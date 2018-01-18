Обзор видеорегистратора Fujida Zoom 8

Видеорегистратор можно смело отнести к категории с самого важного аксессуара для любого автомобилиста. И польза его не только в беспрерывной видеофиксации всего, что происходит на дороге, но и в качестве средства профилактики противоправных действий со стороны сотрудников ГАИ. Такие случае тоже не редко встречаются на российских дорогах, наличие видеорегистратора на стекле или в руке автовладельца держит сотрудников в рамках закона. Наша же задача заключается в изучении актуальных моделей, представленных на российском рынке, и сегодня в центре внимания новинка Fujida Zoom 8.
Средняя стоимость на момент публикации составляет 4999 рублей, по данным сервиса Яндекс.Маркет.
Fujida Zoom 8 обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора, перечнем ключевых преймуществ и данными по производителю.
Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на вакуумной присоске, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видFujida Zoom 8 выполнен в вытянутом корпусе, выполненном из софт-тач пластика. Габариты компактные, на стекле занимает ограниченное пространство.
Несмотря на такую миниатюрность, со стороны водителя выведен внушительный 2.7-дюймовый экран с соотношением сторон 16:9.
Занимает он практически все пространство. По бокам от него на тонкую рамку нанесена маркировка механических кнопок, размещенных на боковом торце.
Так упрощается поиск нужной кнопки без поворота самого корпуса. В ходе движения с помощью них можно выключить запись звука и защитить ролик от перезаписи.
Кнопки компактные, немного выступают за пределы корпуса. Зафиксированы хорошо, при движении по неровным дорогам не дребезжат.
На верхней панели HDMI для вывода изображения на монитор, кнопка перезагрузки, USB для подачи питания и AV OUT.
С фронтальной стороны объектив, собранный из группы стеклянных линз. По периметру от объектива четыре ИК-диода.
Слот для карты памяти с поддержкой накопителей объемом до 32 Гбайт выведен справа.
Крепится Fujida Zoom 8 при помощи крепления с вакуумной присоской. Крепление поворотное, позволяющее провести съемку сотрудника ГАИ рядом с боковым стеклом.
В основании присоски есть дополнительный USB-разъем, упрощающий организацию скрытого монтажа кабеля под обшивкой салона автомобиля, избавившись от раздражающих свисающих проводов.
НастройкиМеню разделено на две вкладки. В основной детально настраивается видеосъемка, выбирается разрешение съемки, длительность роликов. Доступны ручная корректировка экспозиции и яркости. Есть опция штампа в виде госномера. Вручную включается ИК-подсветка, датчик движения, автоматическое выключение дисплея.