах 0.5 градусов.

Fluval E200

Итоги по Fluval E200 и Fluval E300

Золото. Выбор редакции MegaObzorНагреватели Fluval одно из лучших решений для нагрева и поддержания воды в аквариуме или террариуме в заданном диапазоне. Защищенный корпус, наглядный дисплей с информационной подсветкой, небольшой профиль корпуса, надежная конструкция и пятилетняя гарантия.
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Комментарии и отзывы Fluval E200
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