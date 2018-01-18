Обзор видеорегистратора Fujida Zoom 8

2018-01-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Fujida Zoom 8; [3139]
Видеорегистратор можно смело отнести к категории с самого важного аксессуара для любого автомобилиста. И польза его не только в беспрерывной видеофиксации всего, что происходит на дороге, но и в качестве средства профилактики противоправных действий со стороны сотрудников ГАИ. Такие случае тоже не редко встречаются на российских дорогах, наличие видеорегистратора на стекле или в руке автовладельца держит сотрудников в рамках закона. Наша же задача заключается в изучении актуальных моделей, представленных на российском рынке, и сегодня в центре внимания новинка Fujida Zoom 8.

Fujida Zoom 8

Средняя стоимость на момент публикации составляет 4999 рублей, по данным сервиса Яндекс.Маркет.

Fujida Zoom 8 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора, перечнем ключевых преймуществ и данными по производителю.

Fujida Zoom 8

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на вакуумной присоске, инструкцию и гарантийный талон.

Fujida Zoom 8

Внешний вид

Fujida Zoom 8 выполнен в вытянутом корпусе, выполненном из софт-тач пластика. Габариты компактные, на стекле занимает ограниченное пространство.

Fujida Zoom 8

Несмотря на такую миниатюрность, со стороны водителя выведен внушительный 2.7-дюймовый экран с соотношением сторон 16:9.

Fujida Zoom 8

Занимает он практически все пространство. По бокам от него на тонкую рамку нанесена маркировка механических кнопок, размещенных на боковом торце.

Fujida Zoom 8

Так упрощается поиск нужной кнопки без поворота самого корпуса. В ходе движения с помощью них можно выключить запись звука и защитить ролик от перезаписи.

Fujida Zoom 8

Кнопки компактные, немного выступают за пределы корпуса. Зафиксированы хорошо, при движении по неровным дорогам не дребезжат.

Fujida Zoom 8

На верхней панели HDMI для вывода изображения на монитор, кнопка перезагрузки, USB для подачи питания и AV OUT.

Fujida Zoom 8

С фронтальной стороны объектив, собранный из группы стеклянных линз. По периметру от объектива четыре ИК-диода.

Fujida Zoom 8

Слот для карты памяти с поддержкой накопителей объемом до 32 Гбайт выведен справа.

Fujida Zoom 8

Крепится Fujida Zoom 8 при помощи крепления с вакуумной присоской. Крепление поворотное, позволяющее провести съемку сотрудника ГАИ рядом с боковым стеклом.

Fujida Zoom 8

В основании присоски есть дополнительный USB-разъем, упрощающий организацию скрытого монтажа кабеля под обшивкой салона автомобиля, избавившись от раздражающих свисающих проводов.

Настройки

Меню разделено на две вкладки. В основной детально настраивается видеосъемка, выбирается разрешение съемки, длительность роликов. Доступны ручная корректировка экспозиции и яркости. Есть опция штампа в виде госномера. Вручную включается ИК-подсветка, датчик движения, автоматическое выключение дисплея.

Fujida Zoom 8

Тесты

Fujida Zoom 8 поддерживает съемку в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. С качеством съемки у видеорегистратора полный порядок. Изображение четкое, в меру контрастное и яркое.

В пасмурную погоду номера читаемы на расстоянии 10-12 метров. Артефакты и шумы отсутствуют. Ролики в расширении MOV с кодеком H.264. Ночью читаемость сохраняется. Компенсируется свет от фар встречных автомобилей и фонарей на дороге.

Итоги по Fujida Zoom 8

Fujida Zoom 8 станет хорошим выбором при поиске видеорегистратора с отсутствием переплаты за дополнительный функционал. Модель обеспечивает высокую четкость картинки, предлагает функциональное крепление, упрощает скрытый монтаж и дает возможность детальных ручных настроек работы.

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