Обзор видеорегистратора Fujida Zoom 8

Видеорегистратор можно смело отнести к категории с самого важного аксессуара для любого автомобилиста. И польза его не только в беспрерывной видеофиксации всего, что происходит на дороге, но и в качестве средства профилактики противоправных действий со стороны сотрудников ГАИ. Такие случае тоже не редко встречаются на российских дорогах, наличие видеорегистратора на стекле или в руке автовладельца держит сотрудников в рамках закона. Наша же задача заключается в изучении актуальных моделей, представленных на российском рынке, и сегодня в центре внимания новинка Fujida Zoom 8.

Fujida Zoom 8 обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 4999 рублей, по данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора, перечнем ключевых преймуществ и данными по производителю.

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на вакуумной присоске, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Fujida Zoom 8 выполнен в вытянутом корпусе, выполненном из софт-тач пластика. Габариты компактные, на стекле занимает ограниченное пространство.

Несмотря на такую миниатюрность, со стороны водителя выведен внушительный 2.7-дюймовый экран с соотношением сторон 16:9.

Занимает он практически все пространство. По бокам от него на тонкую рамку нанесена маркировка механических кнопок, размещенных на боковом торце.

Так упрощается поиск нужной кнопки без поворота самого корпуса. В ходе движения с помощью них можно выключить запись звука и защитить ролик от перезаписи.

Кнопки компактные, немного выступают за пределы корпуса. Зафиксированы хорошо, при движении по неровным дорогам не дребезжат.

На верхней панели HDMI для вывода изображения на монитор, кнопка перезагрузки, USB для подачи питания и AV OUT.

С фронтальной стороны объектив, собранный из группы стеклянных линз. По периметру от объектива четыре ИК-диода.

Слот для карты памяти с поддержкой накопителей объемом до 32 Гбайт выведен справа.

Крепится Fujida Zoom 8 при помощи крепления с вакуумной присоской. Крепление поворотное, позволяющее провести съемку сотрудника ГАИ рядом с боковым стеклом.

Настройки

В основании присоски есть дополнительный USB-разъем, упрощающий организацию скрытого монтажа кабеля под обшивкой салона автомобиля, избавившись от раздражающих свисающих проводов.Меню разделено на две вкладки. В основной детально настраивается видеосъемка, выбирается разрешение съемки, длительность роликов. Доступны ручная корректировка экспозиции и яркости. Есть опция штампа в виде госномера. Вручную включается ИК-подсветка, датчик движения, автоматическое выключение дисплея.

Тесты

Fujida Zoom 8 поддерживает съемку в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. С качеством съемки у видеорегистратора полный порядок. Изображение четкое, в меру контрастное и яркое.

Итоги по Fujida Zoom 8

В пасмурную погоду номера читаемы на расстоянии 10-12 метров. Артефакты и шумы отсутствуют. Ролики в расширении MOV с кодеком H.264. Ночью читаемость сохраняется. Компенсируется свет от фар встречных автомобилей и фонарей на дороге.Fujida Zoom 8 станет хорошим выбором при поиске видеорегистратора с отсутствием переплаты за дополнительный функционал. Модель обеспечивает высокую четкость картинки, предлагает функциональное крепление, упрощает скрытый монтаж и дает возможность детальных ручных настроек работы.